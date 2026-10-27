HCCI ôm gần 15.000 m2 'đất vàng' Yên Hòa hơn 22 năm chưa triển khai

Gần 8.000 m2 đất xây dựng khu dịch vụ, chợ Yên Hòa vẫn bặt tăm

Thanh tra TP Hà Nội vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với Công ty CP đầu tư xây dựng Hà Nội tại ô đất A1, B1 thuộc Dự án đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Yên Hoà, phường Yên Hoà Hà Nội.

Chủ đầu tư thực hiện dự án tại ô đất B1 là Công ty CP Đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội (HCCI), tiền thân là Công ty Xây dựng dân dụng Hà Nội trực thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, là doanh nghiệp Nhà nước. Công ty có trụ sở chính tại 292 ngõ Văn Chương, phố Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP Hà Nội. Đại diện theo pháp luật là ông Phạm Tiến Điệp – Giám đốc.

Chủ đầu tư thực hiện dự án tại ô đất A1 là liên danh Công ty CP đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội (đại diện Liên danh) và Công ty CP đầu tư và xây dựng số 1 Hà Nội. Công ty CP đầu tư và xây dựng số 1 Hà Nội có địa chỉ tại tầng 2 toà nhà CT2A khu đô thị mới Nghĩa đô, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là bà Hoàng Oanh Tuyết – Tổng Giám đốc.

Ô đất ký hiệu A1 có diện tích khoảng 7.926m2 tại phường Yên Hòa, Hà Nội nằm trong diện tích 257.699m2 đất được UBND TP giao tại Quyết định số 4941/QĐ-UBND ngày 10/8/2004 cho Công ty xây dựng dân dụng Hà Nội (nay là HCCI) thực hiện Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Yên Hòa theo Dự án đầu tư được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 5905/QĐ-UB ngày 26/8/2002 (tiến độ thực hiện dự án giai đoạn 2002-2004).

Ô đất A1 trên địa bàn phường Yên Hòa Công ty HCCI bỏ hoang hơn 20 năm nay

Theo Kết luận thanh tra, Công ty CP đầu tư xây dựng Dân dụng Hà Nội đã được nhận bàn giao đất tại thực địa ngày 10/9/2010. Sau khi được nhận bàn giao đất tại thực địa, chủ đầu tư không hoàn thiện ngay các thủ tục về đầu tư, xây dựng theo quy định để có thể đưa đất vào sử dụng đầu tư xây dựng các công trình của dự án đầu tư.

Đến năm 2019 (tính từ thời điểm được bàn giao đất tại thực địa 10/9/2010 là khoảng 108 tháng), chủ đầu tư mới nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án tại ô đất A1 đến Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) và đến thời điểm ngày 5/8/2026 là khoảng 191 tháng, chủ đầu tư mới hoàn thiện thủ tục đầu tư và được UBND TP có Quyết định số 4049/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng Khu dịch vụ, thương mại, chợ Yên Hoà.

Về nguyên nhân chậm hoàn thiện các thủ tục bàn giao đất tại thực địa và lập dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo báo cáo giải trình của HCCI là do quá trình thực hiện thủ tục hành chính về đầu tư bị kéo dài do hồ sơ không đầy đủ, phải bổ sung, giải trình nhiều lần. Trách nhiệm thuộc về Giám đốc HCCI qua các thời kỳ.

Ô đất B1 hơn 22 năm chưa liên hệ Sở, ngành làm thủ tục nhưng vẫn chưa bị thu hồi

Từ khi được ký hợp đồng thuê đất năm 2021, Công ty CP đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai của ô đất A1 với Nhà nước. Đến nay, UBND TP đã có Quyết định số 4049/QĐ-UBND ngày 5/8/2026 chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư (Công ty CP đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội, Công ty CP đầu tư và xây dựng số 1 Hà Nội) thực hiện dự án: xây dựng Khu dịch vụ, thương mại, chợ Yên Hoà. Tiến độ thực hiện đến quý III/2028 phải hoàn thành dự án đưa vào khai thác sử dụng.

Hơn 6.000 m2 đất hơn 22 năm vẫn chưa liên hệ làm thủ tục

Còn ô đất ký hiệu B1 có diện tích khoảng 6.173m2 tại phường Yên Hòa, Hà Nội nằm trong diện tích 257.699m2 đất được UBND TP giao tại Quyết định số 4941/QĐ-UBND ngày 10/8/2004 cho Công ty xây dựng dân dụng Hà Nội (nay là HCCI) thực hiện Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Yên Hòa theo Dự án đầu tư được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 5905/QĐ-UB ngày 26/8/2002 (tiến độ thực hiện dự án giai đoạn 2002-2004).

Tuy nhiên tính từ thời điểm được giao đất theo Quyết định số 4941/QĐ-UBND ngày 10/8/2004 đến thời điểm thanh tra (tháng 9/2026) là 22 năm, Công ty chưa liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) để được bàn giao tại thực địa đối với diện tích này và chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư, xây dựng theo quy định để có thể đưa đất vào sử dụng thực hiện Dự án.

Năm 2018, HCCI nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại ô đất B1 nhưng phải bổ sung giải trình các ý kiến thẩm định của các Sở, ngành. Ngày 7/9/2026, Công ty tiếp tục nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án vào Trung tâm hành chính công TP Hà Nội.

Tại kết luận, Thanh tra TP kiến nghị UBND TP yêu cầu HCCI khẩn trương liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện thủ tục để được gia hạn sử dụng đất đối với ô đất A1 theo quy định, báo cáo UBND TP xem xét quyết định;

Cùng với đó, liên hệ Sở Tài chính trong việc hoàn thiện, bổ sung hồ sơ của thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư tại ô đất B1 theo quy định (nếu có) Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổ chức nhận bàn giao mốc giới tại thực địa đối với ô đất B1 theo quy định.

Trong trường hợp, Công ty HCCI không có văn bản xin gia hạn đối với ô đất A1 thì Sở Nông nghiệp và Môi trường lập hồ sơ thu hồi đất, trình UBND TP quyết định thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng;

Giao UBND phường Yên Hòa thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng tại địa phương có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, đôn đốc giám sát việc thực hiện dự án của chủ đầu tư, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm theo thẩm quyền quy định (nếu có).

Ngày 13/10/2026, UBND TP có văn bản chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật đất đai đối với Công ty CP đầu tư xây dựng Hà Nội tại ô đất A1, B1 thuộc Dự án đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Yên Hoà, phường Yên Hoà, TP Hà Nội.