Hậu thượng đỉnh Mỹ-Trung: Tổng thống Trump nói về nhiều điều tốt đẹp, Bắc Kinh thông báo kết quả cuộc gặp

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm tại Nhà Trắng ngày 24/9. (Nguồn: SCMP)

Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Marine One, Tổng thống Trump gọi cuộc gặp với nhà lãnh đạo Trung Quốc là “tuyệt vời”, đồng thời cho biết cuộc hội đàm kéo dài khá lâu. Ông chủ Nhà Trắng nhận định, ba ngày trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình đến Mỹ "thực sự rất đáng chú ý” và “nhiều điều tốt đẹp đang diễn ra” sau cuộc gặp.

Chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình kết thúc ngày 25/9. Theo Nhà Trắng, trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí xây dựng “mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược” dựa trên sự tôn trọng, công bằng và đối đẳng.

Hai bên trao đổi về một loạt vấn đề quốc tế, trong đó có tình hình Nga, Triều Tiên và Iran. Lãnh đạo hai nước nhất trí Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cho rằng không quốc gia hay tổ chức nào được phép áp đặt phí đối với các tuyến đường thủy quốc tế. Tổng thống Trump đồng thời thúc đẩy ý tưởng tổ chức đàm phán kiểm soát vũ khí ba bên giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Về phía Trung Quốc, trong thông báo về kết quả chuyến thăm, Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết, ông Tập Cận Bình và ông Trump đã trao đổi thẳng thắn, sâu sắc về quan hệ Trung-Mỹ cũng như các vấn đề chiến lược và tình hình thế giới trong bầu không khí tôn trọng lẫn nhau.

Theo ông Vương Nghị, hai nhà lãnh đạo nhất trí xây dựng “mối quan hệ song phương ổn định chiến lược mang tính xây dựng trên cơ sở tôn trọng, công bằng và đối đẳng”, đồng thời phát huy vai trò của các kênh chính trị - ngoại giao, duy trì đối thoại giữa quân đội hai nước và tăng cường liên lạc trong các lĩnh vực thương mại, tài chính, thực thi pháp luật hay giao lưu nhân dân.

Về kinh tế và thương mại, các phái đoàn hai nước đã đạt được một số thỏa thuận trước thềm chuyến thăm, trong đó có việc thành lập Hội đồng Thương mại và Hội đồng Đầu tư, nhóm công tác về nông nghiệp, giảm 30 tỷ USD thuế quan song phương và gia hạn các kết quả tham vấn thương mại tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Theo Ngoại trưởng Trung Quốc, các biện pháp này góp phần ổn định quan hệ kinh tế và thương mại Trung-Mỹ. Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng hai bên cần mở rộng các lĩnh vực hợp tác, đồng thời giảm số vấn đề còn tồn tại thông qua đối thoại và đàm phán.

Về các vấn đề quốc tế, ông Vương Nghị cho biết hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình Trung Đông. Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi các bên lựa chọn con đường hòa bình, ủng hộ Mỹ và Iran trở lại Bản ghi nhớ Islamabad, đồng thời sớm nối lại đối thoại và đàm phán để đạt được một thỏa thuận toàn diện, trong đó có vấn đề hạt nhân.

Trí tuệ nhân tạo (AI) cũng là một nội dung được hai nhà lãnh đạo thảo luận. Theo Ngoại trưởng Vương Nghị, Trung Quốc và Mỹ nhất trí sử dụng cơ chế Đối thoại AI Trung-Mỹ để trao đổi về những rủi ro và lợi ích của công nghệ này, đồng thời phối hợp ngăn chặn việc lạm dụng AI.

Về giao lưu nhân dân, Chủ tịch Tập Cận Bình công bố kế hoạch mời 100.000 thanh thiếu niên Mỹ đến Trung Quốc giao lưu và học tập trong 5 năm tới. Ông Vương Nghị cho rằng, các sáng kiến mới sẽ mở rộng hơn nữa các kênh giao lưu trong các lĩnh vực thanh niên, giáo dục, văn hóa, du lịch và thể thao.

Ngoại trưởng Trung Quốc đánh giá chuyến thăm đã làm phong phú thêm nội hàm của mối quan hệ “ổn định chiến lược mang tính xây dựng” giữa hai nước và duy trì sự ổn định tổng thể của quan hệ Trung-Mỹ. Theo ông, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump cũng nhất trí tăng cường phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực, đóng góp vào hòa bình và phát triển thế giới.