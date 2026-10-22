HCMC Youth Concert lan tỏa niềm tự hào dân tộc và khát vọng tuổi trẻ

Nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động diễn ra xuyên suốt hai ngày 17 và 18/10, chương trình “HCMC Youth Concert 2026” diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Hơn 3.000 bạn trẻ cùng hòa giọng trong ca khúc “Lên đàng”

Ngày 17/10, chuỗi chương trình mở đầu bằng một dấu ấn đáng nhớ khi Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận kỷ lục cho tiết mục đồng ca ca khúc “Lên đàng” có số lượng đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia đông nhất Việt Nam cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Tiết mục quy tụ hơn 3.000 bạn trẻ đến từ các Hội thành viên, 168 cơ sở Hội và 38 câu lạc bộ, đội, nhóm, tạo nên một âm vang vô cùng hào hùng.

Bên cạnh các hoạt động sân khấu, nhiều không gian trải nghiệm cũng được tổ chức, mang đến cơ hội để người trẻ trực tiếp tham gia và đóng góp cho cộng đồng. Nổi bật trong số đó là chiến dịch thu thập 7.000 chữ ký hưởng ứng phong trào phòng, chống ma túy, không gian vẽ tranh tương tác “Bức tranh thành phố Trẻ” và “Vườn ươm sức trẻ” với sự góp mặt của các câu lạc bộ, đội, nhóm thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM.

Khi âm nhạc trở thành tiếng nói của thế hệ trẻ

Tối 18/10, HCMC Youth Concert diễn ra đầy sôi động tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) đã thu hút đông đảo khán giả. Chương trình với chủ đề “Thanh âm Lên đàng” kết hợp các ca khúc hào hùng về quê hương, đất nước cùng những tiết mục trẻ trung, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Mở đầu đêm nhạc là liên khúc “Thanh niên Việt – Khát vọng tuổi trẻ” do các ca sĩ Thanh Ngọc, Nguyễn Duyên Quỳnh và Vũ Thùy Linh thể hiện. Trong màu áo xanh, trắng của Đoàn - Hội, các nghệ sĩ mang đến màn trình diễn sôi nổi, khơi dậy tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam.

Liên khúc “Thanh niên Việt – Khát vọng tuổi trẻ” do các ca sĩ Thanh Ngọc, Nguyễn Duyên Quỳnh và Vũ Thùy Linh thể hiện.

Tiếp nối là các màn trình diễn đỉnh cao từ các nghệ sĩ gạo cội và dàn nghệ sĩ trẻ đưa khán giả đi từ cảm xúc lắng đọng đến bùng nổ sôi động qua hàng loạt ca khúc về tình yêu quê hương đất nước.

Khán giả bùng nổ cảm xúc với ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" do ca sĩ Duyên Quỳnh thể hiện.

Zalo Video đồng hành, đưa những câu chuyện về sức trẻ đến gần hơn với cộng đồng

Đồng hành cùng chuỗi sự kiện của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM năm nay, Zalo Video tham gia với vai trò đối tác truyền thông chính thức, góp phần mở rộng không gian kết nối giữa chương trình và khán giả trên môi trường số.

Là nền tảng video được tích hợp trong ứng dụng Zalo, Zalo Video mang đến một không gian để người dùng khám phá các nội dung video ngay trong ứng dụng quen thuộc. Với hình thức nội dung ngắn gọn, trực quan, nền tảng mở ra thêm cơ hội để những khoảnh khắc từ các sự kiện văn hóa, giải trí và cộng đồng tiếp cận người xem trong nhịp sống hàng ngày.

Zalo Video luôn theo đuổi định hướng tập trung vào các nội dung chất lượng cao, tích cực và gần gũi với người Việt.

Ngay từ khi ra mắt đến nay, Zalo Video luôn theo đuổi định hướng tập trung vào các nội dung chất lượng cao, tích cực và gần gũi với người Việt, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam. Sự kết hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM và nền tảng giải trí công nghệ Zalo Video này hứa hẹn đưa không khí nhiệt huyết của đêm nhạc hội đến gần hơn với hàng triệu khán giả trực tuyến thông qua các nội dung hậu trường hấp dẫn, những màn trình diễn bùng nổ, bắt trọn từng cảm xúc của dàn nghệ sĩ và cùng lan tỏa thông điệp "Thanh âm Lên đàng" một cách mạnh mẽ.

Sự đồng hành này cũng góp phần đưa thông điệp “Thanh âm Lên đàng” vượt ra ngoài khuôn khổ một đêm nhạc, kết nối những người trẻ có chung sự quan tâm đến âm nhạc, văn hóa và các hoạt động cộng đồng. Từ sân khấu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đến không gian số, mỗi khoảnh khắc được lan tỏa đều có thể trở thành một cách kể câu chuyện về thế hệ thanh niên năng động, giàu nhiệt huyết và sẵn sàng hành động vì cộng đồng.