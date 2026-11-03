HDBank cho vay hơn 10.183 tỷ đồng với nhóm doanh nghiệp liên quan lãnh đạo ngân hàng

Theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất, tại ngày 30/9/2026, dư nợ cho vay khách hàng thuộc nhóm công ty chịu ảnh hưởng đáng kể bởi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc của HDBank đạt 10.183,4 tỷ đồng.

Khoản cho vay này tương đương khoảng 1,4% tổng dư nợ cho vay khách hàng hợp nhất của ngân hàng. Các doanh nghiệp đi vay thuộc nhóm bên liên quan được HDBank thuyết minh trong báo cáo tài chính.

Ở chiều ngược lại, số dư tiền gửi của nhóm doanh nghiệp này tại HDBank đạt 1.865,8 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi thanh toán chiếm 1.304,3 tỷ đồng, tiền gửi có kỳ hạn đạt 548,8 tỷ đồng và tiền gửi ký quỹ, đảm bảo thanh toán là 12,8 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của HDBank ghi nhận khoảng 10.183 tỷ đồng dư nợ cho vay đối với nhóm công ty chịu ảnh hưởng đáng kể bởi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc.

Như vậy, tại thời điểm cuối quý III/2026, quan hệ tài chính giữa HDBank và nhóm doanh nghiệp liên quan được thể hiện ở cả hai chiều: ngân hàng cấp tín dụng hơn 10.183 tỷ đồng, đồng thời tiếp nhận gần 1.866 tỷ đồng tiền gửi từ nhóm này.

Bên cạnh nhóm doanh nghiệp liên quan đến lãnh đạo ngân hàng, báo cáo tài chính HDBank cũng thuyết minh các giao dịch với cổ đông lớn và các bên liên quan của cổ đông lớn.

Cụ thể, tiền gửi của nhóm này tại HDBank đạt 893,6 tỷ đồng, trong khi dư nợ cho vay là 106,9 tỷ đồng.

Đối với công ty con là Ngân hàng số Vikki Bank, số dư tiền gửi của tổ chức tín dụng tại HDBank đạt 3.989,3 tỷ đồng, trong khi khoản cho vay tổ chức tín dụng lên tới 6.417,7 tỷ đồng.

Báo cáo cũng ghi nhận HDBank có khoản tiền gửi của HDBank tại tổ chức tín dụng đạt 3.383,2 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi thanh toán là 383,2 tỷ đồng và tiền gửi có kỳ hạn đạt 3.000 tỷ đồng.

HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 18.378 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 14.765 tỷ đồng, tăng 24,8%.

Tại ngày 30/9/2026, tổng dư nợ cho vay khách hàng của HDBank đạt gần 719.896 tỷ đồng, tăng 31,8% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) đạt hơn 9.855 tỷ đồng, tăng 145,6% so với đầu năm. Nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) đạt hơn 6.128 tỷ đồng, tăng 10,9%.

Đáng chú ý, nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng từ hơn 3.802 tỷ đồng lên hơn 8.658 tỷ đồng, tương đương tăng 127,7%.

Tổng nợ xấu (nhóm 3, 4 và 5) của HDBank đạt hơn 24.642 tỷ đồng, tăng 78,9% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng ở mức khoảng 3,42%, so với 2,19% hồi đầu năm.

Trong khi đó, nợ cần chú ý (nhóm 2) tăng từ hơn 18.792 tỷ đồng lên hơn 27.821 tỷ đồng, tương đương tăng 48%. Đây là nhóm nợ chưa được xếp vào nợ xấu nhưng có dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro tín dụng.