Hậu quả khó lường từ sự chủ quan

- Thiết bị này tiện thật!

Đang xem lại thông tin, Khôi nghe trực ban thông báo có người nhà đến thăm. Ít phút sau, từ phía cổng đơn vị, cô Hoa-mẹ Khôi tay xách túi quà, cùng Trung đội trưởng Hùng đi tới. Thấy con, cô vui vẻ:

- Bất ngờ chưa? Mẹ lên thăm con đây!

- Sao mẹ biết đơn vị con ở đây?-Khôi tròn mắt nhìn mẹ.

- Hôm qua, mẹ thấy vị trí của con hiện trên ứng dụng. Mẹ theo chỉ dẫn đến đây.

Ảnh minh họa: antoanthongtin.vn

Nghe vậy, Trung đội trưởng Hùng lập tức hỏi:

- Đồng chí Khôi, chiếc vòng này có chức năng định vị và đồng bộ dữ liệu với điện thoại, đúng không?

- Báo cáo, em biết thiết bị kết nối với điện thoại để theo dõi sức khỏe, nhưng không nghĩ nó tự động lưu vị trí, hành trình. Em chỉ dùng để kiểm tra hoạt động cơ thể.

Giọng Trung đội trưởng nghiêm lại:

- Đồng chí đã được quán triệt quy định về quản lý, sử dụng thiết bị thông minh; trước khi hành quân cũng được nhắc không mang theo thiết bị có khả năng ghi âm, ghi hình, định vị, kết nối và truyền dữ liệu. Tại sao vẫn sử dụng?

- Báo cáo, em cho rằng vòng đeo tay chỉ là thiết bị theo dõi sức khỏe, không giống điện thoại nên chủ quan mang theo. Em xin nhận khuyết điểm.

Trung đội trưởng yêu cầu Khôi tháo chiếc vòng gửi trả mẹ; đồng thời kiểm tra dữ liệu thời gian, quãng đường trên điện thoại của cô Hoa. Nhìn quân nhân thuộc quyền, anh phân tích:

- Dù đồng chí không chủ động chia sẻ, dữ liệu vẫn tự động truyền ra ngoài. Nếu những thông tin này bị tán phát hoặc rơi vào tay người xấu, hoạt động của đơn vị có thể bị theo dõi, làm lộ bí mật quân sự. Không cố ý không có nghĩa là không vi phạm.

Quay sang cô Hoa, anh giải thích:

- Mong cô hiểu và thông cảm. Người thân cũng không nên yêu cầu quân nhân cung cấp vị trí, hình ảnh, lịch trình hay thông tin hoạt động của đơn vị. Những dữ liệu tưởng bình thường, khi được tổng hợp có thể làm lộ thông tin quan trọng.

Trung đội trưởng yêu cầu Khôi viết bản kiểm điểm, báo cáo sự việc để chỉ huy đại đội xem xét, xử lý theo quy định. Vụ việc được đưa ra rút kinh nghiệm trước toàn đơn vị. Khôi bị phê bình nghiêm khắc vì thiếu ý thức chấp hành; cán bộ trung đội cũng nhận trách nhiệm do kiểm tra quân tư trang chưa kỹ.

Kết thúc buổi sinh hoạt, trước đơn vị, Khôi đứng nghiêm nhận khuyết điểm. Bài học ấy không chỉ dành riêng cho anh mà còn nhắc nhở mọi quân nhân: Chỉ một phút chủ quan cũng có thể để lại hậu quả khó lường.