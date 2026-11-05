Hay gội đầu vào buổi tối, đừng bỏ qua 3 lưu ý quan trọng

Với những người bận rộn, gội đầu trước khi đi ngủ là lựa chọn thuận tiện. Thói quen này không có gì đáng lo ngại nếu bạn chú ý đến nhiệt độ nước, cách làm sạch và thời gian làm khô tóc.

Tránh gội đầu bằng nước quá nóng

Nước nóng có thể mang lại cảm giác dễ chịu, đặc biệt vào những ngày thời tiết lạnh. Tuy nhiên, nước ở nhiệt độ quá cao có thể làm mất lớp dầu tự nhiên bảo vệ tóc và da đầu, khiến tóc khô xơ, da đầu dễ bị khô hoặc kích ứng.

Những người có da đầu nhạy cảm, thường xuyên bị ngứa, gàu hoặc viêm da tiết bã nên đặc biệt chú ý. Gội đầu bằng nước quá nóng có thể làm cảm giác khô và khó chịu tăng lên.

Tốt nhất, nên sử dụng nước ấm vừa phải hoặc nước mát tùy điều kiện thời tiết và cảm giác của cơ thể. Khi gội, không cần dùng nước quá nóng để làm sạch tóc. Việc lựa chọn dầu gội phù hợp và xả sạch sản phẩm cũng quan trọng không kém.

Không đi ngủ khi tóc còn ướt

Sau một ngày làm việc, nhiều người thường gội đầu muộn rồi chỉ lau qua bằng khăn trước khi lên giường. Tuy nhiên, đây không phải thói quen tốt cho tóc.

Khi còn ướt, sợi tóc dễ bị kéo giãn và tổn thương hơn so với lúc khô. Việc xoay trở trong lúc ngủ khiến tóc liên tục cọ xát với vỏ gối, dễ dẫn đến rối và gãy tóc, đặc biệt nếu tóc dài hoặc đã yếu, hư tổn.

Bên cạnh đó, để da đầu ẩm trong thời gian dài có thể khiến tình trạng ngứa ngáy, khó chịu trở nên nghiêm trọng hơn ở những người vốn có vấn đề về da đầu.

Vì vậy, nếu gội đầu vào buổi tối, bạn nên dành thời gian làm khô tóc trước khi ngủ. Có thể dùng khăn mềm thấm bớt nước, sau đó sấy ở mức nhiệt vừa phải. Chú ý làm khô cả phần chân tóc và da đầu, không chỉ phần ngọn tóc. Khi sấy, nên giữ máy cách tóc một khoảng phù hợp và di chuyển liên tục để tránh tập trung nhiệt quá lâu tại một vị trí.

Không dùng móng tay cào mạnh da đầu

Một số người có thói quen dùng móng tay cào mạnh khi gội vì cho rằng cách này giúp loại bỏ dầu nhờn, bụi bẩn và gàu hiệu quả hơn. Thực tế, việc chà xát quá mạnh có thể làm trầy xước da đầu, gây kích ứng và khiến tình trạng viêm, ngứa trở nên nghiêm trọng hơn.

Thay vì dùng móng tay, bạn nên sử dụng phần thịt ở đầu ngón tay để massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn. Tập trung làm sạch da đầu, đồng thời xả kỹ để loại bỏ dầu gội và các sản phẩm còn sót lại trên tóc.

Nếu thường xuyên bị gàu, ngứa hoặc bong vảy, không nên cố cào mạnh để loại bỏ vảy da. Tình trạng này có thể liên quan đến viêm da tiết bã hoặc những vấn đề da liễu khác. Khi triệu chứng kéo dài, tái phát hoặc ngày càng nghiêm trọng, nên đi khám để được tư vấn cách chăm sóc phù hợp.

Nhìn chung, gội đầu vào buổi tối không phải thói quen cần tránh. Điều quan trọng là không sử dụng nước quá nóng, làm khô tóc trước khi ngủ và nhẹ nhàng khi vệ sinh da đầu. Những điều chỉnh nhỏ này giúp hạn chế hư tổn cho tóc và giữ da đầu sạch, dễ chịu hơn.