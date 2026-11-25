Theo thông tin được ASEAN FOOTBALL chia sẻ, Nicholas Mickelson, hậu vệ thuộc biên chế CLB SV Elversberg (Đức), đã góp mặt trong danh sách đề cử giải thưởng năm 2026. Đây là dấu mốc đáng chú ý đối với cầu thủ mang hai dòng máu Thái Lan và Na Uy, đồng thời tạo thêm niềm tự hào cho bóng đá xứ chùa vàng.

Đáng chú ý, Đông Nam Á có tới ba đại diện góp mặt trong danh sách đề cử năm nay. Bên cạnh Mickelson của Thái Lan, Indonesia có Kevin Diks, cầu thủ đang khoác áo Borussia Mönchengladbach. Đại diện còn lại là tiền đạo Nguyễn Xuân Son của tuyển Việt Nam, hiện thi đấu cho CLB Nam Định.

Nguyễn Xuân Son tranh QBV châu Á.

Cả ba sẽ cạnh tranh với hàng loạt ngôi sao nổi bật của bóng đá châu Á. Danh sách có sự xuất hiện của Son Heung Min, Lee Kang In, Daichi Kamada, Akram Afif và Salem Al-Dawsari. Đây đều là những cầu thủ đã tạo được dấu ấn đáng kể ở cấp độ đội tuyển quốc gia cũng như câu lạc bộ.

Với Mickelson, việc được góp mặt trong danh sách đề cử là sự ghi nhận đáng chú ý sau quá trình thi đấu tại châu Âu và cống hiến cho đội tuyển Thái Lan. Hậu vệ này có lợi thế khi được rèn luyện trong môi trường bóng đá Đức, nơi đòi hỏi cao về thể lực, tốc độ và khả năng tổ chức chiến thuật.

Bóng đá Thái Lan từng có đại diện tạo dấu ấn tại giải thưởng này. Năm 2019, hậu vệ Theerathon Bunmathan xếp thứ 12 trong cuộc bình chọn. Trong khi đó, Nguyễn Quang Hải của tuyển Việt Nam đứng thứ 17. Đây cũng là những thứ hạng đáng chú ý của các cầu thủ Đông Nam Á ở sân chơi dành cho những gương mặt xuất sắc nhất châu lục.

Sự xuất hiện của Mickelson, Kevin Diks và Nguyễn Xuân Son tiếp tục giúp bóng đá Đông Nam Á có tiếng nói trong cuộc đua cá nhân ở cấp độ châu lục. Dù phải cạnh tranh với nhiều ngôi sao lớn, việc ba cầu thủ khu vực góp mặt trong danh sách đề cử vẫn là tín hiệu đáng chú ý.

Người hâm mộ Thái Lan đang chờ đợi Mickelson có thể đạt thứ hạng nào trong cuộc bình chọn năm nay, đặc biệt khi anh đứng chung danh sách với những tên tuổi hàng đầu như Son Heung Min.