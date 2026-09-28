Hậu phương nối liền tiền tiêu- Bài 2: Nghĩa tình hậu phương dành cho tuyến đầu

Những công trình ý nghĩa

Những phần quà được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị kỹ lưỡng để gửi đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam.

Ở mỗi điểm đến, những phần quà, công trình và trang thiết bị được chuẩn bị theo nhu cầu thực tế của đơn vị, hướng tới điều kiện thiết yếu trong công tác và sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ. Tại Trạm Ra đa 590, Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân ở đặc khu Côn Đảo, đoàn trao tặng công trình Nhà sinh hoạt đa năng trị giá 200 triệu đồng cùng nhiều máy móc, thiết bị, phương tiện, vật dụng sinh hoạt và nhiều phần quà khác với tổng giá trị hơn 560 triệu đồng.

Với cán bộ, chiến sĩ những hỗ trợ này góp phần bổ sung điều kiện sinh hoạt, rèn luyện và xây dựng cảnh quan đơn vị, thể hiện sự quan tâm của hậu phương đối với lực lượng đang làm nhiệm vụ tại địa bàn biển, đảo của thành phố.

Thiếu tá Đỗ Đức Thiện, Chính trị viên Trạm Ra đa 590, chia sẻ: những công trình phần quà được trao tận tay cho cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 590 cùng các đơn vị ở đặc khu Côn Đảo không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất mà còn tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng tuyến đầu, như lời khẳng định phía sau những người lính luôn có hậu phương tiếp sức.

Những công trình, thiết bị được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng trong những năm qua đã phát huy hiệu quả, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ có môi trường sinh hoạt, rèn luyện tốt hơn; đồng thời, góp phần xây dựng cảnh quan đơn vị xanh, sạch, đẹp.

Việc khảo sát, tìm hiểu nhu cầu thực tế của các đơn vị, địa phương trước chuyến đi đã giúp Đoàn lựa chọn những công trình, phần quà thiết thực với cán bộ, chiến sĩ và người dân ở từng điểm đến. Tại Hòn Khoai, đoàn trao tặng Trạm Ra đa 595 các máy móc, trang thiết bị, phương tiện, vật dụng sinh hoạt và hệ thống đèn năng lượng mặt trời. Tuy không lớn về quy mô nhưng các trang thiết bị này gắn trực tiếp với điều kiện sinh hoạt và công tác của cán bộ, chiến sĩ trên đảo.

Tại Hòn Chuối, do địa hình hiểm trở, chia sẻ với sự vất vả của các lực lượng đóng quân và người dân trên đảo, Đoàn đã trao tặng kinh phí thực hiện công trình đường bê tông xuống Ghềnh Nam, các pano tuyên truyền, cổ động và hệ thống đèn năng lượng mặt trời cho cán bộ, chiến sĩ tại Trạm Ra đa 615 cùng nhiều phần quà dành cho các lực lượng, người dân sinh sống trên đảo.

Đến Nam Du, nơi quân và dân cùng chung tay giữ vững an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế trên vùng biển Tây Nam, Đoàn trao tặng công trình nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và hệ thống đèn năng lượng mặt trời tại Trạm ra đa 600, cùng nhiều phần quà dành cho các lực lượng, trường học, cơ sở y tế và gia đình khó khăn.

Thiếu tá Đinh Quốc Chơn, Trạm trưởng Trạm Ra đa 600, Trung đoàn 551 đóng tại đảo Nam Du cho biết: Đơn vị đóng quân trên đỉnh núi cao, thời tiết khắc nghiệt với sương muối và gió biển quanh năm khiến công tác tăng gia sản xuất gặp không ít trở ngại. Thấu hiểu những khó khăn đó, thời gian qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều sự hỗ trợ vật chất, tinh thần cho đơn vị, trong đó có hệ thống nhà lưới phục vụ tăng gia sản xuất.

Những luống rau xanh tốt trong nhà lưới hôm nay là thành quả của tinh thần lao động hăng say và sự tiếp sức từ đất liền. Từ những công trình gần gũi với đời sống như vậy, sự đồng hành của hậu phương luôn hiện diện trong mỗi bữa ăn, từng ngày huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ.

