HDBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa thêm 22.015 tỷ đồng

HDBank được chấp thuận phương án tăng vốn, dự kiến vượt 72.000 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã HDB) vừa công bố đã nhận được công văn của Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho ngân hàng tăng vốn điều lệ tối đa thêm 22.015 tỷ đồng.

Phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông HDBank thông qua, gồm ba cấu phần. Trong đó, ngân hàng dự kiến trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%, tương ứng phát hành tối đa 1,25 tỷ cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại.

HDBank cũng dự kiến phát hành thêm hơn 250 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 5%, từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Hai phương án này giúp vốn điều lệ của ngân hàng tăng thêm 30% từ nguồn vốn nội tại.

Bên cạnh đó, HDBank dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương đương tối đa 13,985% số cổ phiếu đang lưu hành tính đến ngày 30/6/2026. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày hoàn tất, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2027.

Nếu hoàn tất cả ba phương án, vốn điều lệ HDBank dự kiến đạt hơn 72.069 tỷ đồng, so với mức hơn 50.053 tỷ đồng hiện nay.

Theo số liệu HDBank công bố, tính đến ngày 30/6, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 13.200 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng tài sản đạt 1,04 triệu tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm.

Tổng thu nhập hoạt động đạt 22.680 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ, trong đó thu nhập ngoài lãi tăng 23,1%. ROE đạt 25,4% và ROA đạt 2,17%.

Dư nợ tín dụng đạt 698.360 tỷ đồng, tăng 18,8%, trong khi tổng vốn huy động đạt 932.440 tỷ đồng, tăng 12,1%. Tiền gửi khách hàng tăng hơn 20%.