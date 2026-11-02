HDBank: Tín dụng tăng 31,8% sau 9 tháng, nợ xấu tăng hơn 11.000 tỷ đồng

Đà tăng lợi nhuận chậm lại trong quý III

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank - mã: HDB) gần đây đã công bố BCTC quý III/2026 với thu nhập lãi thuần trong quý đạt 9.288 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái trên cơ sở tín dụng tiếp tục mở rộng mạnh mẽ.

Thu ngoài lãi cũng tăng tích cực 19% so với cùng kỳ, mang về hơn 2.000 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 41% lên 1.677 tỷ đồng.

Trong khi nguồn thu khởi sắc, chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro ghi nhận tăng lần lượt 13% và 47% so với cùng kỳ, lên mức 2.820 tỷ đồng và 3.381 tỷ đồng. Đây cũng là quý trích lập cao nhất của HDBank kể từ quý III/2025 đến nay.

Với việc tăng mạnh chi phí trích lập, lợi nhuận trước thuế quý III của HDBank đạt 5.176 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 27% so với quý II. Đà tăng lợi nhuận chậm lại so với hai quý đầu năm, một phần do trích lập dự phòng tăng mạnh.

Ảnh: T.D tổng hợp từ BCTC

Lũy kế 9 tháng năm 2026, HDBank ghi nhận thu nhập hoạt động hơn 34.000 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 18.379 tỷ đồng, tăng 24% nhờ kết quả tích cực của hai quý đầu năm.

Bảng cân đối mở rộng mạnh mẽ, tín dụng tăng 31,8%

Bảng cân đối kế toán của HDBank tiếp tục mở rộng mạnh mẽ trong quý III/2026 với tổng tài sản tại ngày 30/9/2026 đạt 1,14 triệu tỷ đồng, tăng 22,7% so với đầu năm và tăng 9,3% so với quý II.

Trong đó, cho vay khách hàng tăng 32,8% so với đầu năm và tăng 9,24% so với quý liền trước, gần chạm hạn mức tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp (khoảng 35% cho 2026).

Động lực chính cho tăng trưởng tín dụng đến từ một số mảng như cho vay hộ gia đình (tăng gần 68.000 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng tăng 40%), cho vay xây dựng (+30.000 tỷ đồng, +46%), cho vay thương mại (+19.000 tỷ đồng, +19%), cho vay kinh doanh BĐS (+16.000 tỷ đồng, +23%)...

Trong bối cảnh quy mô cho vay mở rộng mạnh mẽ, HDBank cũng nỗ lực đẩy mạnh huy động. Tiền gửi khách hàng tại ngày 30/9/2026 đạt 709.167 tỷ đồng, tăng 16,5% kể từ đầu năm.

Ngân hàng cũng có xu hướng đa dạng hóa nguồn vốn thông qua phát hành giấy tờ có giá (tăng 46% kể từ đầu năm) và vay các tổ chức tín dụng khác. Hồi tháng 7/2026, HDBank đã ký kết Khoản vay Xã hội hợp vốn quốc tế trị giá 721 triệu USD với ADB, Standard Chartered cùng một số định chế tài chính quốc tế.

Tỷ lệ nợ xấu lên 3,42%

Tại cuối quý III/2026, dư nợ xấu của HDBank ở mức 24.643 tỷ đồng, tăng 11.323 tỷ đồng, tương ứng tăng 85% so với đầu năm. Nếu so với cuối quý II, dư nợ xấu đã tăng 6.250 tỷ đồng, tương ứng tăng 34% sau một quý.

Tỷ lệ nợ xấu tại cuối quý III/2026 ở mức 3,42%, tăng mạnh từ mức 2,07% hồi đầu năm và 2,79% tại cuối quý II.

Nợ nhóm 2 cũng tăng 48% kể từ đầu năm lên 27.821 tỷ đồng, phản ánh rủi ro hình thành nợ xấu mới gia tăng trong các quý tiếp theo.

Trong khi đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu tiếp tục giảm xuống 46% từ mức 50% cuối quý II và thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung toàn ngành. Bộ đệm dự phòng mỏng đi cho thấy dư địa hoàn nhập dự phòng không còn dồi dào và khả năng hỗ trợ lợi nhuận trong các quý tới là hạn chế.

Tại cuối quý III/2026, tỷ lệ nợ xấu của HDBank ở mức 3,42%, cao nhất trong nhiều quý. Ảnh: T.D tổng hợp từ BCTC

Trong một báo cáo gần đây, SHS Research dẫn chia sẻ của ban lãnh đạo HDBank cho biết tại cuối quý II, nợ xấu cao tập trung tại nhóm khách hàng bán lẻ, đặc biệt là hộ kinh doanh và nông nghiệp do môi trường kinh doanh kém thuận lợi, chịu ảnh hưởng từ thiên tai. Trong khi đó, nợ xấu nhóm khách hàng doanh nghiệp ở mức 1,2%, thấp hơn tỷ lệ nợ xấu toàn ngân hàng. HDBank đánh giá nợ xấu từ nhóm khách hàng bán lẻ sẽ giảm trong nửa cuối năm 2026.

Đối với nợ nhóm 2, HDBank cho hay ngân hàng có định hướng chủ động xử lý sớm trước khi phát sinh quá hạn thông qua tài trợ khoản phải thu, kéo dài kỳ hạn trả nợ có điều kiện và cấp hạn mức tín dụng dự phòng thay vì chờ khoản vay chuyển nhóm. Do vậy, ngân hàng không đánh giá cao rủi ro nợ nhóm 2 chuyển sang nợ xấu, đặc biệt trong bối cảnh tỷ lệ nợ xấu và nợ nhóm 2 của nhóm khách hàng cá nhân đang có diễn biến cải thiện tích cực trong quý II.

Tuy nhiên, SHS Research lưu ý rằng với với diễn biến lãi suất huy động và lãi suất cho vay còn ở mức cao, chất lượng tài sản vẫn là yếu tố cần quan tâm đối với HDBank trong các quý tiếp theo.