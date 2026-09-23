HDBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa 22.015 tỷ đồng

Ảnh minh họa: HDBank

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank, mã: HDB) ngày 22/9 công bố thông tin liên quan đến việc được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa 22.015 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

HDBank dự kiến phát hành tối đa 1,25 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 25%, sử dụng nguồn lợi nhuận giữ lại. Ngân hàng cũng sẽ phát hành hơn 250 triệu cổ phiếu từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, tương ứng tỷ lệ 5%. Hai phương án này dự kiến giúp vốn điều lệ tăng thêm 30% từ nguồn vốn nội tại.

Cấu phần còn lại là chào bán riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Lượng cổ phiếu này tương đương tối đa 13,985% số cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 30/6/2026 và bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán. HDBank dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2027.

Nếu hoàn tất cả ba phương án, vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng từ hơn 50.053 tỷ đồng hiện nay lên hơn 72.069 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 22/9, cổ phiếu HDB đóng cửa ở mức 27.550 đồng/cổ phiếu, giảm 50 đồng, tương đương 0,18% so với phiên 21/9. Khối lượng giao dịch đạt gần 8,15 triệu cổ phiếu, giảm khoảng 43,5% so với mức 14,42 triệu cổ phiếu của phiên trước; giá trị giao dịch cũng giảm từ 395,50 tỷ đồng xuống 223,65 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 13.202 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ và thực hiện khoảng 43,9% mục tiêu lợi nhuận cả năm trên 30.100 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Mục tiêu này cao hơn 41% so với kết quả năm trước.

Đến cuối tháng 6, tổng tài sản của HDBank đạt 1,045 triệu tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm, đưa ngân hàng vào nhóm có tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng. ROE đạt 25,4%, ROA đạt 2,17%; tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 24,9% và hệ số an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel II trên 14%.