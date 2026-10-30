Kê khai sai sản lượng tính thuế, nộp bổ sung hơn 1,6 tỷ đồng

Theo Kết luận thanh tra số 708/KL-TTCP Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý, cấp phép khoáng sản và hoạt động khai thác khoáng sản tại Nghệ An, Công ty CP Tập đoàn HC Sơn Nam là một trong những doanh nghiệp được chỉ ra nhiều vi phạm trong quá trình thực hiện giấy phép khai thác khoáng sản do Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp (nay là bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Đáng chú ý, doanh nghiệp có hành vi khai sai sản lượng tính thuế tài nguyên, đồng thời kê khai sai sản lượng và hồ sơ tính phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản. Hành vi này vi phạm quy định tại Luật Thuế tài nguyên năm 2009 và Nghị định số 164/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

HC Sơn Nam kê khai sai sản lượng tính thuế, nộp bổ sung hơn 1,6 tỷ đồng (Ảnh minh họa).

Trong quá trình thanh tra, Công ty CP Tập đoàn HC Sơn Nam đã kê khai và nộp bổ sung 1,611 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước theo các giấy nộp tiền ngày 28/5/2026 và 3/6/2026.

Việc doanh nghiệp phải kê khai, nộp bổ sung khoản tiền trên cho thấy những sai sót trong việc xác định sản lượng khai thác – căn cứ quan trọng để thực hiện nghĩa vụ thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường.

Không chỉ có vi phạm liên quan đến nghĩa vụ tài chính, công tác thống kê, kiểm kê sản lượng và trữ lượng khoáng sản tại doanh nghiệp cũng bộc lộ nhiều bất cập.

Nhiều thiếu sót trong kiểm soát sản lượng khai thác

Theo kết luận thanh tra, HC Sơn Nam có 2 hành vi lập thiếu mẫu biểu, lập không đúng mẫu biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế theo quy định.

Doanh nghiệp đồng thời có 2 hành vi không lập bản đồ hiện trạng, mặt cắt hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản và không thực hiện công tác thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản còn lại trong khu vực được phép khai thác.

Đây đều là những nội dung quan trọng trong quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, phục vụ việc theo dõi sản lượng đã khai thác, xác định trữ lượng còn lại và kiểm soát việc thực hiện giấy phép.

Đáng chú ý, HC Sơn Nam còn có hành vi không lắp đặt trạm cân tại nơi vận chuyển khoáng sản nguyên khai ra khỏi mỏ để theo dõi, lưu trữ thông tin liên quan theo quy định.

Việc thiếu các công cụ và hồ sơ quản lý nêu trên đặt ra yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ hơn sản lượng khoáng sản thực tế được khai thác, vận chuyển, qua đó bảo đảm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp với Nhà nước.

Bên cạnh đó, kết luận thanh tra còn chỉ ra doanh nghiệp có hành vi sử dụng đất hoạt động khoáng sản theo giấy phép khai thác trước khi được cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất và bàn giao đất trên thực địa.

Doanh nghiệp cũng có hành vi bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ không đúng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

Yêu cầu rà soát, truy thu nghĩa vụ tài chính còn thiếu

Từ những vi phạm được phát hiện, Thanh tra Chính phủ kiến nghị các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, làm rõ tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo thẩm quyền.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo cơ quan thuế rà soát, truy thu đầy đủ thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường còn thiếu và tiền chậm nộp đối với Công ty CP Tập đoàn HC Sơn Nam theo nội dung kết luận thanh tra.

Đồng thời, địa phương phải chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản, kiểm tra, rà soát toàn diện hoạt động khai thác trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm, cơ quan chức năng phải chuyển cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Những vi phạm tại HC Sơn Nam cho thấy yêu cầu không chỉ dừng ở việc rà soát, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, phí mà còn cần tăng cường kiểm soát sản lượng khai thác thực tế. Đây là cơ sở quan trọng nhằm hạn chế sai lệch trong kê khai nghĩa vụ tài chính, đồng thời bảo đảm tài nguyên khoáng sản được quản lý, khai thác theo đúng giấy phép và quy định pháp luật.