Tại Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân ở đặc khu Phú Quốc, đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh bàn giao công trình vườn rau mái che cho Kho Tổng hợp 700A, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Vùng 5 Hải quân. Công trình có diện tích 150m², gồm móng bê tông, khung thép mạ kẽm, lưới chống côn trùng, bể chứa nước, hệ thống phun sương, đường điện và thoát nước, với tổng kinh phí 400 triệu đồng.

Thiếu tá Trần Phước Luân, Trưởng Kho Tổng hợp 700A, cho biết: Vườn rau mái che được Quỹ Vì biển đảo quê hương, Vì tuyến đầu Tổ quốc, Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng từ chuyến thăm trước, sau thời gian thi công đã đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả.

Từ khi có nhà lưới, vườn rau mái che, công tác tăng gia sản xuất của đơn vị được cải thiện đáng kể, tiết kiệm nhân lực và giảm tác động của điều kiện môi trường đối với sản xuất. Đơn vị sẽ tiếp tục nghiên cứu, sử dụng hiệu quả công trình, quy hoạch, phân khu và trồng rau đúng thời vụ để nâng cao năng suất.

Chăm lo thiết thực cho tuyến đầu

Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10 chia tay tạm biệt người thân và đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh trở về sau chuyến thăm.

Nhà giàn DK1/10 - nơi những người lính ngày đêm đứng giữa biển khơi trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt. Tại đây, đoàn trao công trình phục vụ sinh hoạt, học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cùng công trình máy móc, thiết bị, phương tiện, vật dụng sinh hoạt trị giá và thăm hỏi, trao quà cho chiến sĩ Thành phố Hồ Chí Minh đang công tác tại nhà giàn.

Trung tá Mai Trường Vinh, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/10 chia sẻ, tình cảm từ đất liền luôn là nguồn động viên đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ. Những công trình, trang thiết bị được gửi đến nhà giàn qua nhiều năm không đơn thuần là hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện rõ thông điệp phía sau những người lính nhà giàn luôn có sự sẻ chia và đồng hành của đất liền.

Ông Bùi Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, từ Côn Đảo, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Thổ Chu, Nam Du đến Phú Quốc và Nhà giàn DK1/10, mỗi địa phương có đặc thù khác nhau, mỗi đơn vị có những nhu cầu riêng. Vì vậy, sự hỗ trợ của Thành phố cũng được triển khai theo hướng thiết thực: từ nhà sinh hoạt đa năng, đường bê tông, đèn năng lượng mặt trời, thiết bị tuyên truyền đến rạp mái che, công trình phục vụ huấn luyện và đặc biệt là những vườn rau giúp cải thiện bữa ăn hàng ngày.

Trong chuyến đi này, Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua hơn 1.000 hải lý để trao tặng các công trình, trang thiết bị và quà với tổng trị giá hơn 7 tỷ đồng. Nhưng giá trị của hành trình không chỉ nằm ở tổng số tiền hay số lượng công trình được trao. Đằng sau những con số về kinh phí là một cách tiếp cận giàu tính nhân văn: bảo vệ biển, đảo bắt đầu từ việc chăm lo cho những con người đang sống, công tác và thực hiện nhiệm vụ ở đó.

Khi điều kiện sinh hoạt được cải thiện, bữa ăn có thêm rau xanh, nơi huấn luyện, học tập được bổ sung trang thiết bị, sự động viên từ hậu phương sẽ chuyển hóa thành sức mạnh tinh thần để cán bộ, chiến sĩ thêm yên tâm gắn bó với đơn vị, bám đảo và giữ biển.

Hoạt động hướng về biên giới, biển, đảo và các lực lượng nơi tuyến đầu đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vun đắp qua nhiều năm và trở thành một nét đẹp nghĩa tình. Từ những món quà do các đại biểu tự tay chuẩn bị, những cái bắt tay, lời thăm hỏi đến các công trình được bàn giao tại từng đơn vị, khoảng cách giữa đất liền và đảo xa được rút ngắn.

Điều đó không chỉ được thể hiện qua những chuyến thăm, mà là sự đồng hành thường xuyên, lâu dài: chăm lo hậu phương quân đội, huy động các nguồn lực xã hội, xây dựng công trình thiết thực; tuyên truyền, giáo dục và bồi đắp tình yêu biển, đảo trong các tầng lớp nhân dân.

Bài 3: Từ mái nhà ra biển lớn