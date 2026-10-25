Hậu trường concert BIGBANG tại Hà Nội từ G-DRAGON

Vào ngày 25/10, nam ca sĩ đã đăng tải một loạt ảnh lên mạng xã hội kèm dòng chú thích “HANOI DAY01”. Những hình ảnh này ghi lại các khoảnh khắc cả trên sân khấu lẫn phía sau hậu trường trong đêm diễn đầu tiên tại Hà Nội của nhóm BIGBANG.

Trong những bức ảnh hậu trường, G-DRAGON gây ấn tượng với mái tóc vàng nổi bật, lối trang điểm mắt sắc sảo cùng phong cách thời trang đầy màu sắc, bao gồm chiếc áo khoác màu hồng và các món phụ kiện bắt mắt. Ở những bức ảnh khác, anh còn cho thấy khía cạnh tinh nghịch, vui tươi hơn khi tạo dáng với chiếc khăn trùm đầu họa tiết hoa và khẩu trang.

Anh cũng chia sẻ một bức ảnh chụp cảnh mình đang đứng phía sau hậu trường, hướng tầm mắt nhìn ra không gian rộng lớn của địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc trước khi chương trình bắt đầu.

Chuyến lưu diễn thế giới 2026–2027 World Tour: XX : COSMOS của BIGBANG bao gồm hai đêm diễn tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 24 và 25/10. Các buổi biểu diễn này nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm.

Gần đây, G-DRAGON cũng trở thành tâm điểm chú ý,khi em gái anh, Kwon Dami, chào đón đứa con thứ hai, giúp anh chính thức trở thành cậu của hai thiên thần nhỏ. Giữa những tin vui liên tiếp đến với gia đình, G-DRAGON vẫn tiếp tục lịch trình bận rộn, hoàn thành các cam kết biểu diễn tại nước ngoài.

Những hoạt động gần đây của G-DRAGON tại Hà Nội vừa thể hiện phong thái 'tỏa sáng' trên sân khấu, vừa cho thấy nét giản dị, gần gũi trong đời thường, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.