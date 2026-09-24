Hay mua hàng online, 7 cách đơn giản giúp bạn bớt tốn tiền

Chỉ vài phút lướt ứng dụng, người dùng có thể dễ dàng thêm một món đồ vào giỏ hàng. Vấn đề là những đơn hàng nhỏ, các chương trình giảm giá hay phí vận chuyển đôi khi khiến tổng số tiền chi ra trong tháng cao hơn dự tính.

Thay vì tự đặt mục tiêu “tháng sau phải mua ít hơn”, có thể bắt đầu bằng việc nhìn lại cách mình đang mua sắm.

Kiểm tra tổng tiền đã chi

Nếu thường xuyên mua hàng trên nhiều ứng dụng, hãy mở lịch sử đơn hàng và cộng thử số tiền đã chi trong một tháng gần nhất.

Có thể chia riêng quần áo, mỹ phẩm, đồ gia dụng, đồ điện tử hoặc những sản phẩm cho gia đình để biết nhóm nào đang chiếm nhiều ngân sách nhất.

Một người nghĩ mình chỉ mua vài món nhỏ có thể bất ngờ khi tổng tiền lên đến vài triệu đồng. Biết chính xác con số này sẽ giúp việc điều chỉnh chi tiêu thực tế hơn.

Đừng mua chỉ vì có mã giảm giá

Một mã giảm 50.000 đồng chỉ thực sự giúp tiết kiệm nếu bạn vốn đã cần món hàng đó.

Trước khi thanh toán, hãy thử tự hỏi: “Nếu hôm nay không có mã giảm giá, mình có mua không?” Nếu câu trả lời là không, khoản tiền được giảm chưa chắc đồng nghĩa với việc bạn tiết kiệm.

Đặc biệt, với chương trình yêu cầu đơn hàng đạt một mức nhất định, cần nhìn vào tổng số tiền phải trả thay vì chỉ chú ý đến con số được giảm.

Món không cần gấp, hãy để lại 24 giờ

Với quần áo, phụ kiện, đồ gia dụng hoặc những món đơn giản là “thấy thích”, bạn có thể thêm vào giỏ nhưng chưa thanh toán ngay.

Sau khoảng 24 giờ, kiểm tra lại xem mình còn muốn mua hay không. Nếu vẫn cần và đã cân nhắc kỹ, lúc đó mới quyết định.

Khoảng dừng ngắn này đặc biệt hữu ích với những món được mua theo cảm xúc. Bạn không cần cấm bản thân mua sắm, chỉ cần tránh quyết định ngay tại thời điểm hứng thú nhất.

Đừng mua thêm chỉ để được miễn phí vận chuyển

Đây là một khoản rất dễ khiến người mua tính sai.

Chẳng hạn, một món hàng có giá 120.000 đồng và phí vận chuyển 25.000 đồng. Nếu thêm một món 50.000 đồng không thực sự cần chỉ để được miễn phí giao hàng, bạn không tiết kiệm 25.000 đồng mà thực tế đã chi thêm 50.000 đồng.

Vì vậy, trước khi thêm sản phẩm, hãy kiểm tra phí vận chuyển thực tế. Chỉ nên gom đơn bằng những món vốn đã có nhu cầu mua.

So giá trước khi mua món đắt tiền

Cùng một sản phẩm có thể được bán với mức giá khác nhau ở nhiều cửa hàng. Với những món có giá trị vài trăm nghìn hoặc vài triệu đồng, dành thêm vài phút kiểm tra có thể giúp tiết kiệm đáng kể.

Không nên chỉ so giá niêm yết. Hãy tính giá cuối cùng sau khi áp dụng mã giảm giá, phí vận chuyển và các chi phí liên quan.

Với sản phẩm giá trị cao, cũng nên kiểm tra nguồn gốc, chính sách đổi trả và bảo hành. Một món hàng rẻ hơn nhưng điều kiện hậu mãi kém chưa chắc là lựa chọn tiết kiệm.

Nhìn lại 10 đơn hàng gần nhất

Đây là cách đơn giản để tìm ra thói quen khiến bạn tiêu nhiều tiền mà không nhận ra.

Hãy mở 10 đơn hàng gần nhất và chia thành ba nhóm: cần mua, muốn mua và mua vì thấy rẻ hoặc đang giảm giá.

Nếu phần lớn thuộc nhóm cần thiết, không nhất thiết phải cắt giảm mạnh. Ngược lại, nếu nhiều đơn thuộc nhóm mua theo cảm hứng hoặc mua vì sale nhưng ít sử dụng, đây có thể là điểm cần điều chỉnh.

Thay vì đặt mục tiêu chung chung là “mua ít hơn”, hãy tập trung vào đúng kiểu mua sắm đang khiến bạn tốn tiền.

Đặt ngân sách riêng cho mua sắm online

Nếu thường xuyên mua quần áo, mỹ phẩm, đồ gia dụng hoặc những món không thuộc chi phí thiết yếu, có thể dành riêng một khoản cho nhóm này.

Chẳng hạn, nếu đặt giới hạn 1,5 triệu đồng mỗi tháng, khi số tiền gần hết, những món chưa thực sự cần có thể chuyển sang tháng sau.

Cách này thực tế hơn việc tự cấm mình mua sắm hoàn toàn. Bạn vẫn có thể mua những món mình thích nhưng biết rõ giới hạn chi tiêu.

Không nhất thiết phải xóa ứng dụng mua sắm hay chỉ mua những món thiết yếu. Điều quan trọng là tạo thêm một khoảng dừng trước khi thanh toán.

Hãy nhìn lại số tiền đã chi, cân nhắc nhu cầu thực tế, so sánh giá cuối cùng và đặt ngân sách cho từng tháng. Những khoản 20.000, 50.000 hay 100.000 đồng tưởng nhỏ nhưng nếu lặp lại nhiều lần cũng có thể trở thành một khoản đáng kể.

Đôi khi, cách tiết kiệm hiệu quả nhất không phải là mua ít hơn thật nhiều mà là mua có chủ đích hơn.