Hậu trường 'tình bể bình' của Huyền Lizzie và Duy Hưng khiến khán giả muốn 'tháo vách ngăn'

Dù lần đầu kết hợp trong Căn nhà không mái che, Huyền Lizzie và Duy Hưng nhanh chóng cho thấy sự ăn ý cả trên phim lẫn hậu trường. Những màn tung hứng tự nhiên, gần gũi của hai diễn viên góp phần tạo nên sức hút cho chuyện tình giữa Hạnh và Toản, khiến khán giả không khỏi mong chờ ngày cặp đôi chính thức về chung một nhà.

Cặp đôi Toản - Hạnh đang gây "sốt" màn ảnh nhỏ cùng vô số tình uống hấp dẫn.

Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) từng chia sẻ rằng, nếu có cơ hội tái hợp trong những dự án tiếp theo, cô và Duy Hưng đều nghĩ cả hai sẽ rất hợp khi vào vai hai anh em ruột, có mối quan hệ yêu thương, chiều chuộng nhưng cũng không kém phần tinh nghịch. Theo nữ diễn viên, cả hai đều có tính cách vui vẻ, nghịch ngợm nên hậu trường phim hiếm khi thiếu tiếng cười.

Trên màn ảnh, sự mạnh mẽ, có phần thô mộc của Toản tạo nên nét đối lập thú vị với Hạnh – người phụ nữ có vẻ ngoài mong manh, luôn cố tỏ ra kiên cường nhưng sâu bên trong lại chất chứa nhiều tổn thương và cần được chở che. Nói về nhân vật Toản, Huyền Lizzie hài hước nhận xét đây là mẫu đàn ông “ngôn tình” ở vùng quê. Bề ngoài có vẻ khô khan, cứng nhắc nhưng bên trong lại giàu tình cảm, ấm áp và trọng nghĩa tình. Chính sự bao dung, chân thành ấy khiến Toản trở thành chỗ dựa mà Hạnh cần sau những biến cố trong cuộc sống.

Loạt khoảnh khắc hậu trường hài hước của Huyền Lizzie và Duy Hưng trên phim trường.

Nữ diễn viên cũng cho biết, sự tự nhiên, chân thực trong diễn xuất của Duy Hưng giúp cô có thêm cảm hứng khi nhập vai. Từ cách thể hiện cảm xúc đến nhả thoại, nam diễn viên đều mang đến cảm giác đời thường, giúp cả hai dễ dàng tung hứng và tạo nên những phân đoạn tình cảm thuyết phục. Theo Huyền Lizzie, sức hút của Căn nhà không mái che không chỉ đến từ diễn xuất của hai nhân vật chính mà còn là sự kết hợp đồng đều giữa kịch bản, đạo diễn, hình ảnh, âm nhạc và dàn diễn viên phụ. Mỗi nhân vật đều có màu sắc riêng, góp phần tạo nên một câu chuyện gần gũi với đời sống.

Điều khiến nữ diễn viên tâm đắc là bộ phim mang đến tinh thần chữa lành thông qua hành trình những con người từng chịu nhiều tổn thương tìm thấy nhau, đồng cảm và cùng hàn gắn. Không chỉ chuyện tình cảm của Toản và Hạnh ngày càng tiến triển, mối quan hệ giữa bốn đứa trẻ cũng trở nên gắn bó hơn, tạo nên những khoảnh khắc ấm áp.

Những khoảnh khắc "tình bể bình" khiến khán giả đòi "tháo vách ngăn" ngay.

Nhìn lại dự án, Huyền Lizzie cho biết cô đến với bộ phim bằng mong muốn làm mới hình ảnh và thử sức với dạng vai khác biệt. Tự nhận bản thân vẫn còn những hạn chế trong diễn xuất, nữ diễn viên luôn cố gắng học hỏi, hoàn thiện qua từng vai diễn. Những phản hồi tích cực từ khán giả sau mỗi tập phim chính là động lực để cô tiếp tục nỗ lực. Với những diễn biến hiện tại, câu chuyện của Căn nhà không mái che vẫn còn nhiều tình tiết đáng yêu phía trước, đặc biệt là hành trình tình cảm của Hạnh và Toản trên sóng giờ vàng.