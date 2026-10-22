HCMC Export 2026 mở rộng kết nối, đưa hàng Việt vươn ra thị trường quốc tế

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Chiều 22/10, Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu 2026 (HCMC Export 2026) do Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, chính thức khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 700 doanh nghiệp Việt Nam cùng các nhà mua hàng, nhà nhập khẩu và đối tác thương mại trong nước, quốc tế.

Hội chợ hướng đến thúc đẩy kết nối giao thương thực chất, mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thương mại toàn cầu chuyển dịch mạnh mẽ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, việc tăng cường kết nối với các đối tác quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế và nâng cao giá trị hàng hóa Việt Nam.

HCMC Export 2026 không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn hướng đến kết nối trực tiếp doanh nghiệp Việt Nam với các nhà mua hàng quốc tế, qua đó giúp đối tác tìm hiểu năng lực sản xuất, đánh giá khả năng cung ứng của doanh nghiệp Việt, thúc đẩy sự hợp tác, kết nối và xuất khẩu.

Việc tăng cường kết nối giao thương thực chất sẽ góp phần đưa sản phẩm Việt Nam tiếp cận gần hơn với nhu cầu thị trường, mở ra cơ hội hình thành các đơn hàng và quan hệ hợp tác lâu dài.

Các đại biểu tham quan gian hàng sản xuất thủ công mỹ nghệ. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Lãnh đạo thành phố cũng nhấn mạnh định hướng đẩy mạnh xúc tiến thương mại gắn với chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Thông qua các hoạt động kết nối, diễn đàn chuyên đề và ứng dụng nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới, doanh nghiệp có thêm điều kiện tìm hiểu tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng kênh tiếp cận khách hàng.

“Thành phố đang thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử và tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại cả trực tiếp lẫn trực tuyến. Thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp trong nước và quốc tế kết nối, hợp tác, khai thác hiệu quả các cơ hội kinh doanh,” ông Nguyễn Lộc Hà cho biết.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, nhấn mạnh trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, việc nắm bắt nhu cầu thị trường, phát triển sản phẩm theo hướng xanh, sạch và đẩy mạnh chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà còn là yêu cầu cấp thiết đối với nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo bà Phan Thị Thắng, HCMC Export 2026 không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại mà còn là cầu nối để doanh nghiệp Việt Nam gặp gỡ nhà mua hàng quốc tế, giới thiệu năng lực sản xuất, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường. Thông qua các hoạt động kết nối, hội chợ góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh và giá trị hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

“Mô hình kết nối nhà mua hàng quốc tế với nhà sản xuất, gắn hoạt động giới thiệu sản phẩm với năng lực cung ứng thực tế và ứng dụng các nền tảng số đang cho thấy ưu thế trong việc thúc đẩy kết nối, giao thương và tăng cường xuất khẩu. Đây là những giải pháp giúp doanh nghiệp mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, nâng cao hiệu quả xúc tiến và thích ứng với sự thay đổi của phương thức giao thương toàn cầu,” bà Phan Thị Thắng chia sẻ.

Nhà mua hàng tham quan gian hàng, tìm hiểu sản phẩm tại Hội chợ. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

HCMC Export 2026 quy tụ hơn 700 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực như thực phẩm và đồ uống, nông sản, hàng tiêu dùng, dệt may, da giày, thủ công mỹ nghệ, nội thất và công nghiệp hỗ trợ.

Sự đa dạng ngành hàng tạo điều kiện để các nhà nhập khẩu, nhà phân phối và doanh nghiệp bán lẻ tìm kiếm nguồn cung phù hợp, đồng thời giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trực tiếp nhu cầu thu mua từ thị trường.

Điểm nhấn của hội chợ là chương trình kết nối giao thương B2B, tập trung vào nhu cầu thực tế của nhà mua hàng.

Các cuộc gặp gỡ không chỉ dừng ở việc giới thiệu sản phẩm mà còn hướng đến trao đổi cụ thể về chất lượng, năng lực cung ứng, số lượng đặt hàng tối thiểu, tiêu chuẩn xuất khẩu và khả năng đáp ứng đơn hàng.

Thông qua đó, doanh nghiệp có cơ hội tiếp nhận phản hồi trực tiếp từ đối tác, xác định những yêu cầu cần cải thiện và xây dựng kế hoạch phát triển thị trường phù hợp. Đối với nhà mua hàng, đây cũng là dịp tìm kiếm nhà sản xuất có năng lực, đa dạng hóa nguồn cung và thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài.

Ông Lê Phú Cường, Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Philippines cho biết, đoàn doanh nghiệp Philippines tham gia Hội chợ lần này với mong muốn kết nối giao thương trên nhiều lĩnh vực, như nông sản, lâm sản.

Đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai nước, ông Cường cho rằng, sự kiện lần này tiếp tục tạo nền tảng để doanh nghiệp Philippines tìm hiểu sâu và kết nối hiệu quả với thị trường Việt Nam.

“Hai quốc gia có khoảng cách địa lý rất thuận lợi. Philippines có nhu cầu nhập khẩu nông sản rất lớn. Việc gặp gỡ, kết nối giao thương trực tiếp sẽ giúp doanh nghiệp hai bên nắm bắt các điều kiện, yêu cầu về sản phẩm, cũng như khả năng cung ứng để có kế hoạch hợp tác dài hạn trong tương lai,” ông Lê Phú Cường nhấn mạnh.

Trong khi đó, bà Lâm Thúy Ái, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Mekong tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các nhà mua hàng quốc tế đang cho thấy sự hứng thú và đánh giá cao những sản phẩm sản xuất xanh tại Việt Nam.

Việc gặp gỡ trực tiếp, "mắt thấy, tai nghe" sẽ giúp người mua hàng có thêm niềm tin vào hàng Việt chất lượng cao, qua đó thúc đẩy quyết định mua hàng nhanh chóng, hiệu quả.

Du khách tham quan các gian hàng tại Hội chợ. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hoạt động kết nối trực tiếp giúp rút ngắn khoảng cách với nhà mua hàng quốc tế, tạo cơ hội tiếp cận thị trường mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào các kênh trung gian.

Bên cạnh trưng bày sản phẩm và kết nối trực tiếp, HCMC Export 2026 chú trọng các hoạt động chia sẻ kiến thức thị trường, cập nhật xu hướng thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu những yêu cầu mới trong chuỗi cung ứng quốc tế.

Việc kết hợp hoạt động giao thương trực tiếp với nền tảng số cũng mở ra cơ hội duy trì kết nối sau hội chợ, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục trao đổi với đối tác và tìm kiếm khách hàng mới ngay cả sau khi hội chợ kết thúc, qua đó gia tăng hiệu quả xuất khẩu gắn với nhu cầu thực tế của thị trường.

Diễn ra trong bối cảnh yêu cầu đối với hàng hóa xuất khẩu ngày càng cao, từ chất lượng, giá thành đến tiêu chuẩn xanh và khả năng đáp ứng đơn hàng, Hội chợ Hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu./.