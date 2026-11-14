Hậu trường đám cưới đặc biệt giữa Trường Sa và những giọt nước mắt hạnh phúc

Tập 14 chương trình "Sao nhập ngũ 2026 - Tổ quốc nơi đầu sóng", với chủ đề "Điều kỳ diệu ở Trường Sa", mang đến những câu chuyện xúc động về cuộc sống của người lính đảo. Bên cạnh các hội thao thể lực và thử thách đồng đội, điểm nhấn của tập phim là đám cưới quân nhân đầu tiên tại Trường Sa, do Viettel Media cùng ê kíp sản xuất và 7 nghệ sĩ bí mật tổ chức cho Đại úy Trần Minh Hiếu và bạn gái Khánh Hà.

Một cảnh đám cưới trên đảo Trường Sa đầy bất ngờ dành cho Đại úy Trần Minh Hiếu và bạn gái Khánh Hà.

Món quà bất ngờ giữa đảo xa không chỉ mang lại niềm hạnh phúc cho đôi trẻ mà còn để lại nhiều cảm xúc cho các nghệ sĩ và cán bộ, chiến sĩ chứng kiến.

Đám cưới bí mật giữa Trường Sa

Ý tưởng tổ chức đám cưới cho Đại úy Trần Minh Hiếu và bạn gái Khánh Hà ban đầu không nằm trong kịch bản của ê kíp chương trình "Sao nhập ngũ". Theo Tổng đạo diễn Lương Hải Khoa, kế hoạch ban đầu chỉ là một đêm nhạc bình dị, ấm áp tình đồng đội nhằm tri ân cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đảo Trường Sa.

Tuy nhiên, khi biết câu chuyện tình yêu kéo dài hơn 6 năm của Minh Hiếu và Khánh Hà, ê kíp đã nảy ra ý tưởng tổ chức một đám cưới ngay tại nơi người lính đang làm nhiệm vụ.

Hai người đã tổ chức lễ đính hôn vào tháng 8/2025 và dự định làm đám cưới sau khi Minh Hiếu hoàn thành nhiệm vụ tại Trường Sa. Đặc thù công việc khiến hai người phải xa cách trong thời gian dài, chỉ có thể duy trì liên lạc qua điện thoại.

"Tình yêu ấy, cùng những xa cách mà hai bạn đã trải qua, khiến tôi và ê kíp cứ nghĩ mãi về việc tổ chức một đám cưới thực sự trên đảo, để người lính có thể nắm tay người mình yêu trong ngày trọng đại, ngay tại nơi anh đang làm nhiệm vụ", Tổng đạo diễn Lương Hải Khoa chia sẻ.

Hạnh phúc giữa tiếng vỗ tay của người lính và toàn bộ ê kíp, nghệ sĩ tham gia.

Với anh, câu chuyện của Minh Hiếu và Khánh Hà còn gợi nhớ đến những người phụ nữ ở hậu phương, những người có thể phải gác lại mong ước riêng để người mình yêu yên tâm làm nhiệm vụ.

Anh kể từng xúc động khi nghe câu chuyện về một người vợ lính Trường Sa phải tổ chức đám cưới mà không có chú rể vì chồng không thể trở về đất liền do gió bão và nhiệm vụ. Người phụ nữ ấy vẫn quyết định làm cô dâu, chấp nhận thích nghi với cuộc sống của vợ lính đảo.

"Trong lời nói ấy có cả sự háo hức, nỗi buồn và sự mạnh mẽ, kiên cường khiến tôi rất xúc động. Tôi nghĩ nhiều đến những người phụ nữ ở hậu phương, đến những mong ước rất đỗi bình thường mà đôi khi họ phải gác lại để người mình yêu yên tâm làm nhiệm vụ", anh nói.

Chính những câu chuyện ấy thôi thúc ê kíp biến ý tưởng thành hiện thực. Tuy nhiên, việc tổ chức một đám cưới bí mật giữa đảo xa không hề đơn giản. Ê kíp không có điều kiện trực tiếp ra đảo khảo sát, gặp gỡ nhân vật hay trao đổi với đơn vị. Mọi phương án, từ tìm hiểu câu chuyện của đôi trẻ đến việc tổ chức, đều phải kết nối qua điện thoại.

Thử thách lớn nhất là đưa cô dâu ra đảo mà không để chú rể phát hiện

Theo Erik, Khánh Hà di chuyển cùng đoàn nghệ sĩ từ đất liền ra Trường Sa, trong khi Minh Hiếu vẫn sinh hoạt, công tác bình thường. Không gian đảo không quá rộng, chỉ cần vô tình chạm mặt, kế hoạch có thể bị bại lộ.

Vì vậy, trong hai ngày đầu, Khánh Hà được bố trí ở phòng riêng, hạn chế xuất hiện bên ngoài và dùng bữa riêng. Dù ở rất gần người mình yêu, cô vẫn phải kiên nhẫn chờ đến thời khắc đặc biệt.

