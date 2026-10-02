Hậu vệ Indonesia: 'Cái quái gì thế, sao chỉ có 2 phút bù giờ'

Indonesia thắng Bangladesh 9-2 tối 1/10, trong trận đấu họ phải chạy đua từng bàn với Malaysia để giành vé vào chung kết. Ảnh: Minh Chiến.

“Ban đầu chúng tôi nghĩ: ‘Cái quái gì thế này, sao lại chỉ có 2 phút bù giờ? Chúng ta đang chơi một trận đấu khác hay sao?’. Nhưng sau đó trọng tài đổi thành 7 phút và chúng tôi chấp nhận, dù vẫn phải ghi thêm 2 bàn”, hậu vệ Justin Hubner chia sẻ sau trận Indonesia thắng Bangladesh tối 1/10.

Indonesia khi đó chạy đua hiệu số với Malaysia, đội thắng Singapore 6-0 ở trận cùng giờ. Sau khi Bangladesh rút ngắn tỷ số còn 2-7 ở phút 90+1, đội chủ nhà dồn toàn lực tấn công. Kevin Diks ghi bàn ở phút 90+6, trước khi Mitchell Baker ấn định chiến thắng 9-2.

Theo Hubner, Indonesia gần như không còn tính toán chiến thuật trong những phút cuối.

“Chúng tôi chỉ biết dồn lên phía trước và tập trung ghi bàn. Thực sự không còn kế hoạch cụ thể nào nữa, chỉ đơn giản là đưa bóng lên và tìm kiếm bàn thắng”, hậu vệ 23 tuổi nói.

Sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ Indonesia vẫn chưa biết chắc đã vào chung kết, nhất là khi Malaysia cũng ăn mừng chiến thắng ở trận cùng giờ.

“Tôi thấy Malaysia cũng ăn mừng nên từng nghĩ có lẽ họ mới là đội đi tiếp. Nhưng cuối cùng, đội bóng hay nhất giải đã vào chung kết, chỉ nhờ đúng một bàn thắng”, Hubner nói.

Hubner gọi đây là trận đấu điên rồ nhất anh từng trải qua: “Có rất nhiều áp lực. Nếu chúng tôi có thể làm được điều này vì người hâm mộ và đất nước, đó là tất cả những gì chúng tôi cống hiến”.

Indonesia tạo sức ép lớn lên hàng thủ Bangladesh, đặc biệt trong những phút cuối khi cần thêm bàn thắng để giành vé chung kết. Ảnh: Minh Chiến.

Đội trưởng Kevin Diks cũng nhấn mạnh tinh thần đồng đội của Indonesia. Anh nhắc lại trận hòa Malaysia 0-0 trước đó, khi đội phải chơi thiếu người trong gần 60 phút sau thẻ đỏ của Thom Haye.

“Chúng tôi đã làm việc với HLV John Herdman về việc toàn đội phải luôn bọc lót và hỗ trợ lẫn nhau. Những khoảnh khắc phải chơi thiếu người trong 60 phút hay nỗ lực vì hiệu số bàn thắng bại khiến tôi rất tự hào về các đồng đội”, Diks nói.

Diks cũng gặp vấn đề về thể lực trong khoảng 30 phút cuối trận gặp Bangladesh và đề nghị được đẩy lên đá tiền đạo.

“Tôi nói với huấn luyện viên cho tôi lên đá tiền đạo để có thể đứng chờ bóng một chút và đội không phải chơi chấp người. Huấn luyện viên đồng ý, tôi lên đá tiền đạo và sau đó ghi bàn. Điều đó thật tuyệt”, hậu vệ 29 tuổi kể.

Ở cuối trận còn xảy ra va chạm giữa cầu thủ hai đội. Diks cho biết anh không chứng kiến thời điểm sự việc bắt đầu và chủ động can ngăn đồng đội.

“Ở trận gặp Malaysia, tôi từng bị cuốn vào một số thời điểm nóng nảy. Với tư cách đội trưởng, tôi nghĩ mình nên bình tĩnh hơn. Hôm nay tôi cố gắng can ngăn mọi người vì điều đó không cần thiết”, anh nói.

Sau chiến thắng 9-2 trước Bangladesh, Indonesia kết thúc bảng A với 7 điểm, hiệu số +9, bằng Malaysia nhưng xếp trên nhờ ghi 11 bàn, so với 9 bàn của đối thủ. Thầy trò HLV John Herdman sẽ gặp Thái Lan ở chung kết lúc 20h ngày 5/10 trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta.

Highlights Indonesia 9-2 Bangladesh Tối 1/10, Indonesia thắng đậm Bangladesh với tỷ số 9-2 tại lượt cuối bảng A Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026.

Minh Chiến - Minh Toản