Haxaco (HAX) lên kế hoạch chi tiền mua lại 5 triệu cổ phiếu tối ưu cơ cấu vốn

Kế hoạch mua lại cổ phiếu và mục tiêu tối ưu cơ cấu vốn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh vừa chính thức ban hành nghị quyết thống nhất chủ trương trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phương án mua lại cổ phiếu. Theo văn bản này, ban lãnh đạo doanh nghiệp đề xuất mua lại 5 triệu cổ phiếu do chính công ty phát hành trước đó.

Khối lượng cổ phiếu dự kiến giao dịch đợt này tương ứng với 4,65% trên tổng số hơn 107,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường. Mục đích cốt lõi của việc mua lại là giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, góp phần tối ưu cơ cấu vốn của doanh nghiệp trong chu kỳ kinh doanh tiếp theo.

Cùng với đó, việc giảm khối lượng cổ phiếu lưu hành cũng bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty cùng các cổ đông hiện hữu. Ban lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá quyết định này hoàn toàn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế và điều kiện chung của thị trường chứng khoán hiện tại.

Lộ trình lấy ý kiến cổ đông và các bước triển khai phương án

Để triển khai phương án mua lại cổ phiếu nêu trên, Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham gia biểu quyết được ấn định vào ngày 02/10/2026.

Các nội dung chi tiết của phương án mua lại cổ phiếu sẽ được thể hiện đầy đủ tại tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Sau khi tổng hợp đầy đủ các ý kiến đóng góp, công ty sẽ chính thức trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Bên cạnh nội dung mua lại cổ phiếu đã phát hành, đợt lấy ý kiến lần này cũng sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề quan trọng khác có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của cổ đông. Quá trình lấy ý kiến và thông qua nghị quyết được doanh nghiệp thực hiện minh bạch, tuân thủ chặt chẽ các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.