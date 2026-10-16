HĐBA LHQ lên án các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Saudi Arabia
Ngày 15/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen nhằm vào Saudi Arabia, cảnh báo những hành động này gây ảnh hưởng đến hàng không dân dụng và cơ sở hạ tầng năng lượng.
HĐBA LHQ cũng chỉ trích các cuộc tấn công và đe dọa của Houthi đối với hoạt động vận tải biển thương mại ở biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab. Cơ quan này nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm an toàn cho tàu thương mại và thủy thủ đoàn, đồng thời tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển.
HĐBA LHQ khẳng định hòa bình bền vững tại Yemen không thể đạt được bằng bạo lực, cưỡng ép hay sử dụng vũ lực, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ đối với giải pháp chính trị nhằm chấm dứt xung đột tại quốc gia này.
R.G
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/hdba-lhq-len-an-cac-cuoc-tan-cong-cua-houthi-nham-vao-saudi-arabia-a499822.html