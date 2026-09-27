Hay quên nên bổ sung loại vitamin nào?

Hay quên là một trong những thay đổi về trí nhớ mà nhiều người có thể nhận thấy khi bước vào tuổi trung niên và cao tuổi. Quên tên một người quen, không nhớ ngay một từ đang định nói hay phải mất thêm thời gian để nhớ lại một việc vừa xảy ra có thể khiến nhiều người lo lắng về sức khỏe não bộ.

NỘI DUNG: 1. Vitamin B12 2. Folate và vitamin B6 3. Vitamin D

Dinh dưỡng là một trong những yếu tố được quan tâm khi nói đến khả năng ghi nhớ và hoạt động của hệ thần kinh. Một số vi chất tham gia vào quá trình duy trì chức năng thần kinh, vì vậy thiếu hụt kéo dài có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung và nhận thức.

1. Vitamin B12

Vitamin B12 tham gia vào hoạt động của hệ thần kinh và quá trình tạo tế bào máu. Khi thiếu B12, một số người có thể xuất hiện mệt mỏi, tê bì tay chân, giảm khả năng tập trung hoặc các thay đổi về nhận thức, trong đó có tình trạng hay quên.

Người lớn tuổi là nhóm cần lưu ý nguy cơ thiếu B12 hơn, bởi khả năng hấp thu vitamin này có thể giảm theo tuổi. Người ăn chay trường, mắc một số bệnh lý đường tiêu hóa hoặc sử dụng kéo dài một số thuốc cũng có thể có nguy cơ thiếu B12.

Người lớn tuổi là nhóm cần lưu ý nguy cơ thiếu B12 hơn, bởi khả năng hấp thu vitamin này có thể giảm theo tuổi. Ảnh minh họa AI.

Tuy nhiên, hay quên không đồng nghĩa với thiếu vitamin B12. Nếu tình trạng mới xuất hiện, kéo dài hoặc ngày càng rõ, nên trao đổi với bác sĩ để đánh giá nguyên nhân và cân nhắc xét nghiệm khi cần thiết thay vì tự mua B12 để sử dụng.

Thực phẩm giàu vitamin B12 gồm thịt, cá, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa. Với người đã được xác định thiếu B12, việc bổ sung bằng thuốc hoặc thực phẩm bổ sung cần dựa trên mức độ thiếu và nguyên nhân.

2. Folate và vitamin B6

Folate (vitamin B9) và vitamin B6 tham gia vào nhiều quá trình chuyển hóa cần thiết cho hệ thần kinh. Thiếu các vitamin này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể và khả năng nhận thức.

Folate có nhiều trong rau lá xanh, các loại đậu, bơ... Vitamin B6 có trong thịt gia cầm, cá, khoai tây, chuối và các loại đậu.

Với người ăn uống đa dạng, việc bổ sung riêng từng loại vitamin B thường không cần thiết nếu không có bằng chứng thiếu hụt. Một chế độ ăn đủ nhóm thực phẩm vẫn là cách ưu tiên để cung cấp vitamin B, thay vì phụ thuộc vào viên uống bổ sung.

3. Vitamin D

Vitamin D được biết đến nhiều với vai trò duy trì sức khỏe xương và cơ bắp, đồng thời tham gia vào nhiều chức năng của cơ thể, trong đó có hoạt động của hệ thần kinh.

Một số nghiên cứu quan sát ghi nhận mối liên quan giữa nồng độ vitamin D thấp và suy giảm nhận thức. Tuy nhiên, điều này chưa đủ để khẳng định bổ sung vitamin D có thể phòng ngừa hay cải thiện tình trạng hay quên.

Người lớn tuổi, người ít tiếp xúc với ánh nắng hoặc có yếu tố nguy cơ thiếu vitamin D nên được đánh giá nhu cầu bổ sung phù hợp. Khi có chỉ định, cần sử dụng đúng liều và thời gian; không nên tự ý dùng vitamin D liều cao kéo dài vì có thể dẫn đến tăng canxi máu và gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hay quên đôi khi chỉ là biểu hiện của thiếu ngủ, stress, ít vận động hoặc quá tải công việc. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài, thường xuyên quên những việc vừa xảy ra, lặp lại câu hỏi, khó thực hiện những công việc vốn quen thuộc hoặc bắt đầu ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, bạn nên đi khám để tìm nguyên nhân. Không phải mọi trường hợp hay quên đều liên quan đến thiếu vitamin. Bác sĩ có thể xem xét thêm chất lượng giấc ngủ, tâm trạng, các thuốc đang sử dụng, chức năng tuyến giáp và những vấn đề liên quan đến nhận thức. Người hay quên cũng không nên tự ý dùng nhiều loại vitamin nhóm B, sản phẩm "bổ não" hoặc thực phẩm bổ sung với hy vọng cải thiện trí nhớ. Việc bổ sung chỉ thực sự cần thiết khi có nguy cơ hoặc bằng chứng thiếu hụt (xét nghiệm). Dùng vitamin không đúng cách, đặc biệt với liều cao kéo dài, vẫn có thể gây hại; chẳng hạn, thừa vitamin B6 trong thời gian dài có thể gây tổn thương thần kinh.

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