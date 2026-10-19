Haxaco (HAX) báo lãi hơn 40 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 460 tỷ đồng

Haxaco báo lãi gấp 3,4 lần so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2026. Trong kỳ, doanh thu thuần đạt hơn 4.048 tỷ đồng, tăng khoảng 29% so với mức 3.137 tỷ đồng của kỳ trước. Dù doanh thu tăng trưởng, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp chỉ đạt 290 tỷ đồng, tăng 18,6%, trong bối cảnh giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn.

Cụ thể, giá vốn hàng bán tăng từ 2.892,7 tỷ đồng lên hơn 3.758 tỷ đồng. Tốc độ tăng giá vốn khoảng 29,9%, cao hơn mức tăng doanh thu, kéo biên lợi nhuận gộp giảm từ 7,8% xuống còn khoảng 7,16%.

Kết quả kinh doanh của Haxaco trong 9 tháng.

Bên cạnh áp lực từ giá vốn, các khoản chi phí hoạt động của HAX cũng tăng đáng kể.

Chi phí tài chính đạt gần 61,8 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với mức 26,4 tỷ đồng của kỳ trước.

Trong khi đó, chi phí bán hàng tăng từ 164,8 tỷ đồng lên 202,4 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 102,5 tỷ đồng lên gần 129 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý trong kết quả kinh doanh của HAX là khoản thu nhập khác tăng mạnh, góp phần bù đắp khoản lỗ từ hoạt động chính. Lợi nhuận khác đạt gần 158,8 tỷ đồng, cao gấp khoảng 2,5 lần kỳ trước.

Nhờ khoản lợi nhuận này, HAX ghi nhận lợi nhuận kế toán trước thuế hơn 57 tỷ đồng, tăng so với mức 16,1 tỷ đồng của kỳ trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 40,8 tỷ đồng, gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt gần 22,2 tỷ đồng, trong khi kỳ trước ghi nhận khoản lỗ hơn 27,4 tỷ đồng.

Tổng tài sản tăng hơn 51%, hàng tồn kho vượt 2.100 tỷ đồng

Tại thời điểm cuối kỳ, tổng tài sản của HAX đạt gần 3.748 tỷ đồng, tăng khoảng 1.271 tỷ đồng, tương đương 51,3% so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn đạt gần 2.951 tỷ đồng, tăng từ 1.981,8 tỷ đồng đầu năm. Tài sản dài hạn cũng tăng từ 495,3 tỷ đồng lên hơn 797,2 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản. Cuối kỳ, khoản mục này đạt khoảng 2.117 tỷ đồng, tăng hơn 659 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương mức tăng khoảng 45,3%.

Cơ cấu hàng tồn kho, trong đó hàng hoá (chủ yếu là xe ô tô) ở mức 1.477,8 tỷ đồng, tăng vọt 75,3% so với đầu năm. Hàng hoá bất động sản ở mức 542,2 tỷ đồng – là quyền sử dụng đất tại đường Võ Văn Kiệt, An Lạc, TP.HCM; nguyên liệu, vật liệu (phụ tùng xe) ở mức 86,96 tỷ đồng.

Với quy mô này, hàng tồn kho chiếm khoảng 56,5% tổng tài sản và gần 71,7% tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp.

Ở chiều tích cực, tiền và các khoản tương đương tiền tăng từ 93,4 tỷ đồng đầu năm lên hơn 200 tỷ đồng cuối kỳ. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng từ khoảng 353,5 tỷ đồng lên gần 485,9 tỷ đồng, trong đó phải thu khách hàng đạt gần 283,9 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh của HAX âm hơn 460 tỷ đồng, vay nợ tăng mạnh

Cùng với quy mô tài sản, tổng nguồn vốn của HAX cũng tăng mạnh. Tại cuối kỳ, nợ phải trả đạt hơn 2.293 tỷ đồng, tăng từ khoảng 1.109 tỷ đồng đầu năm. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu chỉ tăng từ 1.368 tỷ đồng lên gần 1.455 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nợ ngắn hạn tăng từ khoảng 1.108,5 tỷ đồng lên hơn 2.015 tỷ đồng. Trong cơ cấu nợ, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt gần 1.640 tỷ đồng, tăng khoảng 72,5% so với đầu năm.

Dư nợ vay ngắn hạn tăng trong bối cảnh hàng tồn kho vượt 2.100 tỷ đồng cho thấy nhu cầu vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của HAX đang ở mức lớn. Việc sử dụng vốn vay có thể hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng quy mô, nhưng đồng thời làm gia tăng áp lực chi phí tài chính và nghĩa vụ thanh toán.

Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản của HAX tăng từ khoảng 44,8% đầu năm lên 61,2% cuối kỳ. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu cũng tăng từ 0,81 lần lên 1,58 lần.

Về cơ cấu vốn chủ sở hữu, vốn góp của chủ sở hữu giữ nguyên ở mức hơn 1.074 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ khoảng 25,2 tỷ đồng lên 47,6 tỷ đồng.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 9 tháng năm 2026 của HAX cho thấy dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm 460,22 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức âm 116,59 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Dù doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 57 tỷ đồng, lượng tiền thực tế tạo ra từ hoạt động kinh doanh vẫn âm sâu, chủ yếu do vốn bị hút vào hàng tồn kho và các khoản phải thu.

