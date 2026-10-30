Hầu tòa vì rửa tiền cho Mr Pips, Shark Bình nói 'số mình đi tù'

Sáng 30/10, trong ngày làm việc thứ 5, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi nhóm bị cáo liên quan hành vi rửa tiền trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips, SN 1994, trú tại TP.HCM) và đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 1.568 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại phiên tòa vụ Mr Pips.

Trong số đó, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, Chủ tịch Tập đoàn NextTech, Chủ tịch Công ty Ngân lượng) bị xét xử về tội Rửa tiền.

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2020 - 9/2022, có hơn 230 bị hại đã chuyển tiền nạp đầu tư vào các tài khoản ví Ngân Lượng, với tổng số tiền 318 tỷ đồng. Đây cũng là con số mà cơ quan tố tụng cáo buộc Shark Bình cùng hai nhân viên cấp dưới giúp đường dây của Mr Pips rửa tiền.

Tại toà, Nguyễn Hòa Bình khai trước khi vướng lao lý, bị cáo đặt mục tiêu lập một tập đoàn có khoảng 40 công ty lớn, nhỏ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ. Công việc bận rộn nên bị cáo khó theo dõi sát sao hết các doanh nghiệp.

"Ví Ngân lượng có hàng chục nghìn khách hàng sử dụng, Phó Đức Nam chỉ là một trong số này. Bị cáo không biết Nam, cho đến năm 2024 qua các thông tin trên thông tin đại chúng", bị cáo Bình khai tại tòa sáng 30/10.

Toàn cảnh phiên tòa sơ thẩm.

Theo lời khai, trước đó bị cáo không biết Phó Đức Nam là ai. Chỉ đến khi báo đài thông tin về việc Mr Pips bị bắt, lúc đó Nguyễn Hòa Bình mới biết người này cũng là khách hàng của ví Ngân lượng.

Tại công ty, Nguyễn Hòa Bình giao Nguyễn Thị Thanh Tâm phụ trách riêng công ty của Phó Đức Nam vì Nam có giao dịch lớn, song hai bên hoàn toàn làm việc online.

Quá trình hoạt động, phía Ngân lượng nhận được nhiều khiếu nại về sàn giao dịch của Mr Pips, sau đó Tâm mới gặp trực tiếp Phó Đức Nam để giải quyết.

Trước những cáo buộc về hành vi rửa tiền, tại tòa án, Shark Bình thừa nhận trách nhiệm và xác định "mình dám làm dám chịu", sẵn sàng chấp nhận hình phạt mà cấp sơ thẩm quy kết.

"Bị cáo nghĩ số mình đi tù rồi", Shark Bình trình bày tại tòa. Nghe điều này, Hội đồng xét xử lập tức ngắt lời và giải thích, bị cáo Bình đang bị tạm giam trong một vụ án khác, chưa thể gọi là đã đi tù. Còn trong vụ án đang xét xử, bị cáo mới bị truy tố nên việc có tội hay không phải do Hội đồng xét xử xem xét, quyết định.

Nghe chủ tọa giải thích, Shark Bình mỉm cười và tiếp tục nói: "Bị cáo nghĩ số mình đi tù rồi". Trước khi kết thúc phần khai báo, Nguyễn Hòa Bình tự nhìn nhận rằng, những gì đã xảy ra là bài học lớn đối với bản thân.

Đại diện VKSND tham gia công tố tại phiên tòa vụ Mr Pips.

Theo cáo trạng, quá trình thực hiện hành vi lừa đảo, Phó Đức Nam đã thống nhất với đồng phạm mở tài khoản ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Cổ phần Ngân lượng do Shark Bình làm Chủ tịch HĐQT. Qua đó, gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền đầu tư của các nhà đầu tư.

Từ năm 2020, Công ty Ngân lượng nhận được đề nghị của cơ quan công an yêu cầu xác minh về các ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Phó Đức Nam. Việc này được nhân viên Ngân lượng báo cáo ông Bình.

Cáo buộc nêu, Shark Bình biết các sàn giao dịch liên quan Phó Đức Nam vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn, mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho phía công an.

Cũng theo cơ quan tố tụng, quá trình hợp tác với Phó Đức Nam, Shark Bình có hành vi ăn chia từ 1 - 2,5% số tiền mà các nhà đầu tư nạp và rút qua các tài khoản ví điện tử của Ngân lượng. Giai đoạn điều tra, Công ty Ngân lượng đã nộp khắc phục 5,7 tỷ đồng.

Ngoài vụ án đang xét xử nêu trên, giữa tháng 10/2026, Shark Bình bị Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đề nghị truy tố về ba tội gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Trốn thuế trong vụ án xảy ra tại Công ty CP đầu tư và kinh doanh bất động sản NextLand và các công ty thuộc hệ sinh thái Tập đoàn NextLand. Cáo buộc nêu, trong các tháng cuối năm 2021, Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng đã cho phát hành khoảng 33,2 tỷ token Antex và bán cho 30.000 nhà đầu tư, qua đó thu về 4,5 triệu USDT (tương đương khoảng 117 tỷ đồng). Sau đó, các đối tượng để ngoài lợi nhuận doanh thu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng; giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ tại tờ khai quý II/2025 số tiền hơn 119 triệu đồng.