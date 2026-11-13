Hậu rehearsal Concert Tinh Hà 'Say Hi': HYO gây ám ảnh, CONGB thành điểm check-in

Nổi bật nhất trong chuỗi khoảnh khắc viral xung quanh trang phục tổng duyệt của Concert Tinh Hà "Say Hi" tại Hà Nội là màn hóa trang của Anh Trai HYO. Trong 2 đêm diễn tại TP.HCM, HYO mang đến bộ trang phục chú mèo máy Doraemon đáng yêu nhưng lại thể hiện theo cách đầy ám ảnh.

Lần này, vẫn là mèo, nhưng lựa chọn của HYO là hóa thân thành Hello Kitty. Dù thay đổi nhân vật, sắc thái của HYO vẫn không kém phần “dị” và đáng sợ. Dù Halloween đã kết thúc được gần 2 tuần, nhưng có lẽ với Anh Trai này, cuộc vui chỉ bắt đầu khi đến tổng duyệt concert.

Những chú mèo mà HYO hóa trang trở thành một chuỗi các "truyền thuyết đô thị" tại concert Tinh Hà "Say Hi".

Các đoạn clip ghi lại cảnh một mình HYO "cô lập" dàn Anh Trai còn lại cũng nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn. Giữa lúc tập luyện, nam ca sĩ liên tục tiếp cận để giao lưu với các nghệ sĩ khác nhưng không ai dám lại gần. Khoảnh khắc người đồng đội Wren Evans tỏ ra ái ngại khi chạm mặt "nhân cách Hello Kitty" của HYO lúc tổng duyệt ca khúc Mưa Vội Phóng hiện đang được chia sẻ rầm rộ.

Trước đó, vào buổi chiều cùng ngày, HYO tuyên bố sẽ giữ hình tượng sau khi vừa được lên chức đội trưởng. Hóa ra, anh chàng này chỉ đang giấu bài và "tâm cơ" chiếm giải trang phục ấn tượng nhất của "ông hoàng biến hình" JSOL. Sau khi "hiện nguyên hình" trong "lốt" Hello Kitty, nhiều khán giả nói vui rằng chương trình nên trao cho HYO chức Á quân để anh chàng chịu dừng lại.

Trải qua một hành trình "Say Hi" đầy thử thách và vất vả, danh hiệu duy nhất HYO làm mọi cách để đạt được vẫn là Best Rehearsal Outfit Icon.

Trái ngược với một HYO không-ai-muốn-lại-gần, CONGB trong màn hóa trang của mình đã trở thành điểm check-in thú vị của các Anh Trai. “Em bé” này luôn thu hút những nghệ sĩ có mặt trong buổi tổng duyệt cũng tham gia nhập vai thành những vị phụ huynh. Đặc biệt, Dillian cũng bỗng dưng phải hóa thân thành một bảo mẫu bất đắc dĩ để dỗ dành CONGB đang nũng nịu khóc nhè.

Nhiều khán giả cho rằng nếu DILLIAN nên mang "ông kẹ" HYO Kitty ra dọa để dỗ em bé CONGB đi ngủ.

Sau những bất ngờ trên, nhiều khán giả thắc mắc rằng liệu JSOL - người có bộ trang phục rehearsal đáng nhớ nhất tại TP.HCM đang ở đâu. Tuy nhiên, anh chỉ mang đến bộ trang phục bình thường, cùng một tấm bảng “Nhà vua không nhất thiết lúc nào cũng phải mặc Long Bào” như để khẳng định đẳng cấp của mình. Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn nghi vấn rằng “Trí Son” vẫn đang giấu bài cho buổi rehearsal tiếp theo.

Chính độ thảo luận bùng nổ từ những màn hóa trang "vô tri" nhưng đầy duyên dáng này đã giúp nhiệt độ của concert Tinh Hà “Say Hi” được đẩy lên cao trước đêm diễn chính. Không đơn thuần là những khoảnh khắc giải trí, loạt nội dung viral hậu rehearsal còn đóng vai trò như một chiến dịch truyền thông tự nhiên hiệu quả, giúp khán giả đại chúng dễ dàng tiếp cận và hào hứng hơn với đêm diễn chính thức.

Bên cạnh đó, việc các nghệ sĩ thoải mái tương tác, tung hứng mảng miếng phía sau hậu trường cũng tạo nên sợi dây kết nối gần gũi với người hâm mộ, đồng thời khắc họa rõ nét tính cách riêng biệt của từng Anh Trai. Hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ của những màn cosplay càng khẳng định "văn hóa rehearsal" đã trở thành một “đặc sản” nhận diện không thể thiếu của vũ trụ “Say Hi”.