Cô dâu tung hoa cưới và màn bắt hoa của người lính Trường Sa.

Erik nhớ lại: "Cô dâu đi từ đất liền cùng chúng tôi ra đảo và phải ẩn nấp ở đâu để đồng chí Hiếu không thể nhìn thấy. Bởi đảo Trường Sa không quá lớn, đi loanh quanh rất dễ gặp nhau. Thế nên, cả ê kíp đã phải giấu rất kỹ".

Trong khoảng 10 tiếng, ê kíp tất bật hoàn thiện không gian tổ chức, trang trí hội trường và chuẩn bị những vật phẩm cho lễ cưới. Không có đầy đủ điều kiện như ở đất liền, mọi người tận dụng vật liệu sẵn có trên đảo để tạo nên những món quà mang dấu ấn riêng.

Vương miện dành cho cô dâu được kết từ những nhành hoa sài đất, bó hoa cưới làm từ hoa tra (nho biển). Đặc biệt, nhẫn cưới và hộp đựng được ê kíp tự tay mài giũa, chế tác từ vỏ ốc.

Những vật phẩm giản dị nhưng chứa đựng sự sáng tạo và tình cảm của những người tham gia chuẩn bị cho ngày trọng đại của đôi trẻ.

Bảy nghệ sĩ được phân công những nhiệm vụ cụ thể. Châu Bùi và Quốc Trường đảm nhận vai trò dẫn chương trình; Văn Mai Hương phụ trách trang điểm cho cô dâu, cùng Minh Trang và Thúy Ngân làm phù dâu. Trong khi đó, Phan Mạnh Quỳnh và Erik vừa tham gia các tiết mục âm nhạc, vừa tìm cách đánh lạc hướng chú rể cùng đồng đội.

Chia sẻ về sự phối hợp của các nghệ sĩ, Phan Mạnh Quỳnh cho biết mọi người đều hào hứng khi được góp sức tạo nên một sự kiện đặc biệt dành cho người lính đảo. "Ai được giao vai trò gì làm vai trò đó. Chúng tôi không có từ chối bất cứ một việc gì", nam ca sĩ nói.

Với Châu Bùi, ban đầu cô không khỏi bất ngờ khi được thông báo sẽ tổ chức một đám cưới ngay trên đảo Trường Sa. Nhận nhiệm vụ dẫn chương trình cùng Quốc Trường, cô có phần hoang mang bởi chưa từng đảm nhận vai trò này trong một lễ cưới.

Các nghệ sĩ tự kết hoa, bí mật làm lễ cưới gây bất ngờ cho Đại úy Trần Minh Hiếu đến phút cuối cùng.

Tuy nhiên, khi hiểu ý nghĩa của sự kiện, Châu Bùi cảm thấy háo hức và đặt nhiều tâm huyết vào từng phần dẫn. Cô và Quốc Trường phải tính toán cách tạo không khí lúc căng thẳng, lúc lắng đọng, vừa có cảm xúc vừa có tiếng cười, đồng thời khơi gợi câu chuyện tình yêu của Minh Hiếu trước khi cô dâu xuất hiện.

Một trong những khoảnh khắc khiến Châu Bùi nhớ nhất là khi cô hỏi Minh Hiếu: "Nếu bây giờ cô dâu xuất hiện ở đây thì hai bạn có làm đám cưới luôn không?". Chú rể lập tức trả lời: "Cưới luôn".

"Châu nổi cả da gà. Hai người yêu nhau xa, trải qua nhiều khó khăn quá nên cảm xúc lúc ấy quá mãnh liệt, quá đẹp, khiến mình không kìm được nước mắt", cô kể.

Không chỉ xúc động bởi câu chuyện tình yêu, Châu Bùi còn ấn tượng với sự mộc mạc của buổi lễ. Theo cô, đây là đám cưới giản dị nhưng đong đầy tình cảm, nơi mọi người không cầm điện thoại để quay phim, chụp ảnh hay phát trực tiếp, mà chỉ thực sự hiện diện để chứng kiến và lưu giữ khoảnh khắc ấy.

Những giọt nước mắt và hạnh phúc của người lính đảo

Kế hoạch được giữ kín đến phút cuối. Khi tấm rèm xanh phía cuối hội trường mở ra, Khánh Hà xuất hiện trong tà áo dài trắng trước sự bất ngờ của chú rể và những người đồng đội.

Khoảnh khắc ấy khiến không ít nghệ sĩ bật khóc hoặc phải cố kìm nước mắt.

Erik chia sẻ, khi nghe câu chuyện của đôi trẻ từ ê kíp, anh đã vô cùng xúc động. Nhưng chỉ đến khi tận mắt chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc của cô dâu, anh mới thực sự cảm nhận hết ý nghĩa của món quà này.

"Khoảnh khắc thấy được những giọt nước mắt hạnh phúc của cô dâu thì thực sự chúng tôi cũng cảm thấy vỡ òa. Đây là một điều vô cùng ý nghĩa dành tặng cho đồng chí Hiếu và bạn gái, bởi hai người đã yêu nhau hơn 6 năm và giờ có một đám cưới đặc biệt ngay tại nơi anh đang cống hiến, làm việc", Erik nói.

