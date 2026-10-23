HCMC Export 2026 mở rộng cơ hội xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt

HCMC Export 2026 kết nối hơn 700 doanh nghiệp với nhà mua hàng quốc tế. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN

Hội chợ Hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu 2026 (HCMC Export 2026) do Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân TP.HCM tổ chức vừa khai mạc tại TP.HCM, với sự tham gia của hơn 700 doanh nghiệp Việt Nam cùng các nhà mua hàng, nhà nhập khẩu và đối tác thương mại trong nước, quốc tế.

Sự kiện hướng đến thúc đẩy kết nối giao thương thực chất, mở rộng thị trường xuất khẩu và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thương mại toàn cầu có nhiều biến động.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM cho biết, việc tăng cường kết nối với các đối tác quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế và nâng cao giá trị hàng hóa Việt Nam.

Theo đó, thành phố định hướng đẩy mạnh xúc tiến thương mại gắn với chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, đồng thời tăng cường thương mại điện tử xuyên biên giới nhằm giúp doanh nghiệp tìm hiểu tiêu chuẩn quốc tế và mở rộng kênh tiếp cận khách hàng.

HCMC Export 2026 có sự tham gia của doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực như thực phẩm và đồ uống, nông sản, hàng tiêu dùng, dệt may, da giày, thủ công mỹ nghệ, nội thất và công nghiệp hỗ trợ.

Điểm nhấn của hội chợ là chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp và nhà mua hàng (B2B). Các bên có cơ hội trao đổi cụ thể về chất lượng sản phẩm, năng lực cung ứng, số lượng đặt hàng tối thiểu, tiêu chuẩn xuất khẩu và khả năng đáp ứng đơn hàng.

Bên cạnh hoạt động trưng bày và kết nối trực tiếp, hội chợ còn chú trọng chia sẻ kiến thức thị trường, cập nhật xu hướng thương mại và ứng dụng nền tảng số để duy trì kết nối sau sự kiện.

Trong bối cảnh hàng hóa xuất khẩu ngày càng phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng, giá thành, tiêu chuẩn xanh và năng lực cung ứng, HCMC Export 2026 hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm khách hàng, cải thiện khả năng đáp ứng thị trường và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.