Haxaco (HAX) sẽ mua lại 4,5 triệu cổ phiếu, giá tối đa 10.000 đồng/cổ phiếu

Haxaco dự kiến mua lại 4,5 triệu cổ phiếu

CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, mã ck: HAX) vừa thông qua phương án triển khai mua lại 4,5 triệu cổ phiếu nhằm mục đích giảm vốn điều lệ. Với giá mua tối đa 10.000 đồng/cổ phiếu, số tiền tối đa Haxaco có thể chi cho đợt mua lại này là 45 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 đã được kiểm toán.

Thời gian dự kiến giao dịch từ ngày 7/12/2026 đến 5/1/2027. Haxaco sẽ thực hiện mua lại theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh thông qua CTCP Chứng khoán VNDirect.

Theo phương án được công bố, trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt mua tối thiểu là 3% và tối đa 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Khối lượng đặt mua không bao gồm khối lượng hủy lệnh. Quy định về mức tối thiểu được miễn trừ khi khối lượng cổ phiếu còn lại để mua thấp hơn 3%. Phương án mua lại cổ phiếu đã được cổ đông Haxaco thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản vào cuối tháng 10/2026.

Haxaco chuyển từ lỗ sang lãi trong quý III

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, Haxaco ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.391 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt hơn 126,3 tỷ đồng, tăng đến 111% so với cùng kỳ năm trước. Phần lớn mức lợi nhuận gộp tăng thêm được đóng góp bởi các công ty con. Khấu trừ chi phí, giá vốn, HAX báo lãi sau thuế đạt 3,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 25,7 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm, HAX báo doanh thu hợp nhất đạt 4.048,1 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Sau khi hạch toán các khoản thu nhập và chi phí, Haxaco ghi nhận hơn 57 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp hơn 3,5 lần cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt gần 40,8 tỷ đồng, tăng 39,8 tỷ đồng so với mức 1 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Haxaco đạt 3.748 tỷ đồng, tăng hơn 51% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm gần 2.951 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho vượt 2.117 tỷ đồng. Hàng tồn kho của Haxaco chủ yếu là xe ô tô. Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 200 tỷ đồng, trong đó khoảng một nửa là tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả tăng mạnh từ 1.109 tỷ đồng đầu năm lên hơn 2.293 tỷ đồng vào cuối tháng 9, tương ứng tăng hơn gấp đôi. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 1.640 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của Haxaco đạt gần 1.455 tỷ đồng, bao gồm gần 48 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.Về hoạt động kinh doanh, quý III/2026, Haxaco ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất gần 1.392 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.