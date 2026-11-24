CEO Nvidia Jensen Huang được đông đảo nhân viên chào đón bằng những tràng pháo tay khi trở lại trụ sở tập đoàn tại Santa Clara, Mỹ, ngày 23/11. Ảnh chụp màn hình: Mạng xã hội

Việc Nvidia bất ngờ đưa ông Huang trở lại ghế Tổng giám đốc điều hành (CEO), chưa đầy hai tuần sau khi ông từ chức giữa bê bối liên quan đến các mối quan hệ tình cảm, đã khiến ngay cả những lãnh đạo cấp cao của tập đoàn cũng không khỏi bất ngờ. Những thông tin gây tranh cãi liên quan đến ông Huang bao gồm mối quan hệ với một khách hàng và một phụ nữ bị nghi là gián điệp Trung Quốc, cũng như một mối quan hệ khác với nữ cấp dưới.

Bước ngoặt này có sự tác động đáng kể từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cuối tuần qua, ông đã gây sức ép với Hội đồng quản trị Nvidia sau khi chứng kiến cổ phiếu tập đoàn này, từng là doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất nước Mỹ, cùng nhiều công ty công nghệ khác đồng loạt mất giá mạnh trong tuần trước.

Theo nguồn tin thân cận, quyết định đưa ông Huang trở lại là kết quả của một chiến dịch vận động ráo riết do nhóm đồng minh của ông tại Thung lũng Silicon triển khai. Nhóm này đã tìm cách tranh thủ sự ủng hộ của Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance, với lập luận rằng nhà sáng lập Nvidia có vai trò đặc biệt quan trọng đối với ngành AI Mỹ, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường chứng khoán và toàn bộ nền kinh tế.

Một đồng minh của ông Huang nhận xét: “Những người tài giỏi cũng có thể mắc sai lầm lớn. Nhưng chưa từng có ai giống như ông ấy, kể cả Elon Musk hay bất kỳ ai khác. Tất cả những thành tựu và tiến bộ công nghệ mà chúng ta đang được hưởng đều nhờ một người”.

Dù được xem là một trong những màn trở lại đáng chú ý nhất trong lịch sử doanh nghiệp, gợi nhớ sự kiện Sam Altman từng bị buộc rời vị trí lãnh đạo OpenAI trong thời gian ngắn, sự trở lại của ông Huang chưa thể giúp Nvidia thoát khỏi những thách thức đang bủa vây. Tập đoàn sản xuất chip giữ vai trò trung tâm trong làn sóng AI hiện vẫn đứng trước nhiều rủi ro.

Nvidia và ông Huang đang phải đối mặt với các cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), cùng những cuộc điều tra của Quốc hội. Bên cạnh đó là hàng loạt câu hỏi về công tác quản trị doanh nghiệp và mối quan hệ cá nhân của Huang với một phụ nữ bị nghi là gián điệp Trung Quốc, người được cho là có liên quan đến hoạt động buôn lậu chip.

Dù giá trị vốn hóa Nvidia tăng gần 1.000 tỷ USD sau thông tin ông Huang trở lại trong phiên giao dịch ngày 23/11, con số này vẫn thấp hơn khoảng 20% so với một tháng trước đó.

Trong cuộc gặp nhân viên ngày 23/11, ông Huang thừa nhận đã “mắc một số sai lầm rất nghiêm trọng” và cam kết sẽ nỗ lực để lấy lại vị trí. Nvidia và người phát ngôn của ông Huang từ chối bình luận.

Theo những người nắm rõ sự việc, các cuộc trao đổi dẫn đến cuộc họp Hội đồng quản trị Nvidia tối 22/11 được giữ kín đến mức Colette Kress, người tạm thời đảm nhiệm vị trí CEO, cũng không được thông báo.

Tổng thống Trump đã trực tiếp trao đổi với Hội đồng quản trị để bảo vệ Huang, khiến hội đồng thay đổi lập trường chỉ vài ngày sau khi khẳng định ông sẽ không trở lại. Hội đồng cho biết sau khi tham khảo ý kiến từ “các cấp cao trong Chính phủ Mỹ”, họ tin rằng Huang không gây ra rủi ro đối với an ninh quốc gia. Tuy nhiên, cuộc điều tra nội bộ vẫn sẽ được tiếp tục.

Chiến dịch vận động từ Thung lũng Silicon

Những nỗ lực đưa ông Huang trở lại bắt đầu chỉ vài giờ sau khi ông từ chức ngày 12/11. Quyết định này được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin về mối quan hệ tình cảm giữa ông với một lãnh đạo Nvidia và một phụ nữ tên Alice Huang. Người phụ nữ này là lãnh đạo tại Megaspeed, một khách hàng của Nvidia có trụ sở ở Singapore, hiện là tâm điểm của những cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn lậu chip.

