Hậu trường trước giờ G Ngày hội 'Áo dài – Dân vũ' của phụ nữ Công an Thủ đô

Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026), Ngày hội “Áo dài – Dân vũ” năm 2026 được Công an thành phố Hà Nội tổ chức sáng 15/10 tại Hội trường lớn Công an thành phố, số 87 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội. Với chủ đề “Duyên dáng áo dài – Bản lĩnh hội nhập – Tỏa sáng phụ nữ Công an Thủ đô”, chương trình quy tụ hơn 250 hội viên phụ nữ đến từ 21 cụm thi đua.

Để chuẩn bị cho ngày hội, chiều 13/10, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức tổng duyệt chương trình, rà soát các nội dung từ công tác tổ chức đến những tiết mục trình diễn. Đằng sau những màn xuất hiện rực rỡ trên sân khấu là quá trình tập luyện, phối hợp và chuẩn bị kỹ lưỡng của các đội thi.

Trong những giờ phút trước khi bước vào phần thi chính thức, mỗi chi tiết đều được các hội viên quan tâm. Trang phục được kiểm tra, chỉnh sửa để bảo đảm sự chỉn chu; đội hình được sắp xếp lại; các động tác, nhịp bước và vị trí di chuyển tiếp tục được rà soát.

Những phút tranh thủ tập luyện, trao đổi với đồng đội hay chỉnh lại tà áo dài cho nhau trở thành những hình ảnh gần gũi, thể hiện tinh thần đoàn kết và sự nghiêm túc của các đội thi.

Không khí hậu trường vì thế vừa khẩn trương, vừa rộn ràng. Bên cạnh sự tập trung trước giờ biểu diễn là những nụ cười, lời động viên và những khoảnh khắc các hội viên hỗ trợ nhau hoàn thiện phần chuẩn bị. Mỗi người đảm nhận một phần việc, cùng hướng đến mục tiêu chung là mang tới những tiết mục chỉn chu, giàu cảm xúc.

Với những người phụ nữ vốn quen thuộc với công việc chuyên môn và nhiệm vụ thường ngày, sân khấu ngày hội là dịp để thể hiện một khía cạnh khác của bản thân: mềm mại, duyên dáng trong tà áo dài; trẻ trung, năng động qua những điệu dân vũ; đồng thời vẫn giữ được phong thái tự tin, bản lĩnh của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Những tà áo dài mang gam màu truyền thống, kết hợp hoa văn thổ cẩm và đường nét đặc trưng của trang phục dân tộc, được lựa chọn nhằm tôn vinh vẻ đẹp văn hóa Việt Nam.

Phía sau ý tưởng ấy là mong muốn đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với công chúng thông qua hình thức thể hiện trẻ trung, sáng tạo. Tà áo dài không chỉ tôn lên nét duyên dáng của người phụ nữ mà còn trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa bản sắc dân tộc với tinh thần hội nhập.

Thông điệp của đội thi cũng thể hiện sự giao hòa giữa vẻ đẹp truyền thống và hình ảnh người phụ nữ hiện đại. Đó là những nữ chiến sĩ vừa tận tụy với nhiệm vụ, vừa tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; vừa gìn giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc, vừa không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu của thời đại.

Trong hậu trường, sự đồng hành giữa các thành viên chính là một phần quan trọng tạo nên tinh thần của ngày hội. Mỗi bước di chuyển cần sự ăn ý, mỗi tiết mục cần sự phối hợp và mỗi phần trình diễn đều là kết quả của quá trình cùng nhau chuẩn bị. Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy góp phần tạo nên sự tự tin khi các đội bước ra sân khấu.

Với hơn 250 hội viên đến từ 21 cụm thi đua, ngày hội hứa hẹn mang đến những phần trình diễn áo dài đa sắc màu cùng các tiết mục dân vũ sôi động. Tuy nhiên, trước khi ánh đèn sân khấu bật sáng, chính những khoảnh khắc chuẩn bị phía sau cánh gà đã phần nào cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết và tình đồng đội của phụ nữ Công an Thủ đô.

Từ những tà áo dài được nâng niu, những động tác được tập luyện kỹ lưỡng đến những nụ cười động viên nhau trước giờ thi, tất cả cùng góp phần tạo nên bức tranh sinh động về người phụ nữ Công an thời đại mới. Không chỉ duyên dáng trong trang phục truyền thống, họ còn thể hiện sự chủ động, tự tin và tinh thần sẵn sàng vượt qua thử thách.

Ngày hội “Áo dài – Dân vũ” năm 2026 vì thế không chỉ là sân chơi văn hóa, nghệ thuật mà còn là dịp để hội viên phụ nữ giao lưu, gắn kết, phát huy tài năng và lan tỏa hình ảnh đẹp của nữ chiến sĩ Công an Thủ đô. Trước giờ khai màn, sự chuẩn bị nghiêm túc cùng tinh thần hào hứng của các đội thi đã tạo nên không khí đầy kỳ vọng, sẵn sàng cho những màn trình diễn tỏa sáng.