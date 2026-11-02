Havertz lập công, Arsenal vượt Man City chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng Anh

Havertz ghi bàn thắng duy nhất trận đấu. Ảnh: Michael Steele/Getty Images.

Liverpool có cuộc tiếp đón Arsenal trên sân nhà Anfield ở vòng 9 Ngoại hạng Anh. So với đội hình xuất phát trong chiến thắng 2-0 trước Brighton ở vòng đấu trước, Liverpool có một sự thay đổi duy nhất khi Trey Nyoni đá chính ngay từ đầu thay cho Ryan Gravenberch có tên trong danh sách dự bị.

Phía bên kia trận tuyến, Arsenal của Mikel Arteta thực hiện năm sự thay đổi so với đội hình xuất phát từng đánh bại Everton, trong đó có việc thay cả hai hậu vệ biên, đồng thời chào đón sự trở lại của tân binh Christos Tzolis. Bruno Guimaraes trở lại hàng tiền vệ, Kai Havertz đảm nhận vị trí cao nhất trên hàng công thay cho Viktor Gyokeres

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Arsenal là đội chủ động kiểm soát thế trận. Sự chú ý dồn vào tuyến giữa Liverpool khi sao trẻ Trey Nyoni có trận đá chính đầu tiên tại Ngoại hạng Anh. Nhập cuộc nhiệt huyết, Nyoni liên tục thực hiện những tình huống tranh chấp quyết liệt.

Thế bế tắc của trận đấu được khai thông ở phút 16 sau một sai lầm chết người của đội chủ nhà. Thủ thành Alisson thực hiện đường chuyền thiếu quan sát, tạo điều kiện cho Martin Odegaard cướp được bóng ngay bên phần sân Liverpool.

Bóng nhanh chóng được luân chuyển tới Noni Madueke trước khi Declan Rice tung đường căng ngang loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Liverpool. Ở phía trong, Kai Havertz xuất hiện đúng lúc đệm bóng vào lưới trống, mở tỷ số 1-0 cho Pháo thủ. Bất chấp những hoài nghi, niềm tin của Arteta dành cho Havertz đã được đền đáp xứng đáng.

Hưng phấn sau bàn thắng, Arsenal tiếp tục gia tăng sức ép nhằm nhân đôi cách biệt. Phút 24, Madueke chắt chiu cơ hội căng ngang dũng mãnh cho Guimaraes, bóng cắt ngang khung thành nhưng Havertz băng vào trễ một nhịp trong gang tấc.

Sau nửa đầu hiệp đấu lép vế, Liverpool bừng tỉnh và tạo nên cơn lốc tấn công dồn dập về phía khung thành David Raya. Phút 29, Cody Gakpo ngã trong vòng cấm sau tranh chấp với Tzolis nhưng trọng tài từ chối cho đội chủ nhà hưởng penalty.

Hàng công Liverpool chơi nhạt nhòa. Ảnh: EPA.

Phút 39, cơ hội nguy hiểm nhất đến với The Kop khi Florian Wirtz tung cú dứt điểm táo bạo ở góc hẹp, bóng vượt qua tầm với của Raya nhưng lại tìm đúng xà ngang bật ra.

Phút 43, từ quả tạt chuẩn xác của Milos Kerkez, Alexis Mac Allister bay vào đánh đầu trong tư thế hoàn toàn không bị ai kèm ở cự ly chừng 7 mét, song bóng lại đi vọt xà ngang trong sự nuối tiếc ngơ ngác của CĐV The Kop. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía Arsenal trong một thế trận nảy lửa và hấp dẫn.

Bước sang hiệp hai, Liverpool nhanh chóng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Trong khi đó, Arsenal tỏ ra bản lĩnh, sẵn sàng nhường thế trận để bảo toàn lợi thế và rình rập cơ hội phản công.

Liverpool liên tục dồn ép và dội hàng loạt quả tạt từ hai hành lang cánh của Ronald Araujo và Milos Kerkez. Phút 56, Kerkez chọc khe thông minh cho Alexander Isak thoát xuống bên cánh trái, nhưng ở góc dứt điểm hẹp cùng sự kèm cặp gắt gao của Gabriel Magalhaes, tiền đạo người Thụy Điển đưa bóng đi vọt xà ngang.

Nhận thấy tuyến giữa cần thêm làn gió mới, HLV Andoni Iraola quyết định tung Dominik Szoboszlai vào thay tiền vệ trẻ Trey Nyoni ở phút 59. Ngay sau đó, Mikel Arteta đưa Myles Lewis-Skelly vào thế chỗ Bruno Guimaraes.

Mặc dù Liverpool cầm bóng nhiều và tạo ra sức ép liên tục, Arsenal mới là đội sở hữu cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp hai. Phút 68, Tzolis xâm nhập vòng cấm trả ngược cho Odegaard nhưng trung vệ Jeremy Jacquet đã kịp thời giải nguy.

Đỉnh điểm đến ở phút 73, từ một đợt lên bóng nhanh của Arsenal, Tzolis nhận bóng trống trải và tung cú dứt điểm một chạm hiểm hóc vào góc cao khung thành. Tuy nhiên, thủ môn Alisson Becker đã thực hiện pha bay người xuất thần để cản phá chịu quả phạt góc, cứu cho Liverpool khỏi bàn thua thứ hai.

Những phút cuối trận kết thúc trong bầu không khí nghẹt thở, khi Arsenal kiên cường bọc lót bảo vệ thành công cách biệt mong mong trước làn sóng tấn công dồn dập của đội chủ nhà. Chung cuộc, Arsenal đánh bại Liverpool 1-0.

Với kết quả này, Pháo thủ chính thức vượt mặt Man City, chiếm ngôi đầu BXH Ngoại hạng Anh với ba điểm nhiều hơn (24 so với 21). Trong khi đó, Liverpool hiện đứng thứ 5 sau 9 vòng đấu.

Kết quả chung cuộc: Liverpool 0-1 Arsenal

Cầu thủ ghi bàn

Arsenal: Havertz (16')

Đội hình xuất phát 2 đội

Ảnh: BongDa.com.vn.