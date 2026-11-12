HCT kết nối doanh nghiệp, cam kết giới thiệu việc làm cho sinh viên

rường Cao đẳng Công nghệ TPHCM (HCT) tổ chức Lễ ký cam kết giới thiệu việc làm giữa Nhà trường và sinh viên nhập học năm 2026.

Ngày 12/11, Trường Cao đẳng Công nghệ TPHCM (HCT) tổ chức Lễ ký cam kết giới thiệu việc làm giữa Nhà trường và sinh viên nhập học năm 2026. Đồng thời, trường cũng tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác với nhiều đơn vị tuyển dụng như: Công ty TNHH CITARES, Công ty CP Cơ Khí và Tự Động Hóa ALPHA VINA, Công ty TNHH Công Nghệ AQP, Công ty TNHH Công nghệ Coretronic,…

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy gắn liền với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Hoạt động ký cam kết giới thiệu việc làm cùng tân sinh viên khóa 2026 khẳng định rõ trách nhiệm đồng hành của HCT trong suốt quá trình học tập, rèn luyện và định hướng nghề nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đặt ra yêu cầu cao về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng, việc đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp được xem là giải pháp trọng tâm giúp nâng cao chất lượng đào tạo và mở rộng cơ hội việc làm cho người học.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Hiển – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ TPHCM, nhấn mạnh sự quan tâm và chú trọng đặc biệt của Nhà trường đối với đầu ra của sinh viên sau khi tốt nghiệp, công tác đào tạo không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn mà còn phải gắn chặt với khả năng tìm kiếm việc làm, đáp ứng kỳ vọng của doanh nghiệp và sự phát triển của xã hội.

Ông Nguyễn Ngọc Hiển – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ TPHCM.

Hoạt động ký cam kết giới thiệu việc làm cùng tân sinh viên khóa 2026 khẳng định rõ trách nhiệm đồng hành của HCT trong suốt quá trình học tập, rèn luyện và định hướng nghề nghiệp. Đây là cơ sở vững chắc để người học thêm yên tâm, chủ động xây dựng mục tiêu học tập, trau dồi năng lực chuyên môn và chuẩn bị hành trang tham gia vào thị trường lao động.

Theo ông Hiển, việc ký thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp đối tác nhằm thắt chặt mối quan hệ phối hợp trong công tác đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực. Thông qua sự gắn kết này, sinh viên HCT sẽ có thêm nhiều điều kiện tiếp cận môi trường sản xuất, kinh doanh thực tế, tham gia thực tập, trải nghiệm nghề nghiệp và tìm kiếm vị trí việc làm phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

Đặc biệt, sự đồng hành từ phía doanh nghiệp còn giúp Nhà trường nắm bắt kịp thời nhu cầu tuyển dụng của từng lĩnh vực, từ đó từng bước điều chỉnh nội dung và phương pháp giảng dạy theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Lễ ký kết không chỉ mang ý nghĩa hợp tác chiến lược mà còn thể hiện cam kết lâu dài của HCT trong việc lấy người học làm trung tâm.

"Với định hướng đào tạo gắn liền thực tiễn, Nhà trường tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối vững chắc giữa giảng đường và thị trường lao động, giúp sinh viên tự tin lập nghiệp và vững bước tương lai", ông Nguyễn Ngọc Hiển nhấn mạnh.