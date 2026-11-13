Hãy là người văn minh khi đi máy bay

Với đặc thù nghề nghiệp phải di chuyển, đi nhiều nơi, mỗi năm trung bình tôi đi từ 40 - 60 chuyến bay. Có những tháng cao điểm, tôi phải đi tới 10 chuyến.

Bên cạnh đại đa số hành khách có văn hóa khi tham gia giao thông công cộng nói chung, máy bay nói riêng thì vẫn còn không ít những hành khách thiếu văn minh hay nói đúng hơn là kém văn hóa khi đi máy bay.

1. Nói chuyện như ở chợ

Tôi nhớ có nhiều chuyến bay nội địa, khi đi từ Cần Thơ ra Hà Nội hoặc từ TP.HCM ra Hà Nội và ngược lại, tôi không ít lần gặp một vài hành khách hoặc một nhóm hành khách nói chuyện, tếu táo, đùa vui.

Nếu như là một lúc, dăm bảy phút ở nhà ga, trên xe buýt ra máy bay thì cũng chẳng nói làm gì; họ tếu táo, đùa vui, nói chuyện như "pháo rang" từ trên xe buýt lên tới máy bay và xuyên suốt hành trình.

Dù không muốn nghe nhưng vì không gian trên máy im ắng, trong khi đại đa số hành khách giữ im lặng thì "xóm nhà lá" đó lại xôm tụ, họ nói và tôi cùng rất nhiều hành khách khác trở thành "thính giả" bất đắc dĩ.

Họ nói đủ thứ chuyện từ con cái, học hành, cafe, ăn nhậu... và cứ như thế, người này ngưng thì người kia tiếp lời rất sôi nổi như thể đang ngồi ở quán nhậu lai rai sau ngày làm việc. Họ nói chuyện ồn ào, cười nói vô tư mà không để ý tới xung quanh.

Tôi quan sát thấy một hai hành khách góp ý thì họ cũng bỏ ngoài tai, cứ mặc nhiên nói. Không hiểu vì câu chuyện họ đang nói quá hấp dẫn, hay lâu ngày mới được đi với nhau hay quen rồi thói nếp "ăn to nói lớn" nơi công cộng, chỗ đông người mà họ bỏ ngoài tai sự góp ý. Chỉ biết rằng, các hành khách đi cùng chuyến rất khó chịu.

Ảnh minh họa

2. "Tra tấn" hành khách ngồi ghế trước

Trong chuyến bay từ Buôn Ma Thuột về Hà Nội, tôi ngồi ghế số 10 và ngay sau tôi theo như thường lệ cũng là các hành khách của các hàng ghế tiếp theo.

Không có gì đáng nói nếu như ghế ai đó ngồi, việc ai đó làm miễn giữ đúng quy định của hàng không và văn hóa khi tham gia phương tiện giao thông công cộng.

Do di chuyển quãng đường xa hơn 100km đến sân bay, sau đó làm thủ tục và chờ lên máy bay. Khi lên, máy bay chưa cất cánh, tôi đã chợp mắt chút xíu cho đỡ mệt. Được khoảng gần 5 phút, tôi bỗng giật mình vì ghế tôi bị kéo ngả ra sau rất mạnh, mở mắt ra nhìn xuống thì sau tôi là một hành khách nam (khoảng 60 tuổi), kéo ghế của tôi để đứng lên đi vệ sinh. Tôi bực mình vì thức giấc nhưng cũng nghĩ có lẽ do hành khách này vô tình nên tôi quay lại và tiếp tục lim dim.

Khoảng 3 phút sau, tôi thấy nhạc phát ra từ phía sau rất to, ghế tôi liên tục bị chân hành khách phía sau đập vào, cứ được 5 - 10 giây là lại "uỵch" một cái. Tôi liền mở mắt và góp ý ngay: "Anh ngồi đúng vị trí và đừng làm phiền người ghế trên. Nếu nghe nhạc anh hãy sử dụng tai nghe cá nhân".

Sau khi tôi nói thì hành khách này không nói gì, chỉ thấy tiếp tục bật nhạc nghe. Đến khi những hành khách khác khó chịu họ bấm nút gọi và tiếp viên đến nhắc thì người đàn ông trung niên này vô tư nói: "Nghe có ảnh hưởng gì ai đâu. Kệ đã bay đâu".

Sau đó máy bay khởi hành, cả hành trình gần 1 giờ 40 phút bay từ Buôn Ma Thuột về Hà Nội, nam hành khách này vẫn "ngọ nguậy" khiến tôi rất khó chịu và nghe nhạc khiến ai xung quanh cũng đều ngao ngán và lắc đầu.

Vì phần mệt, vì phần không muốn nói qua lại, tôi đã chủ động liên hệ tiếp viên chuyển sang ghế còn trống để ngồi, thoát khỏi sự "tra tấn".

3. Văn hóa "nhô"

Trong thời buổi này, hình như ai cũng bận rộn, ai cũng có công việc. Thế nên ai cũng gấp và hối hả mà quên văn hóa xếp hàng, lớp lang, thứ tự.

Nhiều chuyến bay, khi máy bay hạ cánh, tiếng động cơ vừa dứt, thì tôi thấy nhao nhao nhiều hành khách từ phía sau, người xách túi, người kéo vali nhao về phía trước, đứng chèn cả vào chân các hành khách ngồi trên với mục đích duy nhất là để ra trước, xuống máy bay trước.

Không biết những hành khách này bận rộn đến đâu, có công việc gì gấp không nhưng điều tối thiểu khi tham gia giao thông công cộng là xếp hàng thì lại không có, ở sau nhưng lại muốn ra trước... tạo ra cảnh chen lấn trong không gian thật đặc biệt.

Còn khi xếp hàng qua cửa để ra máy bay, bên cạnh đại đa số hành khách xếp hàng theo thứ tự, vẫn còn nhiều người từ già tới trẻ thản nhiên đi vào giữa, đứng chen chân để làm thủ tục lên máy bay.

Nhiều hành khách dễ tính thì không nói gì, nhưng cũng có những hành khách họ mắng ngay vì thói quen "nhô". Có người hiểu thì tiếp thu, có người không biết có hiểu hay cố tình không hiểu thì cãi lại, to tiếng.

Mỗi hành khách đi máy bay đều có số ghế, đều có vị trí cả rồi, việc lên trước hay lên sau cũng đâu ngồi khác ghế được, hay do những hành khách này đã quen như vậy rồi?

Trên đây chỉ 3 trong nhiều tình huống, nhiều "cảnh" mà tôi gặp khi đi máy bay. Đây là những chuyến bay nội địa, nếu những vị "thượng đế" này bay những chuyến bay quốc tế hay những chuyến bay có nhiều du khách nước ngoài, thì họ sẽ nghĩ gì về hành khách Việt Nam?

Văn hóa không phải là điều gì cao siêu mà chính là những ứng xử, ý thức trong cuộc sống. Mỗi người cần xây dựng cho mình văn hóa khi tham gia giao thông công cộng; văn hóa nơi đông người để không phải là "trung tâm" cho hàng trăm hành khách đi cùng "ngạc nhiên" và "sợ hãi".