Havina Group có lý do để chọn Hàn Quốc làm đối tác chiến lược trong kỷ nguyên AI

Ngày 29/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn AI và Công nghệ số Việt Nam – Hàn Quốc 2026, ông Nguyễn Văn Dũng (Leo), Chủ tịch Havina Group, đã tham dự sự kiện và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Astra Technology.

Sau sự kiện, ông Dũng chia sẻ niềm vinh dự khi được tham dự Diễn đàn AI và Công nghệ số Việt Nam – Hàn Quốc 2026 tại Hà Nội và ký kết MOU với các đối tác Hàn Quốc, với mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực AI, đổi mới sáng tạo số, giáo dục và phát triển nhân lực công nghệ cao.

Thông điệp này cho thấy sự quan tâm của Havina Group không chỉ nằm ở việc mở rộng hợp tác quốc tế mà còn hướng tới những lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị lâu dài cho doanh nghiệp và người học.

Vậy điều gì khiến Hàn Quốc trở thành đối tác phù hợp với định hướng phát triển của Havina?

Sự bổ trợ giữa thế mạnh công nghệ Hàn Quốc và năng lực kết nối giáo dục của Havina

Một trong những lý do quan trọng nằm ở sự bổ trợ về năng lực và nhu cầu phát triển giữa hai bên.

Hàn Quốc là quốc gia có thế mạnh về công nghệ, công nghiệp và đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong các lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin, bán dẫn và AI. Trong khi đó, Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đối với Havina Group, hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ Hàn Quốc mở ra cơ hội tiếp cận các giải pháp công nghệ, kinh nghiệm quản trị và phương pháp đào tạo có tính ứng dụng cao.

Ngược lại, với khả năng kết nối giáo dục, đào tạo và thị trường Việt Nam, Havina có thể trở thành một đầu mối giúp các đối tác Hàn Quốc tiếp cận người học, các cơ sở đào tạo và nguồn nhân lực trẻ.

Sự kết hợp này tạo ra một mối quan hệ hợp tác bổ trợ: một bên có thế mạnh về công nghệ và kinh nghiệm phát triển công nghiệp, bên còn lại có khả năng kết nối với thị trường giáo dục và nguồn nhân lực tại Việt Nam.

Đây là cơ sở để hợp tác không chỉ dừng lại ở việc trao đổi công nghệ, mà còn hướng tới những chương trình đào tạo và ứng dụng công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tế.

Khi AI mở ra một hướng phát triển mới cho giáo dục

Sự phát triển nhanh chóng của AI đang đặt ra yêu cầu đổi mới đối với các mô hình đào tạo.

Người học không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải có khả năng sử dụng công nghệ, thích ứng với môi trường làm việc mới và liên tục cập nhật kỹ năng. Đây là lĩnh vực mà Havina có thể khai thác lợi thế từ hợp tác quốc tế.

Thông qua việc kết nối với các đối tác Hàn Quốc, doanh nghiệp có thể nghiên cứu phát triển các chương trình đào tạo AI, kỹ năng số, ngoại ngữ chuyên ngành và kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Nếu được triển khai bài bản, những chương trình này có thể giúp người học tiếp cận kiến thức công nghệ mới, đồng thời nâng cao khả năng đáp ứng các yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Đối với Havina, đây cũng là cơ hội để mở rộng mô hình hoạt động từ đào tạo ngoại ngữ và kỹ năng sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn, gắn với nhu cầu của nền kinh tế số.

Hàn Quốc – đối tác phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực Việt Nam

Một yếu tố khác khiến hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc có nhiều tiềm năng là nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của cả hai nước.

Việt Nam đang cần đội ngũ lao động có năng lực về công nghệ, ngoại ngữ và khả năng thích ứng với môi trường quốc tế. Trong khi đó, các doanh nghiệp Hàn Quốc có nhu cầu mở rộng hoạt động, tìm kiếm nhân lực và phát triển các mô hình hợp tác mới tại Việt Nam.

Với định hướng kết nối giáo dục và thị trường lao động, Havina có thể đóng vai trò trung gian giữa các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và người học.

Điều này mở ra khả năng phát triển các chương trình đào tạo gắn với nhu cầu tuyển dụng, thực tập và phát triển nghề nghiệp, thay vì chỉ dừng lại ở việc đào tạo kiến thức.

Nếu được xây dựng theo hướng thực chất, những chương trình hợp tác như vậy có thể tạo ra lợi ích cho cả ba bên: doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp, người học có thêm cơ hội phát triển nghề nghiệp, còn Havina mở rộng hệ sinh thái dịch vụ giáo dục và hướng nghiệp.

MOU với Astra Technology: Bước khởi đầu cho hợp tác thực chất

Việc Havina Group ký kết MOU với Astra Technology tại Diễn đàn AI và Công nghệ số Việt Nam – Hàn Quốc 2026 là một dấu mốc đáng chú ý trong quá trình tăng cường hợp tác với các đối tác công nghệ Hàn Quốc.

Theo định hướng được chia sẻ, hai bên quan tâm đến các lĩnh vực AI, đổi mới sáng tạo số, giáo dục và phát triển nhân lực công nghệ cao. Đây đều là những lĩnh vực phù hợp với xu hướng chuyển đổi số tại Việt Nam, đồng thời có khả năng bổ trợ cho định hướng phát triển của Havina.

Tuy nhiên, giá trị của một biên bản ghi nhớ không chỉ nằm ở việc thiết lập quan hệ hợp tác, mà còn ở khả năng chuyển hóa những cam kết ban đầu thành các chương trình cụ thể.

Đối với Havina, những bước triển khai tiếp theo có thể tập trung vào việc nghiên cứu ứng dụng AI trong giáo dục, phát triển chương trình đào tạo công nghệ, kết nối trường học với doanh nghiệp và xây dựng các mô hình đào tạo gắn với nhu cầu thực tế. Đây cũng là yếu tố quyết định để sự hợp tác tạo ra giá trị lâu dài, thay vì chỉ dừng lại ở các hoạt động giao lưu và ký kết.

Từ một thỏa thuận hợp tác đến chiến lược phát triển dài hạn

Hợp tác với các đối tác Hàn Quốc có thể mở ra cho Havina Group một hướng phát triển mới, trong đó giáo dục không chỉ là hoạt động đào tạo mà còn trở thành cầu nối giữa công nghệ, doanh nghiệp và thị trường lao động.

Nếu tận dụng hiệu quả những cơ hội này, Havina có thể từng bước xây dựng các chương trình liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho người trẻ Việt Nam.

Ở góc độ rộng hơn, sự hợp tác cũng phản ánh xu hướng phát triển mới trong quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc, khi công nghệ và nguồn nhân lực ngày càng trở thành những lĩnh vực hợp tác mang ý nghĩa chiến lược.

Với Havina, lựa chọn Hàn Quốc không chỉ là tìm kiếm một đối tác công nghệ, mà còn là cơ hội để kết nối những thế mạnh của hai thị trường, mở rộng năng lực đào tạo và nâng cao khả năng thích ứng với nền kinh tế số.

Từ giáo dục đến AI, từ đào tạo đến phát triển nghề nghiệp, những kết nối được hình thành hôm nay có thể trở thành nền tảng cho các chương trình hợp tác thiết thực trong tương lai.