HDBank chính thức nâng vốn điều lệ lên hơn 65.000 tỷ đồng

Ngày 05/11/2026, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 2433/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank).

Cụ thể, theo Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 26/GP-NHNN ngày 12/02/2020 sau khi được sửa đổi, vốn điều lệ của HDBank là 65.068.592.190.000 đồng.

Quyết định số 2433/QĐ-NHNN có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 26/GP-NHNN của HDBank.