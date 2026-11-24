Haxaco - đơn vị phân phối xe Mercedes và MG tại Việt Nam. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco – HOSE: HAX) ngày 23/11 thông báo mua lại cổ phiếu sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản xác nhận đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo giao dịch.

Theo thông tin công bố trên HOSE, Haxaco sẽ mua lại 4,5 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 4,2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, nhằm giảm vốn điều lệ.

Về số lượng đặt mua hàng ngày, tổng khối lượng đặt mua ít nhất là 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (khối lượng đặt mua không bao gồm khối lượng huỷ lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng mua còn lại ít hơn 3%).

Trong thông báo ngày 23/11/2026, Haxaco có vốn điều lệ hơn 1.074,3 tỷ đồng.

Giá mua tối đa là 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất toàn bộ khối lượng đăng ký tại mức giá cao nhất, Haxaco sẽ phải chi tối đa 45 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện mua lại từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 được kiểm toán. Thời gian dự kiến giao dịch từ 7/12 đến 5/1/2026, thông qua phương thức giao dịch thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Trước đó, tháng 9/2026, HĐQT Haxaco thống nhất chủ trương mua lại tối đa 5 triệu cổ phiếu, tương đương 4,65% lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần của Haxaco đạt hơn 4.048 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Theo giải trình từ doanh nghiệp, mức tăng doanh thu chủ yếu đến từ việc mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh của tập đoàn, trong đó CTCP Tập đoàn Tương lai Việt trở thành công ty con của Haxaco từ tháng 3/2026 và được hợp nhất vào báo cáo tài chính của tập đoàn kể từ thời điểm công ty nắm quyền kiểm soát.

Lợi nhuận trước thuế của Haxaco tăng gấp 2,5 lần, từ 16 tỷ đồng lên hơn 57 tỷ đồng.Năm 2026, Haxaco đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 200 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 28,5% kế hoạch năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HAX giảm nhẹ trong hai phiên đầu tháng 11, xuống 8.200 đồng/cổ phiếu, rồi phục hồi lên 8.330 đồng/cổ phiếu sau hai phiên tăng liên tiếp ngày 4 và 5/11. Sau đó, mã này có 8 phiên giảm liên tiếp, về mức 7.940 đồng/cổ phiếu (kết phiên 18/11).

Kết phiên 23/11, cổ phiếu HAX tăng nhẹ trở lại, lên 7.990 đồng/cổ phiếu. So với mức đỉnh 11.900 đồng/cổ phiếu ghi nhận đầu tháng 2 năm nay, thị giá hiện thấp hơn 33%.