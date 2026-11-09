Hậu Tinh Hà 'Say Hi', HYO tự tin mở chương mới với mini fanmeeting HYOLOGRAM

Từ chàng trai bên cây guitar đến một HYO nhiều màu sắc hơn

Điểm dễ nhận thấy tại HYOLOGRAM là sự chỉn chu vượt ra ngoài cảm giác của một buổi fanmeeting quy mô nhỏ. Từ khâu đón tiếp, hướng dẫn người tham dự đến cách sắp xếp các hoạt động, ê-kíp cho thấy sự đầu tư đáng ghi nhận. Không khí sự kiện được duy trì sôi động nhờ sự cổ vũ của người hâm mộ và khả năng kết nối của MC Song Luân.

Với lối dẫn duyên dáng, hài hước, Song Luân giúp HYO bớt đi phần nào sự e dè vốn dễ thấy ở một nghệ sĩ trẻ lần đầu tổ chức fanmeeting. Những màn tung hứng tự nhiên còn giúp khán giả nhìn thấy một HYO gần gũi, đáng yêu hơn trên sân khấu.

Phần âm nhạc là một trong những điểm đáng chú ý. Mở màn bằng guitar, HYO gợi lại hình ảnh từng giúp anh ghi dấu ấn tại Tinh Hà “Say Hi”. Những ca khúc được lựa chọn từ kho demo mang màu sắc tương đối dễ nghe, với giai điệu nhẹ nhàng, bắt tai và chất giọng trầm đặc trưng. Đây là hướng tiếp cận phù hợp với khán giả trẻ, dù một số phần giai điệu vẫn khá an toàn.

Ở tiết mục sau đó, HYO chuyển sang màu sắc sôi động hơn, tập trung khai thác thế mạnh vũ đạo. Những động tác mạnh, dứt khoát cùng phong cách trình diễn có phần quyến rũ cho thấy anh không muốn đóng khung mình trong hình ảnh chàng trai chơi guitar. Nếu tiết mục đầu tiên gợi nhắc về điểm khởi đầu, sân khấu tiếp theo lại giới thiệu một khía cạnh khác của HYO.

Ngoài ra, phần mashup các tiết mục HYO từng diễn trong chương trình Tinh Hà "Say Hi" khiến khán giả được "thỏa mãn" mong muốn khi đến fanmeeting của anh chàng.

Phần bài hát được diễn cùng HIGHWAY ở cuối chương trình cũng mang lại một làn gió mới khi được thêm đậm các "gia vị" K-Pop. Điều này tuy còn mới ở các nhóm nhạc Việt vì màu sắc K-Pop được thể hiện khá đậm nhưng cũng giúp HYO bước ra khỏi vùng an toàn và giúp HIGHWAY ghi dấu sâu hơn trong lòng khán giả.

Tình anh em không chỉ dừng lại ở chương trình thực tế

Một trong những phần thú vị nhất của HYOLOGRAM là trò chơi “Anh Em Một Nhà”, nơi HYO cùng các khách mời thử độ thấu hiểu nhau. Những từ khóa như “Doraemon”, “nhõng nhẽo”, “tông hồng” hay màn “nấu xói” từ JSOL, Ali Hoàng Dương, Song Luân, Hoàng Duyên tạo nên loạt tình huống hài hước. Đằng sau tiếng cười là những tương tác cho thấy các nghệ sĩ thực sự hiểu tính cách của nhau.

Đặc biệt, phần chia sẻ của JSOL và Bảo Anh mang đến một khoảng lặng đáng chú ý. Nếu những màn trêu chọc cho thấy sự thân thiết, lời động viên từ hai nghệ sĩ lại giúp khán giả nhìn rõ hơn sự nâng đỡ mà HYO nhận được trong môi trường làm nghề.

HYO cũng chia sẻ mình đã trưởng thành, dạn dĩ và tự tin hơn sau hành trình này, đồng thời được DreamS tạo điều kiện học tập, đào tạo chuyên môn. Cuối buổi, anh giới thiệu HIGHWAY - đội hình 5 thành viên do mình đảm nhận vai trò leader. Hình ảnh này gợi nhớ đến lần HYO từng xuất hiện tại fanmeeting của JSOL, nay lại có dịp đón những người em đồng hành cùng mình.

HYOLOGRAM tất nhiên chưa đủ để khẳng định mọi khía cạnh chuyên môn của HYO đã hoàn thiện. Âm nhạc vẫn cần thêm dấu ấn riêng, còn phong thái biểu diễn đôi lúc vẫn phảng phất sự ngại ngùng. Tuy nhiên, so với hình ảnh ban đầu tại Tinh Hà “Say Hi”, HYO đã cho thấy những bước tiến rõ rệt. Quan trọng hơn, anh đang có cơ hội tạo ra một không gian riêng, nơi không chỉ được nhớ đến với danh xưng một Anh Trai mà còn được nhìn nhận qua chính năng lực và lựa chọn nghệ thuật của mình.