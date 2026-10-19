Haxaco (HAX) báo lãi gần 41 tỷ đồng trong 9 tháng, hàng tồn kho vượt 2.100 tỷ đồng

Lãi gần 41 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm

CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, mã ck: HAX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2026.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, Haxaco ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.391 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt hơn 126,3 tỷ đồng, tăng đến 111% so với cùng kỳ năm trước. Phần lớn mức lợi nhuận gộp tăng thêm được đóng góp bởi các công ty con. Khấu trừ chi phí, giá vốn, HAX báo lãi sau thuế đạt 3,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 25,7 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm, HAX báo doanh thu hợp nhất đạt 4.048,1 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ.

Biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt khoảng 7%, nhích nhẹ so với cùng kỳ. Trong kỳ, chi phí tài chính ở mức khoảng 62 tỷ đồng, toàn bộ là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng đạt 202 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp gần 129 tỷ đồng, đều tăng so với cùng kỳ. Đáng chú ý, khoản thu nhập khác tăng mạnh từ hơn 64 tỷ đồng cùng kỳ lên hơn 160 tỷ đồng. Theo thông tin Haxaco cung cấp, khoản thu nhập này chủ yếu đến từ tiền hỗ trợ kinh doanh xe.

Sau khi hạch toán các khoản thu nhập và chi phí, Haxaco ghi nhận hơn 57 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp hơn 3,5 lần cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt gần 40,8 tỷ đồng, tăng 39,8 tỷ đồng so với mức 1 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Hàng tồn kho vượt 2.100 tỷ đồng, nợ vay ngắn hạn tăng mạnh

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Haxaco đạt 3.748 tỷ đồng, tăng hơn 51% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm gần 2.951 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho vượt 2.117 tỷ đồng. Hàng tồn kho của Haxaco chủ yếu là xe ô tô. Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 200 tỷ đồng, trong đó khoảng một nửa là tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả tăng mạnh từ 1.109 tỷ đồng đầu năm lên hơn 2.293 tỷ đồng vào cuối tháng 9, tương ứng tăng hơn gấp đôi. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 1.640 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của Haxaco đạt gần 1.455 tỷ đồng, bao gồm gần 48 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.