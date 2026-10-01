HDBank chốt quyền nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 30%

Ảnh minh họa: HDB

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank, mã: HDB) ngày 30/9 thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 12/10/2026 để phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng.

Đối với phương án trả cổ tức, HDBank dự kiến phát hành thêm 1,25 tỷ cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 25%. Quyền được thực hiện theo tỷ lệ 100:25, nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 25 cổ phiếu.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế, căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, sau khi trích lập các quỹ theo quy định.

Cùng với đó, ngân hàng dự kiến phát hành 250,2 triệu cổ phiếu thưởng, tương ứng tỷ lệ 5%. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:5, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu mới. Nguồn thực hiện là quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, căn cứ báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán.

Sau khi hoàn tất hai đợt phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng từ gần 50.053 tỷ đồng lên 65.068 tỷ đồng.

Ngoài hai đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu, HDBank còn có kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Lượng cổ phiếu này tương đương khoảng 13,985% số cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 30/6/2026 và khoảng 10,758% số cổ phiếu sau khi hoàn tất phát hành trả cổ tức và cổ phiếu thưởng.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm. Giá chào bán không thấp hơn bình quân số học của giá đóng cửa cổ phiếu HDB trong 30 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất trước ngày HĐQT thông qua việc triển khai phương án.

Toàn bộ vốn huy động từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn trung hạn, dài hạn, phục vụ hoạt động cấp tín dụng trung và dài hạn.

ĐHĐCĐ cũng sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư, bảo đảm tỷ lệ sở hữu của mỗi nhà đầu tư không vượt quá 5% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán.

Đợt chào bán riêng lẻ dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2027, sau khi hoàn tất hai đợt phát hành trả cổ tức và cổ phiếu thưởng. Nếu hoàn thành cả ba phương án, vốn điều lệ của HDBank sẽ đạt gần 72.069 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HDB kết phiên 30/9 ở mức 27.500 đồng/cổ phiếu, tăng 100 đồng, tương ứng 0,36% so với phiên trước. Thanh khoản cũng cải thiện với hơn 11,14 triệu cổ phiếu được giao dịch, tăng khoảng 37,6% so với mức 8,09 triệu cổ phiếu phiên trước đó.