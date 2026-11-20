Chỉ với những kịch bản livestream mang màu sắc tâm linh, tự xưng được “bề trên” phù hộ và biết trước kết quả xổ số, các đối tượng đã dẫn dụ hàng nghìn nạn nhân sập bẫy. Thực chất, thủ đoạn của “Sang Duong Shop” không hề mới nhưng lại được “nâng cấp” tinh vi nhờ sức mạnh lan tỏa của mạng xã hội. Lợi dụng thuật toán phân phối nội dung của TikTok và Facebook, đối tượng dàn dựng không gian mang tính huyền bí, sử dụng ngôn từ úp mở, đánh thẳng vào tâm lý tò mò của người xem.

Những con số ngẫu nhiên do cặp vợ chồng này phát ra được khoác lên chiếc áo “lộc thánh”, “số chuẩn ba miền” rồi rao bán công khai với mức giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng mỗi đơn hàng. Chính vì mức phí không cao nên các nạn nhân dễ dàng “xuống tiền” không đắn đo, thậm chí khi thua lỗ vẫn bỏ qua hoặc tiếp tục nạp tiền để gỡ gạc. Đã có đến hàng trăm nghìn đơn hàng ảo đã mang về cho những người “buôn thần bán thánh” số tiền khổng lồ lên tới hơn 50 tỷ đồng.

Có thể thấy chiêu trò lừa đảo xuất phát từ hai phía: Sự liều lĩnh của kẻ gian và lỗ hổng nhận thức của một bộ phận người dân. Vụ án cũng đặt ra bài toán về trách nhiệm kiểm duyệt của các nền tảng xuyên biên giới. Việc các buổi phát trực tiếp rao bán số lô, số đề có thể tồn tại công khai suốt thời gian dài, thu hút lượng lớn tương tác mà không bị ngăn chặn kịp thời cho thấy những kẽ hở nhất định trong bộ lọc nội dung. Bên cạnh đó là trách nhiệm của các cơ quan quản lý.

Hành vi của vợ chồng chủ kênh “Sang Duong Shop” sẽ phải trả giá trước pháp luật. Tuy nhiên, đây cũng là bài học đắt giá cho mỗi người dùng mạng xã hội. Trên không gian ảo, ranh giới giữa niềm tin tâm linh và sự mê tín mù quáng rất mong manh. Chỉ khi mỗi cá nhân tự trang bị cho mình sự tỉnh táo, lao động chân chính thay vì trông chờ vào “lộc trời” từ những màn kịch livestream, những “bề trên” tự phong mới hết đất sống.