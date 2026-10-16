Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, HOSE: HAX) dự kiến mua lại 4,5 triệu cổ phiếu, tương đương 4,19% lượng cổ phiếu đang lưu hành, nhằm cơ cấu lại nguồn vốn. Quy mô giao dịch này thấp hơn phương án được doanh nghiệp đề cập hồi giữa tháng 9/2026.

Theo tờ trình vừa công bố, Haxaco lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án mua lại cổ phiếu do chính công ty phát hành. Thời hạn nhận ý kiến đến 17h ngày 27/10/2026. Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết đã được chốt vào ngày 2/10/2026, địa điểm kiểm phiếu tại trụ sở chính của doanh nghiệp ở số 333 Điện Biên Phủ, phường Gia Định, Tp.HCM.

Haxaco giảm quy mô kế hoạch mua lại cổ phiếu xuống 4,5 triệu đơn vị (Ảnh: Haxaco).

So với kế hoạch được đề cập tại Nghị quyết số 17 ngày 17/9/2026, khối lượng cổ phiếu dự kiến mua lại đã giảm 500.000 đơn vị. Cụ thể, ở phương án trước đó, Haxaco dự kiến trình cổ đông thông qua việc mua lại tối đa 5 triệu cổ phiếu, tương đương 4,65% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Theo phương án mới, giá mua tối đa được xác định ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua công ty chứng khoán được chỉ định.

Việc xác định giá mua phải tuân thủ quy định tại Thông tư số 120/2020/TT-BTC cùng các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế có liên quan và quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành.

Haxaco cho biết mục đích của đợt mua lại là cơ cấu lại nguồn vốn doanh nghiệp. Nguồn tiền thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính đã kiểm toán gần nhất tại thời điểm triển khai.

Thời gian mua lại dự kiến từ quý IV/2026 đến hết năm 2027. Thời điểm thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở phương án được cổ đông thông qua và các quy định liên quan.

Sau khi hoàn tất giao dịch, doanh nghiệp sẽ giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá số cổ phiếu thực tế mua lại.

Việc mua lại cổ phiếu sẽ làm giảm số lượng cổ phiếu lưu hành và kéo theo việc điều chỉnh vốn điều lệ theo quy định.

Khối lượng thực tế được mua còn phụ thuộc vào quá trình triển khai phương án, thay vì chỉ căn cứ vào số lượng dự kiến trong tờ trình.

Ở một diễn biến khác, cuối tháng 9/2026, Haxaco đã thông qua việc cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Tương lai Việt vay 25 tỷ đồng. Thời hạn khoản vay tối đa 12 tháng kể từ ngày giải ngân, nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và bổ sung vốn đầu tư.

Lãi vay được xác định theo thỏa thuận giữa hai bên tại từng thời điểm giải ngân. Đây là một trong những nội dung liên quan đến việc sử dụng nguồn vốn của Haxaco được công bố trong thời gian gần đây.