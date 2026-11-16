Hậu quả của việc diễn 'nhầm vai'

Mới đây, vụ việc hai nghệ sĩ có tên tuổi khá lâu năm trong giới nghệ thuật biểu diễn tham gia sản xuất một bộ phim cổ xúy cho “giang hồ mạng” và vướng vào lao lý phần nào cho thấy một số nghệ sĩ vẫn rất đơn giản trong nhận thức, dễ dãi trong công việc và không làm tròn sứ mệnh, thiên chức cao cả của mình đối với xã hội.

Nghệ thuật, phim ảnh vốn là nơi nghệ sĩ phục vụ, cống hiến những giá trị chân-thiện-mỹ để góp phần nuôi dưỡng, bồi đắp tâm hồn khán giả. Tuy nhiên, một số nghệ sĩ không những không biết từ chối, nói “không” với những biểu hiện lệch chuẩn trên không gian mạng, trái lại còn dùng sức ảnh hưởng của mình để cổ xúy, thậm chí “thần thánh hóa” lối sống bạo lực, coi thường pháp luật của giới “giang hồ mạng”.

Ảnh minh họa: vietnamnet.vn

Việc nghệ sĩ cổ xúy cho "giang hồ mạng" làm xói mòn các giá trị đạo đức truyền thống và chuẩn mực văn hóa. Khi những kẻ sống bằng bạo lực, ngôn từ tục tĩu lại được nghệ sĩ “lăng xê” thành những người “sống khí phách”, “trượng nghĩa” sẽ làm xóa nhòa ranh giới giữa cái đúng và cái sai, cái cao thượng và cái thấp hèn, từ đó gây “ô nhiễm” môi trường văn hóa giải trí trên không gian mạng, tác động tiêu cực đến tư tưởng, nhận thức, tình cảm, thẩm mỹ lành mạnh của giới trẻ.

Nếu nghệ sĩ chỉ sống theo cảm xúc, vô tư, hào hứng ủng hộ “giang hồ mạng” nhằm gia tăng lượt tương tác, câu view rẻ tiền, họ vô hình trung đang hợp thức hóa cái sai, cái ác và lan truyền các hành vi bạo lực trên môi trường mạng cũng như trong xã hội. Dù vô tình hay cố ý, khi đã “đồng thanh tương ứng” với các đối tượng “giang hồ mạng”, nghệ sĩ không chỉ tiếp tay cho cái xấu mà còn phản bội lại niềm tin của công chúng và tự chôn vùi uy tín, danh dự, sự nghiệp mà họ dày công xây dựng.

Cách đây 5 năm, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3196/QĐ-BVHTTDL ngày 13-12-2021 về “Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật”. Quyết định nêu rõ, người biểu diễn nghệ thuật không chỉ có trách nhiệm gương mẫu, thượng tôn pháp luật mà còn phải nói không với việc sáng tác, lưu hành, phổ biến, biểu diễn những tác phẩm có nội dung không phù hợp với giá trị đạo đức, văn hóa và truyền thống của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến tư tưởng, thẩm mỹ của công chúng. Bên cạnh đó, nghệ sĩ cũng không được tổ chức, tham gia các hoạt động trái quy định của pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Bản chất của nghệ thuật và thiên chức của người làm nghệ thuật là phải sáng tạo, trao truyền, giữ gìn, phát huy, lan tỏa cái tốt, cái hay, cái đẹp trong xã hội. Xa rời, làm trái và đi ngược lại điều đó, nghệ thuật và nghệ sĩ trở thành lực cản của sự tiến bộ xã hội.

Vụ việc một số nghệ sĩ diễn “nhầm vai” khi ủng hộ, cổ xúy “giang hồ mạng” và phải trả giá đắt hy vọng sẽ là tiếng chuông cảnh tỉnh đối với những ai đang hoạt động nghệ thuật mà vẫn còn “lơ tơ mơ” với pháp luật, bởi hậu quả sẽ là tự đánh mất vai trò, trách nhiệm của mình đối với công chúng, cộng đồng và xã hội.