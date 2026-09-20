Hậu trường ảnh cưới của Hoài Lâm và Ngọc Trinh

Trong những khung hình hậu trường, Hoài Lâm diện vest xám, kết hợp sơ mi trắng và nơ đen. Nam ca sĩ giữ phong cách lịch lãm nhưng không cầu kỳ khi tạo dáng trước ống kính.

Ngọc Trinh nổi bật trong váy cưới trắng, Hoài Lâm diện vest. (Ảnh: Tuyết Minh)

Ngọc Trinh xuất hiện trong váy cưới trắng dáng quây, phần thân ôm nhẹ và xòe ở phía dưới. Cô chọn kiểu tóc búi thấp, kết hợp trang sức làm điểm nhấn. Ngọc Trinh sở hữu nét đẹp nhẹ nhàng, duyên dáng nên ê-kíp lựa chọn phong cách trang điểm trong trẻo, tự nhiên.

Trong một khung hình, Hoài Lâm và Ngọc Trinh cùng tạo dáng bên bức tường màu cam. Ngọc Trinh chống tay dưới cằm, trong khi Hoài Lâm mỉm cười trước ống kính.

Cặp đôi cũng sử dụng một chiếc ô tô mang phong cách cổ điển làm bối cảnh cho bộ ảnh. Hoài Lâm và Ngọc Trinh thực hiện nhiều kiểu tạo dáng bên xe, tạo nên những khung hình mang màu sắc trẻ trung, đời thường

Hoài Lâm và Ngọc Trinh tình tứ trong buổi chụp ảnh cưới. (Ảnh: Tuyết Minh)

Bộ ảnh được thực hiện ở nhiều bối cảnh tại Vĩnh Long, kết hợp phong cách hiện đại và truyền thống. Qua những hình ảnh hậu trường được chia sẻ, cặp đôi khá thoải mái trong quá trình chụp và có nhiều khoảnh khắc tương tác tự nhiên.

Trước đó, Hoài Lâm từng chia sẻ hình ảnh cầu hôn Ngọc Trinh. Trong lời nhắn gửi bạn đời, nam ca sĩ viết: “Anh đã cố gắng để em hiểu anh. Có gì thì nói với anh, anh sửa từ từ. Anh không dài dòng, chỉ mong em chịu khó cho anh thêm ít thời gian nữa”.

Sau khi công khai bộ ảnh cưới, thông tin về hôn lễ của Hoài Lâm và Ngọc Trinh tiếp tục nhận được sự quan tâm. Theo thiệp cưới được người thân, đồng nghiệp chia sẻ, cặp đôi dự kiến tổ chức hôn lễ ngày 6/10 tại quê nhà Vĩnh Long.

Đám cưới của Hoài Lâm sẽ diễn ra vào ngày 6/10 tại Vĩnh Long.

Ngọc Trinh sinh năm 2004, quê Vĩnh Long, kém Hoài Lâm 9 tuổi. Cô hiện kinh doanh online và khá kín tiếng về đời tư.

Hoài Lâm sinh năm 1995, được khán giả biết đến rộng rãi sau khi giành quán quân Gương mặt thân quen 2014 ở tuổi 19. Trong đêm chung kết, anh gây chú ý với màn hóa thân xuất sắc thành các nghệ sĩ cải lương Thanh Nga và Thanh Sang trong trích đoạn Tiếng trống Mê Linh.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hoài Lâm được biết đến qua các ca khúc như Hoa nở không màu, Buồn làm chi em ơi. Năm 2026, anh tiếp tục phát hành một số sản phẩm âm nhạc, trong đó có Mai này em có về không, kết hợp cùng Nguyễn Minh Cường. Sự nghiệp của Hoài Lâm từng có thời gian gián đoạn, song mỗi lần trở lại, nam ca sĩ vẫn nhận được sự chú ý từ khán giả.

Trước khi đến với Ngọc Trinh, Hoài Lâm có khoảng 3 năm gắn bó với người mẫu tự do Kim Ngân, quê Cần Thơ. Đầu năm 2024, Kim Ngân cho biết cả hai đã chia tay một thời gian. Sau đó, Hoài Lâm tiếp tục giữ kín chuyện tình cảm cho đến khi công khai mối quan hệ với Ngọc Trinh.