Ngay sau đó, nhiều nhân vật có ảnh hưởng tại Thung lũng Silicon đã lên tiếng ủng hộ ông Huang. Theo những người am hiểu sự việc, một nhóm nhỏ gồm nhà sáng lập Uber Travis Kalanick, các nhà đầu tư mạo hiểm Gavin Baker, Brad Gerstner và Marc Andreessen, cùng lãnh đạo Goldman Sachs John Underwood, đã nhanh chóng triển khai các hoạt động vận động, cả công khai lẫn kín đáo, nhằm thuyết phục Nvidia đưa ông Huang trở lại.

Andreessen Horowitz từ chối bình luận, trong khi những thành viên còn lại của nhóm không phản hồi yêu cầu đưa ra ý kiến.

Chỉ trong vòng 24 giờ sau khi ông Huang từ chức, Baker và Gerstner đã công bố thư ngỏ gửi Hội đồng quản trị Nvidia, kêu gọi hội đồng cân nhắc mọi phương án, trong đó không loại trừ khả năng ông Huang trở lại lãnh đạo tập đoàn.

Theo Financial Times, chiến dịch này có sự ủng hộ của chính ông Huang. Đến ngày 17/11, ông xác nhận sẵn sàng đảm nhận lại vị trí CEO.

Trong khi Chủ tịch Hội đồng quản trị Harvey Jones công khai khẳng định ông Huang không thể trở lại, bà Kress tập trung ổn định hoạt động của Nvidia trong tuần qua. Bà đã đưa ra báo cáo kết quả kinh doanh quý khả quan, đồng thời cam kết đẩy nhanh việc tăng lương và cấp cổ phiếu thưởng cho nhân viên trong bối cảnh cổ phiếu Nvidia liên tục giảm giá.

Tại cuộc họp toàn thể nhân viên ngày 18/11, đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Nvidia thể hiện sự đoàn kết. Ca khúc “I Won’t Back Down” của Tom Petty được lựa chọn làm nhạc nền cho sự kiện này

Trong khi đó, phía sau hậu trường, nhóm cộng sự thân cận của ông Huang bắt đầu vận động Nhà Trắng và các nhân vật có ảnh hưởng tại Washington.

Một thành viên trong nhóm đã thu xếp cuộc điện đàm kéo dài 45 phút giữa ông Huang và Phó Tổng thống JD Vance trong tuần trước. Trong cuộc trao đổi, ông Huang giải thích và bảo vệ quan điểm cá nhân về các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip bán dẫn của Mỹ, vấn đề cho phép truy cập chip từ xa cũng như mối quan hệ với Megaspeed.

Ông Vance từng hoạt động trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm, được nhà đầu tư Peter Thiel cố vấn và huy động được hàng triệu USD từ giới công nghệ tại Thung lũng Silicon. Theo nguồn tin, ông dường như đã bị thuyết phục bởi những lập luận của Huang và các đồng minh. Đây cũng là những nhân vật có thể trở thành nguồn hậu thuẫn tài chính quan trọng nếu Vance quyết định tranh cử tổng thống.

“Mọi nhân vật có ảnh hưởng trong giới công nghệ đều tìm cách tiếp cận ông ấy”, một nguồn tin cho biết.

Người này nhấn mạnh cuộc vận động không nhằm giúp ông Vance huy động tiền và vấn đề tài chính thậm chí chưa từng được đề cập. Tuy nhiên, theo nguồn tin, ông Vance hiểu rõ tầm quan trọng của Nvidia đối với kinh tế Mỹ. Người này dẫn chứng rằng khoảng một nửa Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ hiện phụ thuộc vào Nvidia và chỉ số Nasdaq đã tăng 7%.

“Nếu cho rằng điều đó có thể xảy ra mà không có Jensen thì thật khó tin”, người này nhận định.

Sự can thiệp mang tính quyết định của Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Trong những ngày cuối tuần, Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Vance tập trung thuyết phục Hội đồng quản trị Nvidia rằng mối quan hệ giữa ông Huang và Alice Huang không đồng nghĩa với việc ông trở thành nguy cơ tiềm tàng đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Ngày 22/11, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng có động thái điều chỉnh lập trường trước đó. Một tuần trước, ông từng cáo buộc Nvidia thổi phồng doanh thu thông qua hoạt động bán chip trái phép sang Trung Quốc, đồng thời kêu gọi thay đổi toàn diện ban lãnh đạo tập đoàn.

Những người tham gia chiến dịch vận động xem sự thay đổi lập trường của ông Bessent là dấu hiệu cho thấy nỗ lực của họ đang đạt kết quả. Tuy nhiên, sự can thiệp trực tiếp của Tổng thống Trump vào Hội đồng quản trị mới là yếu tố mang tính quyết định.

Sau khi ông Huang được đưa trở lại vị trí CEO ngày 23/11, Baker đăng trên mạng xã hội X: “Đây là lý do nước Mỹ là quốc gia vĩ đại nhất thế giới. Mọi diễn biến trong câu chuyện của Jensen đều chỉ có thể xảy ra ở nước Mỹ”.

