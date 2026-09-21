Trong 5 ngày, các học viên được nghiên cứu 7 chuyên đề trọng tâm, thiết thực, gồm: Tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; kiểm soát quyền lực nhà nước, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ở địa phương; kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động của đại biểu HĐND cấp xã; kỹ năng xây dựng, ban hành nghị quyết; kỹ năng giám sát chuyên đề; kỹ năng chất vấn, thảo luận; kỹ năng giám sát ngân sách, tài chính công cấp xã và tổ chức chuyến đi thực tế.

Quang cảnh Lễ khai giảng.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Trần Thanh Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Việc bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND cấp xã có ý nghĩa thiết thực, nhất là ngay từ đầu nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai, yêu cầu đổi mới, chuyển đổi số ngày càng cao, đồng thời cử tri và Nhân dân đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với hoạt động giám sát, Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND cấp xã cần không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Đại biểu cùng các học viên tham dự Lễ khai giảng.

Đồng chí Trần Thanh Nguyên đề nghị, các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, trao đổi và vận dụng kiến thức, kỹ năng được trang bị vào thực tiễn hoạt động tại địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã, thực hiện tốt chức năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.