Cụ thể, trước khi tính đến biến động vốn lưu động, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của HAX đạt 183,94 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc gia tăng hàng tồn kho khiến dòng tiền giảm 610,41 tỷ đồng, so với mức giảm 151,38 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Các khoản phải thu cũng làm giảm dòng tiền thêm 193,64 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước mức giảm là 42,16 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, việc tăng các khoản phải trả người bán giúp HAX bổ sung 251,61 tỷ đồng vào dòng tiền. Dù vậy, khoản bù đắp này chưa đủ để cân đối lượng vốn bị chiếm dụng trong hàng tồn kho và các khoản phải thu. Trong 9 tháng, doanh nghiệp đã chi 61,78 tỷ đồng để trả lãi vay.

Không chỉ dòng tiền kinh doanh, dòng tiền từ hoạt động đầu tư của HAX cũng chuyển sang trạng thái âm. Cụ thể, dòng tiền thuần từ hoạt động này âm 70,82 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước dương 53,85 tỷ đồng.

Trong kỳ, HAX chi 185,77 tỷ đồng để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác, tăng so với mức 134,48 tỷ đồng cùng kỳ. Ở chiều thu, tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định đạt 123,79 tỷ đồng, thấp hơn mức 192,60 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, doanh nghiệp chi ròng khoảng 10,14 tỷ đồng cho hoạt động cho vay và đầu tư công cụ nợ.

Trong bối cảnh dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và đầu tư đều âm, hoạt động tài chính trở thành nguồn bù đắp chủ yếu cho HAX. Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính trong 9 tháng đạt 637,70 tỷ đồng, đảo chiều so với mức âm 81,39 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, HAX thu 4.101,31 tỷ đồng từ các khoản vay và chi 3.411,99 tỷ đồng để trả nợ gốc vay. Chênh lệch giữa tiền vay nhận được và tiền trả nợ gốc tương ứng khoảng 689,32 tỷ đồng, cho thấy doanh nghiệp tăng huy động vốn vay trong kỳ. Bên cạnh đó, HAX chi 51,61 tỷ đồng để trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu.

Nhờ dòng tiền dương từ hoạt động tài chính, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của HAX đạt 106,65 tỷ đồng, đảo chiều so với mức âm 144,13 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ tăng từ 93,43 tỷ đồng đầu năm lên 200,09 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026.

Dù lượng tiền cuối kỳ tăng, diễn biến dòng tiền cho thấy áp lực vốn lưu động của HAX vẫn đáng chú ý. Doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế 40,75 tỷ đồng nhưng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm 460,22 tỷ đồng. Khoảng cách này phản ánh việc lợi nhuận kế toán chưa chuyển hóa thành tiền tương ứng, trong bối cảnh hàng tồn kho và các khoản phải thu tăng mạnh.

Đáng lưu ý, dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của HAX tại cuối kỳ lên gần 1.640 tỷ đồng, tăng so với mức 950,65 tỷ đồng đầu năm. Khi dòng tiền kinh doanh chưa cải thiện, việc duy trì lượng hàng tồn kho lớn có thể làm gia tăng nhu cầu vốn và chi phí tài chính.

Trong thời gian tới, khả năng tiêu thụ hàng tồn kho, thu hồi công nợ và tạo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh sẽ là những yếu tố quan trọng đối với thanh khoản của HAX. Diễn biến bán hàng trong quý IV/2026 cũng cần được theo dõi để đánh giá khả năng giải phóng vốn lưu động và giảm áp lực vay nợ của doanh nghiệp.

HAX trước bài toán cân bằng giữa tăng trưởng và chuyển đổi xanh Chuyển đổi xanh trong ngành ô tô không chỉ nằm ở việc mở rộng phân phối xe điện, mà còn đòi hỏi doanh nghiệp tối ưu năng lượng tại hệ thống đại lý, xưởng dịch vụ và từng bước lượng hóa tác động môi trường trong hoạt động kinh doanh. Với HAX, định hướng mở rộng phân phối xe điện và sử dụng hiệu quả tài nguyên đã được đề cập trong Báo cáo thường niên năm 2025. Tuy nhiên, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững cũng đặt ra yêu cầu về nguồn lực tài chính, kế hoạch đầu tư và hiệu quả vận hành. Trong 9 tháng năm 2026, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của HAX âm 460,22 tỷ đồng; dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn cuối kỳ lên gần 1.640 tỷ đồng. Những con số này cho thấy doanh nghiệp đang chịu áp lực đáng kể về vốn lưu động và nghĩa vụ tài chính. Các dữ liệu trên chưa đủ để kết luận HAX thiếu nguồn lực cho chuyển đổi xanh, bởi chưa có thông tin cụ thể về ngân sách đầu tư môi trường hay tiến độ triển khai các dự án liên quan. Dù vậy, chúng cho thấy việc cân đối nguồn vốn, kiểm soát chi phí và cải thiện dòng tiền sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng theo đuổi các mục tiêu phát triển dài hạn. Để định hướng xanh chuyển thành kết quả có thể đo lường, HAX cần từng bước công bố các chỉ tiêu cụ thể về tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, sử dụng tài nguyên và tiến độ mở rộng danh mục xe điện. Đây cũng là cơ sở để cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan đánh giá mức độ thực chất của chiến lược phát triển bền vững.