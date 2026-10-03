HCV trong ngày sinh nhật và hai lá cờ Việt Nam hướng về trái tim

Các cô gái cầu mây đã có chiến thắng đầy cảm xúc. Ảnh: Quý Lượng

Với VĐV Nguyễn Thị Ngọc Huyền, chiến thắng càng đặc biệt khi đến đúng ngày sinh nhật; còn với HLV trưởng Trần Thị Vui, hai lá cờ Việt Nam trên đôi bàn tay vẫn run vì xúc động đã kể một câu chuyện rất riêng về tình yêu dành cho màu cờ Tổ quốc.

Sau chiến thắng 2-1 trước Thái Lan trong trận chung kết, HLV trưởng Trần Thị Vui vẫn chưa hết xúc động. Bà hiểu hơn ai hết rằng vượt qua Thái Lan chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng, nhất là trong một trận đấu quyết định HCV ASIAD.

“Để chuẩn bị cho ASIAD, đội tuyển cầu mây luôn chuẩn bị rất kỹ và xác định nếu gặp Thái Lan ở chung kết thì sẽ không bao giờ dễ dàng”, HLV Trần Thị Vui chia sẻ.

Thực tế trên sân cho thấy những dự liệu ấy hoàn toàn có cơ sở. Việt Nam thắng 15-11 ở set đầu nhưng Thái Lan lập tức đáp trả bằng chiến thắng 17-15 ở set 2. Set quyết định tiếp tục thử thách bản lĩnh của các cô gái Việt Nam khi có thời điểm bị dẫn 2-5.

Nhưng chính trong thời khắc khó khăn nhất, điều Ban huấn luyện đặt niềm tin đã được các học trò thể hiện. Việt Nam kiên trì bám đuổi, cân bằng tỉ số rồi vượt lên để thắng 15-11, khép lại trận chung kết bằng chiến thắng 2-1.

Theo HLV Trần Thị Vui, điều khiến Ban huấn luyện hài lòng nhất là các VĐV đã thể hiện được khả năng đúng vào thời điểm cần thiết. Khoảng cách giữa Việt Nam và Thái Lan rất sít sao, đôi khi chỉ một, hai điểm cũng đủ làm thay đổi cục diện trận đấu.

Niềm tin ấy không chỉ được xây dựng trong trận chung kết. Trước đó, dù Việt Nam từng thắng Thái Lan 2-0 ở vòng bảng, toàn đội vẫn thống nhất rằng đó chưa phải kết quả cuối cùng và thử thách thực sự còn ở phía trước.

“Các em đã chuẩn bị tâm thế, tinh thần sẵn sàng để chinh phục và cũng sẵn sàng để khắc phục khó khăn. Bởi chúng ta biết chắc chắn sẽ có khó khăn chứ không dễ dàng”, HLV Trần Thị Vui nói.

Hai HCV ở nội dung đôi nữ và quadrant nữ tại ASIAD 20 vì thế không phải thành quả ngẫu nhiên. Theo HLV trưởng đội tuyển, phía sau kết quả ấy là cả quá trình tính toán, lựa chọn nội dung và chuẩn bị lực lượng của bộ môn, Ban huấn luyện cùng định hướng của ngành Thể dục Thể thao.

Trong bối cảnh mỗi VĐV chỉ được thi đấu một nội dung, cầu mây Việt Nam phải cân nhắc kỹ cách phân bổ lực lượng. Thay vì lựa chọn phương án an toàn hơn, đội tuyển quyết định tập trung vào hai nội dung mà Ban huấn luyện đánh giá có cơ hội cạnh tranh HCV.

“Chúng ta vẫn mạo hiểm lựa chọn hai nội dung và quyết tâm giành HCV. Hai HCV này là thành quả của cả một quá trình của bộ môn, của những người làm cầu mây Việt Nam cũng như sự định hướng của lãnh đạo. Đây là thành quả rất xứng đáng”, HLV Trần Thị Vui chia sẻ.

Với bà, chiến thắng trước Thái Lan còn mang một ý nghĩa khác. Nếu tại kỳ ASIAD trước Việt Nam giành HCV khi không phải đối đầu với Thái Lan ở nội dung này, thì lần này, các cô gái Việt Nam muốn chứng minh sự tiến bộ bằng việc vượt qua chính đối thủ mạnh hàng đầu thế giới.

Giữa những câu chuyện chuyên môn sau chiến thắng, một chi tiết nhỏ lại khiến cuộc trò chuyện trở nên đặc biệt. Trên đôi bàn tay HLV Trần Thị Vui vẫn còn run vì xúc động là bộ móng có hình lá cờ Việt Nam.

Bà kể đây là lần đầu tiên trong đời làm móng. Khi được gợi ý, bà chỉ có một yêu cầu: Vẽ hai lá cờ Tổ quốc trên hai ngón áp út. “Hai ngón này hướng về trái tim”, bà Vui vừa nói vừa chỉ vào đôi bàn tay của mình.

Một chi tiết giản dị nhưng dường như nói thay rất nhiều điều về tình cảm mà những người làm cầu mây dành cho màu cờ sắc áo sau một hành trình dài.

Và trận chung kết còn có một câu chuyện đẹp khác. Ngày 3.10 cũng chính là sinh nhật của Nguyễn Thị Ngọc Huyền. Không có món quà nào ý nghĩa hơn tấm HCV ASIAD giành được sau ba set đấu nghẹt thở.

Ngọc Huyền không né tránh khi nhắc lại thời điểm khó khăn của mình. Cô cho rằng bản thân có phần trách nhiệm khi Việt Nam để đối thủ lật ngược tình thế ở set 2. Nhưng thay vì bị sức ép đè nặng, sự động viên của Ban huấn luyện và đồng đội đã giúp cô tìm lại niềm tin để bước vào set quyết định.

“Em cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào về đồng đội cũng như bản thân. Em biết ơn Ban huấn luyện đã luôn tin tưởng, trao động lực và niềm tin cho chúng em. Nhờ sự động viên của đồng đội và Ban huấn luyện, em đã lấy lại sự tự tin để giành chiến thắng ngày hôm nay”, Ngọc Huyền xúc động chia sẻ.

Trước khi bước vào trận chung kết, cô gái có sinh nhật đặc biệt ấy cũng đã có một điều ước. Đó không phải món quà dành riêng cho mình mà là tấm HCV cho cả đội.

“Biết Thái Lan là đối thủ rất mạnh nhưng bằng niềm tin, sự tự tin, đoàn kết, quyết tâm và kiên cường đến những giây phút cuối cùng, chúng em đã giành chiến thắng. Thật sự rất tự hào”, Ngọc Huyền nói.

Sau chiến thắng, HLV Trần Thị Vui dành tấm HCV cho những người đã đồng hành cùng cầu mây Việt Nam: các cấp lãnh đạo, Liên đoàn Cầu mây, những người làm cầu mây, gia đình các VĐV và người hâm mộ cả nước.

Hai lá cờ nhỏ hướng về trái tim của người HLV trưởng, tấm HCV trong ngày sinh nhật của Ngọc Huyền và những giọt nước mắt sau điểm số quyết định đã trở thành những hình ảnh đẹp của chiến thắng. Phía sau tấm HCV không chỉ là những điểm số, mà còn là niềm tin, sự chuẩn bị bền bỉ và tinh thần không từ bỏ của những cô gái cầu mây Việt Nam.