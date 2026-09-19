HDBank tiếp tục vào tốp 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam 2026

HDBank mở rộng kết nối dòng vốn quốc tế sau dấu ấn Forbes Việt Nam.(Ảnh minh họa)

HDBank tiếp tục được Forbes Việt Nam bình chọn vào tốp 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2026 tại Diễn đàn Kinh doanh Forbes Việt Nam vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Việc được ghi nhận diễn ra trong bối cảnh thị trường vốn Việt Nam đang đứng trước những thay đổi về quy mô, chiều sâu và khả năng thu hút dòng vốn quốc tế.

Đây là năm thứ 14 Forbes Việt Nam thực hiện bảng xếp hạng, dựa trên nhiều tiêu chí về hiệu quả kinh doanh, khả năng sinh lời, chất lượng tài sản, quản trị và triển vọng phát triển bền vững. Đối với ngành ngân hàng, các chỉ số được xem xét gồm ROE, ROA, NIM, CIR, chất lượng tín dụng, dự phòng rủi ro, tốc độ tăng trưởng và quy mô vốn hóa.

Đến cuối tháng 6/2026, tổng tài sản HDBank vượt 1 triệu tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 13.202 tỷ đồng, tăng 31,1% so với cùng kỳ. ROE đạt 25,4%, thuộc nhóm đầu toàn ngành, trong khi CIR ở mức 24,93%.

Theo lộ trình được FTSE Russell xác nhận, Việt Nam sẽ chuyển từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9/2026. HDB thuộc nhóm 27 cổ phiếu Việt Nam được đưa vào FTSE Global All Cap trong đợt cơ cấu đầu tiên.

Cùng với việc mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn theo chỉ số, HDBank đã huy động thành công khoản vay hợp vốn xã hội trị giá 721 triệu USD, cao hơn khoảng 60% so với quy mô dự kiến ban đầu. Ngân hàng cũng từng huy động các nguồn vốn xanh và bền vững từ IFC, ADB, Proparco, DEG, FMO, BII, JICA, SMBC và phát hành thành công 100 triệu USD trái phiếu xanh.

Về tín nhiệm, Fitch Ratings lần đầu xếp hạng tín nhiệm dài hạn HDBank ở mức BB-, triển vọng “Ổn định”; Moody’s nâng triển vọng xếp hạng ngân hàng từ “Ổn định” lên “Tích cực”.

HDBank hiện xúc tiến kế hoạch phát hành tối đa 500 triệu USD trái phiếu quốc tế, hướng tới niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE), qua đó đa dạng hóa nguồn vốn dài hạn và cơ sở nhà đầu tư.