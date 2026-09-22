Hãy để mùa chim di cư là mùa của những cánh chim tự do

Lực lượng kiểm lâm Tp. Huế quyết tâm bảo vệ môi trường, sinh thái...

Không chỉ là tháo dỡ những chiếc bẫy, thu gom các dụng cụ săn bắt, những cuộc ra quân bảo vệ chim trời tại Huế của lực lượng Kiểm lâm Tp. Huế đang góp phần đánh thức ý thức cộng đồng về trách nhiệm gìn giữ thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học và xây dựng môi trường sinh thái bền vững.

Tháo dỡ những chiếc bẫy giữa đồng quê

Ngày 19/9/2026, tại thôn Phước Tượng và thôn Lộc Trì, xã Phú Lộc (Tp. Huế), lực lượng chức năng và các đơn vị liên quan đã tổ chức xử lý tại 4 điểm, thu gom, tiêu hủy 10 bẫy kẹp, 476 cò xốp và 1.279 que dính nhựa. Cùng với đó, 21 cá thể cò trắng được cứu hộ và thả trở lại môi trường tự nhiên.

Thu gom phương tiện, dụng cụ bẫy bắt chim trời...

...và xử lý tiêu huỷ...

Cùng ngày, tại cánh đồng thôn Vĩnh Lương Khê, xã Phú Hồ, khoảng 500 m lưới, 35 cọc tre và 1 bộ loa phục vụ việc bẫy, dẫn dụ chim cũng được tháo gỡ, tiêu hủy. Đặc biệt, 5 cá thể chim mỏ giác được cứu và tái thả về tự nhiên.

Những con số ấy cho thấy công tác bảo vệ chim trời không chỉ dừng ở việc xử lý một vài điểm bẫy riêng lẻ, mà đang trở thành hoạt động cần thiết nhằm hạn chế nguy cơ các loài chim hoang dã bị săn bắt trong mùa di cư.

Mỗi cánh chim trở về là một phần thiên nhiên được gìn giữ

Đến ngày 20/9/2026, toàn thành phố đã tổ chức hàng chục đợt ra quân, tháo dỡ và xử lý hơn 2.170 cò xốp, gần 10.000 que dính nhựa, hơn 10.200m lưới, gần 600 cọc tre, cùng 07 loa, 08 ắc quy, 10 máy phát tiếng chim và 50 bẫy kẹp. Đáng chý ý, lực lượng chức năng đã cứu và tái thả về môi trường tự nhiên hơn 100 cá thể chim hoang dã các loại.

Lực lượng Kiểm lâm Tp. Huế thiết thực góp phần duy trì cân bằng sinh thái và tạo nên giá trị cảnh quan...

Lực lượng Kiểm lâm Tp. Huế thiết thực góp phần duy trì cân bằng sinh thái và tạo nên giá trị cảnh quan...

Đằng sau mỗi con số là một thông điệp về trách nhiệm với hệ sinh thái. Chim hoang dã là một bộ phận quan trọng của tự nhiên, góp phần duy trì cân bằng sinh thái và tạo nên giá trị cảnh quan của các vùng đồng ruộng, ao hồ, đầm phá và sinh cảnh tự nhiên.

Vì vậy, bảo vệ chim trời cũng chính là bảo vệ không gian sống của con người. Khi những cánh chim còn trở về đồng ruộng, thiên nhiên vẫn còn sức sống; khi cộng đồng cùng nói không với săn bắt, bẫy bắt và tiêu thụ chim hoang dã, ý thức bảo vệ đa dạng sinh học sẽ được lan tỏa từ mỗi gia đình, thôn xóm đến toàn xã hội.

Không để mùa chim di cư trở thành mùa của những chiếc bẫy

Mỗi cánh cò được nâng niu hôm nay là một phần vẻ đẹp của đồng quê Huế cần được gìn giữ cho ngày mai. Để làm được điều đó, bên cạnh hoạt động kiểm tra, tháo dỡ và xử lý vi phạm, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng; vận động người dân không săn bắt, không đặt bẫy, không mua bán, vận chuyển và tiêu thụ chim hoang dã; đồng thời chủ động lên tiếng, thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi săn bắt trái phép.

Theo ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế chia sẻ; "Điều chúng tôi mong muốn nhất không phải là có thêm nhiều cuộc ra quân hay thu giữ thêm nhiều dụng cụ săn bắt, mà càng ngày càng ít đi những chiếc bẫy và ngày càng có thêm nhiều những cánh chim được bình yên trở về. Để đạt được điều này, rất cần sự đồng lòng của mọi người cùng nâng niu bảo vệ từng cánh chim trời và động vật hoang dã."

Hãy để mùa chim di cư là mùa của những cánh chim tự do

Bảo vệ chim trời không phải là câu chuyện của riêng một lực lượng hay một địa phương. Đó là trách nhiệm chung của cộng đồng trong hành trình xây dựng môi trường sống hài hòa với tự nhiên.

Hãy để mùa chim di cư về Huế là mùa của những cánh chim tự do, không phải mùa của những chiếc bẫy. Bảo vệ chim trời - bảo vệ thiên nhiên - giữ màu bình yên cho quê hương, qua đó góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và tạo nền tảng cho một Huế xanh, sinh thái, phát triển hài hòa và bền vững./.