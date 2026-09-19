Hay khát nước dù đã uống đủ: 5 nguyên nhân thường gặp

Khát nước là cách cơ thể báo hiệu nhu cầu bổ sung chất lỏng. Sau khi vận động, ra nhiều mồ hôi hoặc ăn một bữa nhiều muối, cảm giác khát tăng lên là điều khá bình thường.

Nhưng nếu bạn đã uống nước đầy đủ mà miệng vẫn khô, liên tục muốn uống thêm, tình trạng này có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân khác nhau.

1. Ăn quá nhiều muối

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Một chế độ ăn nhiều muối có thể khiến bạn khát hơn bình thường. Các món ăn mặn, thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn đóng hộp hay thức ăn nhanh đều có thể chứa lượng natri đáng kể.

Khi lượng natri trong cơ thể tăng, cơ thể cần thêm nước để duy trì sự cân bằng. Vì vậy, sau một bữa ăn mặn, việc cảm thấy khát và muốn uống nước nhiều hơn không có gì bất thường.

Nếu thường xuyên gặp tình trạng này, nên chú ý lại khẩu phần muối và ưu tiên thực phẩm tươi thay vì đồ chế biến sẵn.

2. Vận động nhiều hoặc mất nước qua mồ hôi

Sau khi tập luyện, làm việc ngoài trời hoặc ở trong môi trường nóng, cơ thể mất nước thông qua mồ hôi. Lúc này, dù đã uống một lượng nước nhất định, cảm giác khát vẫn có thể tiếp tục xuất hiện nếu lượng nước bổ sung chưa bù đủ phần đã mất.

Ngoài khát nước, mất nước còn có thể đi kèm các biểu hiện như nước tiểu sẫm màu, tiểu ít, mệt mỏi hoặc chóng mặt.

Trong những trường hợp đổ nhiều mồ hôi, việc bổ sung nước và các chất điện giải phù hợp có thể cần thiết, tùy mức độ mất nước và tình trạng sức khỏe.

3. Không khí khô hoặc thở bằng miệng

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Cảm giác khát đôi khi không xuất phát từ việc cơ thể thực sự thiếu nước mà do miệng bị khô.

Ngủ há miệng, nghẹt mũi khiến phải thở bằng miệng, ở lâu trong phòng điều hòa hoặc môi trường có độ ẩm thấp đều có thể khiến niêm mạc miệng khô và tạo cảm giác muốn uống nước.

Nếu thường xuyên thức dậy với cảm giác khô miệng, nghẹt mũi hoặc ngủ ngáy, nên chú ý đến nguyên nhân gây khô miệng thay vì chỉ uống thêm thật nhiều nước.

4. Uống nhiều cà phê hoặc đồ uống có đường

Cà phê và một số đồ uống chứa caffeine có thể ảnh hưởng đến lượng nước tiểu, dù ở người thường xuyên sử dụng caffeine, tác động lợi tiểu ở mức tiêu thụ thông thường thường không quá lớn.

Trong khi đó, đồ uống nhiều đường có thể khiến tổng lượng đường và năng lượng trong khẩu phần tăng cao. Việc liên tục dùng nước ngọt để giải khát cũng không phải lựa chọn tốt nếu đang muốn duy trì chế độ ăn lành mạnh.

Nước lọc vẫn nên là nguồn chất lỏng chính trong ngày, bên cạnh việc điều chỉnh lượng caffeine và đồ uống có đường.

5. Một số vấn đề sức khỏe

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Khát nước kéo dài, đặc biệt khi đi kèm tiểu tiện nhiều, mệt mỏi, sụt cân không chủ ý hoặc nhìn mờ, có thể liên quan đến một số vấn đề sức khỏe, trong đó có đường huyết cao.

Khi lượng glucose trong máu tăng, thận phải làm việc nhiều hơn để loại bỏ glucose dư thừa qua nước tiểu. Việc đi tiểu nhiều có thể khiến cơ thể mất thêm nước và tạo cảm giác khát.

Ngoài ra, một số loại thuốc và một số tình trạng sức khỏe khác cũng có thể gây khô miệng hoặc làm tăng cảm giác khát.

Vì vậy, nếu tình trạng khát nước kéo dài dù đã uống đủ, đặc biệt khi xuất hiện thêm những triệu chứng bất thường, không nên chỉ tiếp tục uống thật nhiều nước mà nên trao đổi với bác sĩ để tìm nguyên nhân.

Uống bao nhiêu nước là đủ?

Nhu cầu nước của mỗi người không giống nhau, phụ thuộc vào tuổi, giới tính, mức độ vận động, thời tiết, chế độ ăn và tình trạng sức khỏe.

Thay vì cố ép bản thân uống một lượng nước cố định, có thể chú ý đến cảm giác khát, màu sắc nước tiểu và lượng nước mất qua mồ hôi để điều chỉnh phù hợp.

Quan trọng là không nên uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn với suy nghĩ càng uống nhiều càng tốt. Nếu khát nước bất thường và kéo dài, việc tìm nguyên nhân sẽ quan trọng hơn việc liên tục bổ sung thêm nước.

Lưu ý: Nếu khát nhiều kéo dài hoặc đi kèm tiểu nhiều, sụt cân không chủ ý, mệt mỏi, chóng mặt hay các triệu chứng bất thường khác, nên đi khám để được đánh giá phù hợp.