HAWEE Leaders Forum 2026: Giải mã những áp lực vô hình và nghệ thuật ra quyết định của người đứng đầu

Ngày 05/11/2026, HAWEE Leaders Forum 2026 đã tạo nên một không gian đối thoại chuyên sâu về mặt khuất của quyền lực. Lấy hình tượng tảng băng làm xuyên suốt, diễn đàn phân tách rõ ràng giữa phần nổi là kết quả, phương hướng kinh doanh và phần chìm dưới mặt nước bao gồm hoài nghi, trách nhiệm con người, những cuộc đối thoại khó khăn cùng sự kiềm chế trước sức ép hành động ngay. Điểm nhấn đột phá của năm nay là việc áp dụng khung tư duy “Neo – Buồm” qua ba tầng: Bản thân, Đội ngũ và Xã hội. Trong đó, “Neo” đại diện cho giá trị cốt lõi cần giữ vững, còn “Buồm” là năng lực và mô hình cần linh hoạt thay đổi để thích nghi với thời cuộc.

Bà Huỳnh Thị Xuân Liên - Phó Chủ tịch HAWEE phát biểu tại sự kiện. Ảnh vietnam.vn

Phát biểu tại chương trình, bà Huỳnh Thị Xuân Liên - Phó Chủ tịch HAWEE cho biết, nữ lãnh đạo hiện nay gặp nhiều thách thức về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, áp lực tăng trưởng và những kỳ vọng từ khách hàng, nhân viên, xã hội. Người lãnh đạo cũng cần dũng cảm thừa nhận, trong nhiều trường hợp thành công trong quá khứ có thể không còn phù hợp cho cách sẽ làm trong tương lai.

Mở đầu chương trình với phiên “Nhìn sâu căng thẳng”, các diễn giả đã bàn luận về bản sắc cá nhân và sức ép thích nghi. Bà Shweta Shukla, Cố vấn Chiến lược Newing và nguyên lãnh đạo nhân sự tại Meta, Netflix, đã phân tích ranh giới mong manh giữa việc thay đổi để đáp ứng môi trường và việc thỏa hiệp với niềm tin cá nhân. Song hành cùng góc nhìn đó, bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược REE, đúc kết những trải nghiệm sâu sắc sau hơn bốn thập kỷ gắn bó với doanh nghiệp về nghệ thuật trao quyền, gìn giữ di sản và tạo không gian để thế hệ kế nhiệm tự định hình tương lai tổ chức.

Chuyển trọng tâm sang phạm vi Đội ngũ, tọa đàm do nhà báo Vũ Kim Hạnh điều phối đã mang đến những góc nhìn đa chiều từ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp lớn. Ông Phan Quốc Công (PNJ), bà Tiêu Yến Trinh (Talentnet), ông Đồng Mai Lâm (NS BlueScope Việt Nam) và bà Vưu Lệ Quyên (Biti’s) cùng thảo luận về các bài toán hóc búa như: cân bằng giữa giữ người hay thay đổi vai trò, xác định giới hạn trao quyền khi trách nhiệm cuối cùng vẫn thuộc về người đứng đầu, và cách thức thúc đẩy đổi mới để toàn bộ đội ngũ thấu hiểu và đồng lòng thực hiện.

Trong phiên buổi chiều, “The CEO’s Dilemma” trở thành tâm điểm chú ý khi đặt người tham dự vào tình huống quản trị thực tế của một doanh nghiệp đã vận hành trên hai mươi năm nhưng đang chững lại về doanh thu và nhịp phát triển. Dưới sự điều phối của bà Nguyễn Thị Minh Giang (Newing), các khách mời gồm bà Trần Phương Ngọc Thảo (PNJ), bà Phạm Thị Mỹ Lệ (SKALE), bà Nguyễn Lan Anh (Endeavor), bà Lê Quỳnh Thư (Apex Media) và ông Phạm Chí Nhu (Coolmate) đã tranh luận sôi nổi qua năm điểm căng thẳng cốt lõi của người điều hành.

Ảnh vietnam.vn

Những bài toán cụ thể được đưa lên bàn mổ xê bao gồm: lựa chọn nhà sáng lập tiếp tục điều hành hay thuê tổng giám đốc bên ngoài; giải pháp khi lãnh đạo cấp cao chạm giới hạn năng lực; chiến lược mở rộng ngành nghề mới bằng nội lực hay thông qua M&A; cách ứng xử với nhân sự tạo ra kết quả cao nhưng lệch văn hóa hay nhân sự phù hợp văn hóa nhưng hiệu quả trung bình; và quyết định giữ lại hay chấm dứt hợp tác với nhân sự lâu năm không còn đáp ứng yêu cầu. Qua đó, phiên thảo luận giúp các nhà quản trị nhận diện rõ cơ sở của từng lựa chọn, mức độ ảnh hưởng đến tập thể và ranh giới của sự đánh đổi.

Khép lại chuỗi hành trình, phiên “Điều để lại” với sự tham gia của ông Mai Hữu Tín (UNIGROUP) và bà Huỳnh Thị Xuân Liên (HAWEE) đã mở rộng tầm nhìn ra trách nhiệm xã hội. Các diễn giả nhấn mạnh rằng một quyết định kinh doanh đúng đắn không chỉ mang lại lợi ích trước mắt cho doanh nghiệp mà còn phải định hình tích cực cho toàn ngành, cộng đồng và các thế hệ kế tiếp.

Có thể nói, HAWEE Leaders Forum 2026 đã hoàn thành sứ mệnh tiếp thêm nội lực và cung cấp khung tư duy vững chắc cho cộng đồng lãnh đạo doanh nghiệp. Sự kiện không chỉ giúp các nhà quản trị đối diện thẳng thắn với những áp lực thầm lặng trên ghế nóng mà còn trang bị thêm bản lĩnh, sự tỉnh táo và tầm nhìn dài hạn để dẫn dắt tổ chức vượt qua mọi biến động của thị trường.