Hậu trường cực vui của tuyển Việt Nam trước FIFA ASEAN Cup

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Không khí trước FIFA ASEAN Cup 2026 trở nên đầy hứng khởi khi đội tuyển Việt Nam tham gia buổi chụp ảnh của BTC trước giải đấu với hàng loạt khoảnh khắc vui nhộn.

Gây chú ý nhất là Hoàng Hên khi tiền vệ này tái hiện điệu ăn mừng “lướt ván” gắn với Matheus Cunha, ngôi sao người Brazil của MU. Màn tạo dáng hài hước của Hoàng Hên lập tức mang đến tiếng cười, cho thấy tâm lý khá thoải mái của các tuyển thủ trước giờ bước vào giải đấu.

Trái ngược hoàn toàn, Đình Bắc xuất hiện với phong thái nghiêm túc, tập trung tạo dáng trước ống kính. Sự đối lập này khiến buổi chụp hình càng thêm thú vị.

Ở hậu trường, bầu không khí còn sôi động hơn khi Xuân Son, Cao Quang Vinh và thủ môn Patrik Lê Giang cùng nhún nhảy theo tiếng nhạc vui nhộn. Các tuyển thủ liên tục tương tác, pha trò và tạo nên nhiều khoảnh khắc thoải mái.

Buổi Media Day không chỉ phục vụ hình ảnh giải đấu mà còn cho thấy tinh thần thoải mái, đoàn kết của tuyển Việt Nam trước những trận đấu quan trọng tại FIFA ASEAN Cup 2026.