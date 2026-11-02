HDBank quý 3/2026: Lãi ròng hơn 4.000 tỷ, áp lực nợ xấu gia tăng

Lãi ròng quý III hơn 4.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, HoSE: HDB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2026.

Cụ thể, tính đến ngày 30/9, tổng tài sản hợp nhất của nhà băng này đạt 1,143 triệu tỷ đồng, tăng 22,7% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 756.000 tỷ đồng, tăng 28,55%, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các ngành ưu tiên, khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME).

Quý III/2026, HDBank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động 11.378 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025. Thu nhập lãi tiếp tục là trụ cột khi chiếm 81,6% tổng thu nhập hoạt động, đạt 9.288 tỷ đồng, tăng 19%. Hoạt động dịch vụ cũng cho thấy tín hiệu tích cực khi đạt doanh thu 1.677 tỷ đồng, tương đương tăng 41%.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2026 của HDBank

Tuy nhiên, sự gia tăng của chi phí hoạt động (tăng 13%, đạt 2.820 tỷ đồng) và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (tăng 47%, đạt 3.381 tỷ đồng) khiến lợi nhuận trước thuế của nhà băng này trong quý III/2026 chỉ đạt 5.177 tỷ đồng. Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 4.056 tỷ đồng.

Tính chung luỹ kế 9 tháng, tổng thu nhập hoạt động đạt 34.062 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. HDBank ghi nhận lợi nhuận 18.379 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng 24,2% cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng năm 2026 đạt mức 14.802 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo thông báo trên website của nhà băng này BCTC quý III, được trình bày tại thời điểm đăng tải chưa được kiểm toán hoặc soát xét bởi đơn vị kiểm toán độc lập và có thể được HDBank điều chỉnh.

Vết mờ trong bức tranh sáng

Điểm tích cực trong bức tranh tài chính của HDBank trong quý III/2026 là tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 22,8%, tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,9%. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 24,9%, thể hiện hiệu quả quản trị chi phí và vận hành.

Cũng theo báo cáo tài chính, tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của HDBank đạt 1,1429 triệu tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm 2026. Tổng huy động vốn của nhà băng này đạt mức 1,024 triệu tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi khách hàng tăng 26,5% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 94.304 tỷ đồng.

Về an toàn hoạt động, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 13,9%; tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) ở mức 71,5. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,55% trên báo cáo hợp nhất. Trong đó

Sau 9 tháng nợ xấu của HDBank đạt mốc 24.642 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 con số này của HDBank chỉ ở mức 13.319 tỷ đồng. Cụ thể, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ xấu nhóm 3) ở mức 9.855 tỷ đồng, (tăng 5.838 tỷ đồng so với đầu kỳ). Nợ nghi ngờ (nợ xấu nhóm 4) tăng từ mức 5.500 tỷ đồng đầu kỳ lên mức mức 6.128 tỷ đồng. Đặc biệt, nợ có khả năng mất vốn (nợ xấu nhóm 5) đạt mức 8.658 tỷ đồng, tăng hơn 4.856 tỷ đồng so với mức đầu kỳ.

HDBank cũng vừa thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 30%, nâng vốn điều lệ từ 50.053 tỷ đồng lên 65.069 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nền tảng vốn được tăng cường giúp ngân hàng chủ động đầu tư cho công nghệ, mở rộng hoạt động và nâng cao năng lực phục vụ khách hàng.

Các công ty con của HDBank hoạt động khá hiệu quả. Trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng, HD SAISON đạt lợi nhuận trước thuế 1.184 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ; dư nợ đạt 26.452 tỷ đồng, tăng 19,9% so với cuối năm 2025.

Ở mảng chứng khoán, Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS) đạt lợi nhuận trước thuế 2.241 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ, hoàn thành 66% kế hoạch năm. Doanh thu hoạt động đạt 3.018 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ; ROE quy năm đạt 27,5%.