Minh Trang cũng không giấu được sự xúc động khi tham gia chuẩn bị lễ cưới. Cô kể, lúc ở bên cô dâu, cùng chăm chút cho trang phục và chứng kiến sự hồi hộp, bồi hồi của Khánh Hà, cô có cảm giác như đang chuẩn bị đám cưới cho chính người em trai của mình.

"Khoảnh khắc họ nhìn nhau, mình cảm thấy hạnh phúc. Tình yêu có thể mộc mạc như vậy sao? Nếu anh không về được với em thì em sẽ băng biển để đến với anh. Nó lãng mạn một cách kinh khủng và rất đẹp. Tình yêu người lính từ hai phía thật sự rất đẹp", Minh Trang chia sẻ.

Cô dâu tung hoa cưới.

Với Thúy Ngân, hành trình yêu nhau 6 năm của Minh Hiếu và Khánh Hà là điều khiến cô đặc biệt ngưỡng mộ. Nữ nghệ sĩ xúc động khi chứng kiến sự bối rối của cô dâu và khoảnh khắc chú rể đứng hình khi nhìn thấy người mình yêu xuất hiện.

Cô cho rằng, giá trị của những món quà không nằm ở vật chất. Chiếc nhẫn được làm từ vỏ ốc có thể giản dị, nhưng khoảnh khắc hai người trao nhau tình cảm và lời hẹn ước mới là điều đáng nhớ.

Văn Mai Hương cũng có một trải nghiệm đặc biệt khi lần đầu được đảm nhận vai trò như người chị gái của cô dâu. Trong điều kiện không thuận lợi để gia đình hai bên có mặt, những người cùng tham gia chương trình đã dành sự quan tâm, chăm chút cho Khánh Hà như những người thân trong gia đình.

"Đây là lần đầu tiên mình được làm việc giống như một người chị gái của cô dâu. Ở một nơi không thuận lợi để cả dòng họ hay gia đình có thể có mặt, những người còn lại ở đó đều cùng chia sẻ với cô dâu, chú rể", nữ ca sĩ bày tỏ.

Quốc Trường cũng thừa nhận đã có lúc phải cố kìm nước mắt. Khi tấm rèm xanh được kéo lên, cô dâu xuất hiện giữa tiếng hát và sự chào đón của mọi người, anh nổi da gà, vừa mừng cho đôi trẻ vừa có những cảm xúc riêng khó diễn tả.

Nam diễn viên kể, hình ảnh đám cưới mộc mạc ấy còn gợi lại ký ức về những đám cưới ngày nhỏ, với cách trang trí đơn sơ và những món quà bình dị. Những ký ức từ khoảng 30 năm trước bất chợt ùa về khi anh chứng kiến lễ cưới của Minh Hiếu và Khánh Hà.

Còn với Đại úy Trần Minh Hiếu, đám cưới là món quà bất ngờ mà anh không nghĩ mình có thể nhận được ngay tại nơi đang làm nhiệm vụ.

Chia sẻ về quãng thời gian công tác xa nhà, anh cho biết điều khó khăn nhất là phải xa gia đình và người yêu. Ban đầu, anh nghĩ chỉ cần thường xuyên gọi điện về nhà, trò chuyện với người yêu là có thể vượt qua thử thách. Nhưng sau một thời gian dài không được nhìn thấy mặt người thương, anh nhận ra chỉ nghe giọng nói qua điện thoại không thể làm vơi đi nỗi nhớ.

Chú rể Minh Hiếu có linh tính

Dẫu vậy, bằng sự nỗ lực, cảm thông và sẻ chia, hai người đã cùng nhau vượt qua khoảng cách. Đại úy Minh Hiếu cũng gửi lời động viên tới đồng đội, nhắn nhủ những người lính đang làm nhiệm vụ hãy yên tâm bởi gia đình và hậu phương luôn tự hào về những cống hiến của họ cho chủ quyền Tổ quốc.

Với Tổng đạo diễn Lương Hải Khoa, giá trị của đám cưới không nằm ở quy mô hay sự lộng lẫy của sân khấu. Điều quan trọng nhất là Minh Hiếu và Khánh Hà được ở bên nhau trong ngày đặc biệt, được nắm tay nhau và nhận lời chúc phúc từ những người đồng đội.

"Sân khấu ấy có thể không lộng lẫy đèn hoa, không bánh kem, rượu mừng nhưng ở đó, chúng tôi muốn dành tặng hai bạn khoảnh khắc trọn vẹn trong mắt nhau, tay trong tay nhận lời chúc phúc từ những người đồng đội", anh chia sẻ.

Đó cũng là lời cảm ơn mà ê kíp "Sao nhập ngũ" muốn gửi tới những người lính nơi đầu sóng và những người thân ở hậu phương luôn vững tin chờ đợi họ trở về.