Hậu trường Concert BIGBANG tại Hà Nội: Chuyên nghiệp đến từng chi tiết nhỏ

Tóm tắt chung: Một nhân viên hậu trường chia sẻ trải nghiệm làm việc tại concert BIGBANG ở Hà Nội, hé lộ những quy định nghiêm ngặt mà đội ngũ nhân sự phải tuân thủ.

Từ quy trình cấp thẻ, đào tạo an toàn lao động đến quy định bảo mật hình ảnh, câu chuyện cho thấy sự chuyên nghiệp ngày càng cao trong khâu tổ chức concert quốc tế tại Việt Nam.

Bài đăng nhận được sự đồng tình của cư dân mạng, đồng thời khơi gợi niềm vui trước những thay đổi tích cực của ngành tổ chức sự kiện trong nước.

Một nhân viên hậu trường làm việc tại 2 đêm concert BIGBANG ở Hà Nội mới đây đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Người này hé lộ kỷ niệm với một khán giả, qua đó đề cập đến những quy định nghiêm ngặt trong quá trình tổ chức sự kiện quy mô lớn.

Theo chia sẻ của một nhân viên hậu trường, vào ngày diễn thứ hai của BIGBANG, một số khán giả trẻ đã ngỏ lời xin hoặc hỏi mua chiếc dây đeo thẻ có logo nhóm. Thậm chí, có người chỉ muốn giữ lại chiếc dây làm kỷ niệm và sẵn sàng trả lại phần thẻ nhân viên. Người này cho biết bản thân cũng muốn tặng món đồ ấy cho các bạn trẻ, bởi họ có độ tuổi tương đương con gái mình. Tuy nhiên, vì vẫn đang làm nhiệm vụ, anh không thể tùy ý quyết định.

Bài đăng của một nhân viên thi công tại đêm diễn BIGBANG vừa qua gây chú ý.

Chi tiết bài đăng như sau:

Hôm qua ngày thứ hai của BIGBANG, nhiều bạn trẻ năn nỉ hỏi xin rồi hỏi mua chiếc dây có logo nhóm... Các bạn nói rõ cháu chỉ cần cái dây thôi chú cứ giữ lại thẻ… Quả thật cũng muốn tặng lại vì chúng cùng độ tuổi như con gái mình vậy… Tuy nhiên đang phải làm việc và còn nhiều quy định phải tuân thủ. Hiện nay kể cả chương trình trong nước cũng ngày càng chuyên nghiệp và có nhiều quy định yêu cầu tuân thủ tuyệt đối: thẻ nhân viên theo danh sách ký nhận của công ty và có ảnh kèm theo từ cả tháng trước, phải được học an toàn lao động, đi giày đội mũ bảo hiểm… Không được hút thuốc lá, xem điện thoại, cấm quay phim chụp ảnh, không đăng hình trước khi diễn ra chương trình… Vậy nên có nhiều chương trình mình mang máy điện thoại khác đi rồi nhờ bạn khán giả quay hộ… Và những clip chia sẻ công việc hàng ngày tại show cũng như chia sẻ kinh nghiệm tại hiện trường gần đây gần như biến mất chính vì lý do này. Cũng phải thôi khi những điều khoản được đưa vào hợp đồng mình phải tuân thủ, bảo vệ khách hàng cũng là bảo vệ chén cơm của mình. Nói vậy thôi, thế nào mà chẳng có cách để chia sẻ cái nghề cực kỳ vất vả nhưng cũng nhiều cảm xúc này!

Đối với một concert quốc tế như BIGBANG tại Việt Nam, những yêu cầu này càng cho thấy tầm quan trọng của việc kiểm soát nhân sự, bảo đảm an toàn và giữ kín thông tin trong quá trình chuẩn bị. Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng dành lời khen cho sự tận tâm và ý thức trách nhiệm của nhân viên. Không ít ý kiến đồng tình rằng việc tuân thủ quy định là điều cần thiết đối với người làm việc phía sau sân khấu, dù đôi khi phải từ chối những mong muốn dễ thương từ khán giả.

Mặt khác, câu chuyện cũng khiến nhiều khán giả vui mừng khi khâu tổ chức concert quốc tế tại Việt Nam đang ngày càng bài bản và nghiêm túc hơn. Thay vì chỉ tập trung vào sân khấu, âm thanh hay ánh sáng, công chúng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến những quy trình ít được nhìn thấy, dù chỉ là chỗ ngồi hay một lightstick. Đặc biệt khi sự dụng tâm và cẩn thận, tinh tế được đặt đúng chỗ, khán giả sẽ để ý và lan tỏa trên mạng xã hội như một sự công nhận xứng đáng.