Tại Nvidia, nhân viên đón nhận thông tin ông Huang trở lại với tâm trạng vừa phấn khởi vừa bất ngờ. Ngay cả những người âm thầm mong muốn ông được tái bổ nhiệm cũng thừa nhận với rằng họ không nghĩ quyết định này được đưa ra nhanh đến vậy.

Một nhân viên lâu năm cho biết nhiều người từng làm việc với ông Huang trong nhiều năm cảm thấy sốc trước những thông tin dẫn đến việc ông phải từ chức, đặc biệt là loạt bài viết trên truyền thông đề cập đến phong cách quản lý vốn được biết đến là rất khắt khe của ông.

“Ông ấy vẫn luôn hành xử như vậy. Những người thuộc một thế hệ nhất định đang tự hỏi: Tại sao lại là bây giờ?”, nhân viên này nói.

Dù đã điều hành Nvidia suốt 33 năm và sở hữu 3,5% cổ phần tập đoàn, ông Huang không nắm giữ loại cổ phiếu có quyền biểu quyết đặc biệt, vốn cho phép một số nhà sáng lập kiêm CEO như Mark Zuckerberg có thể duy trì quyền kiểm soát ngay cả khi Hội đồng quản trị có quan điểm khác biệt.

Một người từng làm việc với ông Huang tại Washington nhận xét: “Nếu ở vị trí Jensen Huang, câu hỏi đầu tiên tôi đặt ra hôm nay sẽ là: Làm thế nào để có được loại cổ phiếu có quyền biểu quyết đặc biệt đó, để lần sau có thể tự quyết định mà không phải bận tâm đến ý kiến của người khác?”.

Những thách thức chưa khép lại

CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: Wikipedia

Việc ông Huang trở lại không có nghĩa những khó khăn của Nvidia đã kết thúc.

Ngày 23/11, Tổng thống Trump cho biết Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Mỹ đã tiến hành “một cuộc điều tra rất kỹ lưỡng” về hành vi của Huang và kết luận ông không có sai phạm. Tuy nhiên, tuyên bố này không làm giảm những phản ứng gay gắt từ các nghị sĩ cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ.

Ông Huang cùng Tổng cố vấn pháp lý của Nvidia Tim Teter đã được triệu tập tham dự các phiên điều trần tại Quốc hội vào tuần tới.

Ngoài Phó Tổng thống Vance, chưa có thành viên nào khác trong nội các công khai ủng hộ việc ông Huang trở lại trong ngày 23/11. Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, người cũng đang chịu sự chú ý liên quan đến việc Nvidia có thể bán chip cho Megaspeed trong thời gian ông tại nhiệm, không tham gia các cuộc thảo luận của Hội đồng quản trị, theo một nguồn tin thân cận với ông.

Trong nội bộ Nvidia, phong cách điều hành của ông Huang cũng đang làm dấy lên những câu hỏi về quản trị doanh nghiệp. Ông được cho là trực tiếp kiểm soát chặt chẽ hoạt động của cấp dưới, với sự hỗ trợ của con gái và con rể, trong khi tập đoàn chưa xây dựng kế hoạch kế nhiệm chính thức.

Một cộng sự lâu năm của Chủ tịch Hội đồng quản trị Harvey Jones cho rằng quyết định đưa Huang trở lại khó có thể xoa dịu những lo ngại của công chúng và thị trường về lĩnh vực AI.

Người này nhận định: “Kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ cho thấy công chúng ngày càng hoài nghi về mọi vấn đề liên quan đến AI. Vụ việc của Jensen phần nào che khuất một nhận định đang ngày càng phổ biến trên thị trường, đó là làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu quy mô lớn dựa nhiều vào vốn vay và mang tính đầu cơ đang tiềm ẩn những rủi ro đáng kể”.

Quyết định trên cũng không giúp Hội đồng quản trị Nvidia giảm bớt sự chú ý. Hội đồng hiện có nhiều thành viên là đồng minh lâu năm của ông Huang, trong khi thiếu những nhân vật có uy tín và kinh nghiệm nổi bật trong lĩnh vực công nghệ hoặc an ninh quốc gia.

Trong báo cáo ngày 23/11, các nhà phân tích của Bernstein nhận xét: “Dù vui mừng khi Jensen trở lại, cách xử lý trước sau thiếu nhất quán của Hội đồng quản trị thực sự gây thất vọng”. Theo nhóm phân tích, diễn biến này đặt ra những câu hỏi chính đáng về năng lực đánh giá và quy trình ra quyết định của hội đồng, đồng thời khiến thị trường phải đặt dấu hỏi về cách cơ quan này xử lý những vấn đề quan trọng khác.

Một nhà đầu tư lớn của Nvidia đưa ra nhận xét thẳng thắn hơn: “Quản trị doanh nghiệp dường như đã trở thành chuyện của quá khứ”.